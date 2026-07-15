Health Tips: रोज मूठभर खा गूळ-चना; शरीराला मिळतील ‘हे’ जबरदस्त फायदे

Health Tips: रात्रभर Earbuds लावून झोपता? कानांसाठी ‘ही’ सवय ठरू शकते धोकादायक
गुळामध्ये नैसर्गिक कार्बोहायड्रेट्स असल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते, तर चना प्रथिने दीर्घकाळ ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे थकवा कमी होऊन दिवसभर उत्साह टिकून राहण्यास मदत होते.
गूळ आणि चना दोन्हीही आयरनचे चांगले स्रोत मानले जातात. त्यामुळे शरीरातील हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः आयरनची कमतरता असलेल्या व्यक्तींना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार हा आहार उपयुक्त ठरू शकतो.
चन्यामद्ये भरपूर फायबर असल्यामुळे पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. गूळही पचनास चालना देणारा पदार्थ मानला जातो. या दोघांचे एकत्र सेवन केल्यास बद्धकोष्ठता, अपचन आणि पोट फुगण्यासारख्या तक्रारी कमी होण्यास मदत मिळू शकते.
चन्यातील प्रथिने, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे तसेच गुळातील अँटिऑक्सिडंट्स शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता मजबूत करण्यास मदत करतात. नियमित आणि संतुलित प्रमाणात सेवन केल्यास हंगामी संसर्गाचा धोका कमी करण्यास हातभार लागू शकतो.
चन्यातील प्रथिने स्नायूंच्या मजबुतीसाठी महत्त्वाची आहेत. त्याचबरोबर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि इतर खनिजे हाडांच्या आरोग्यालाही आधार देतात. त्यामुळे सक्रिय जीवनशैली असलेल्या व्यक्तींना हा आहार फायदेशीर ठरू शकतो.
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