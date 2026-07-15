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गेम लयं मोठा हाय गड्या! खेळ फुटबॉलचा, पाऊस पैशांचा; FiFa World च्या बक्षिसाची रक्कम वाचून व्हाल थक्क

Updated On: Jul 15, 2026 | 09:04 PM IST
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सारांश

Prize Money: फिफा वर्ल्डकपमध्ये तब्बल 48 संघ सहभागी झाले होते. त्यासाठी तब्बल ८७१ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ७,३०० कोटी रुपये) इतक्या निधीची तरतूद केली जाते.

गेम लयं मोठा हाय गड्या! खेळ फुटबॉलचा, पाऊस पैशांचा; FiFa World च्या बक्षिसाची रक्कम वाचून व्हाल थक्क

फिफा वर्ल्डकप 2026 (फोटो istockphoto)

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विस्तार
  • आज होणार फिफा वर्ल्डकपची दुसरी सेमीफायनल 
  • 19 तारखेला खेळवला जाणार अंतिम सामना 
  • विजेत्या संघाला मिळणार बक्षीसाची मोठी रक्कम 
Fifa World Cup 2026 Prize Money: सध्या फिफा वर्ल्डकपचा थरार सुरू आहे. दोन सेमीफायनलपैकी एक सामना झाला आहे. तर आज दुसरा सामना होणार आहे. 19 जुलै रोजी अंतिम सामना होणार आहे. या स्पर्धेत अनेक रोमांचक सामने (Football) पाहायला मिळाले आहेत. दरम्यान विजेता, उपविजेता संघाला किती बक्षीस मिळणार आहे याबाबत जाणून घेऊयात.

फिफा वर्ल्डकपमध्ये तब्बल 48 संघ सहभागी झाले होते. त्यासाठी तब्बल ८७१ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ७,३०० कोटी रुपये) इतक्या निधीची तरतूद केली जाते. त्यामुळे यंदा ही स्पर्धा जिंकणारा संघ, उपविजेते आणि उपांत्य फेरीत पोहोचणाऱ्या संघावर बक्षीस रक्कम देखील मोठी असणार आहे.

कोणत्या संघाला किती रक्कम मिळणार (भारतीय आकड्यांमध्ये)
1. विजेता संघ – 415 ते 420 कोटी
2. उपविजेता – 270 ते 275 कोटी
3. तिसरा संघ (सेमीफायनलमध्ये पराभूत) 240 ते 245 कोटी
4. चौथा संघ (सेमीफायनलमध्ये पराभूत) 225 ते 230 कोटी

फिफा वर्ल्डकपमध्ये ब्रॉडकास्टिंगमधून चांगली कमाई झाली आहे. फिफाला यातून चांगले पैसे प्राप्त झाले आहेत. तसेच कमर्शियल भागीदारी आणि स्पॉन्सरशिप डिल्स देखील केल्या गेल्या आहेत. यामुळे फिफाने यंदा बक्षिसाच्या रकमेत वाढ केल्याचे दिसून येत आहे.

बातमी अपडेट होत आहे… 

Web Title: Fifa world cup prize money winner 420 crore and semifinal runner up football tournament

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Published On: Jul 15, 2026 | 08:24 PM

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