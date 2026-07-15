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Fifa World Cup 2026: फ्रान्सला नमवत स्पेनची सेमीफायनलमध्ये धडक, एकतर्फी 2-0 ने दिली मात

Updated On: Jul 15, 2026 | 11:26 AM IST
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सारांश

फिफा विश्वचषक २०२६ च्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात फ्रान्सविरूद्ध स्पेनने २-० असा विजय मिळवून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. इतिहासात दुसऱ्यांदा स्पेनने विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.

स्पेनने एकतर्फी जिंकला सामना (फोटो सौजन्य - AP)

स्पेनने एकतर्फी जिंकला सामना (फोटो सौजन्य - AP)

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विस्तार
  • फिफा वर्ल्ड कप २०२६ अंतिम टप्प्यात 
  • स्पेनने फ्रान्सला नमवत सेमीफायनलमध्ये मारली धडक 
  • एकतर्फी सामना जिंकून घेत चाहत्यांना केले आनंदी 
फिफा विश्वचषक २०२६ चा पहिला उपांत्य सामना डॅलस स्टेडियमवर स्पेन आणि फ्रान्स यांच्यात खेळला गेला. स्पेनने दोन्ही हाफमध्ये वर्चस्व गाजवले आणि फ्रान्सचा स्टार खेळाडू किलियन एम्बाप्पेलाही चांगली कामगिरी करू दिली नाही. स्पेनने २-० असा विजय मिळवून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात स्पेनने दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. यापूर्वी, २०१० च्या विश्वचषकात अंतिम सामन्यात पोहोचून त्यांनी ट्रॉफी जिंकली होती. यावेळी, त्यांचा सामना गतविजेता अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या विजेत्याशी होईल.

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ओयार्झाबालने पहिला गोल केला, तर पोरोने विजयावर शिक्कामोर्तब केले

स्पेन आणि फ्रान्स यांच्यातील उपांत्य फेरीच्या सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, पहिल्या हाफमध्ये फ्रान्सकडून झालेली एक चूक त्यांना महागात पडली, ज्यामुळे स्पेनला पहिला गोल करण्याची संधी मिळाली. पहिल्या हाफच्या २२ व्या मिनिटाला, जेव्हा स्पेनचा लॅमिन यामाल चेंडू घेऊन बॉक्समध्ये गेला, तेव्हा फ्रान्सचा बचावपटू लुकास डिग्नेने त्याच्यावर फाऊल केला, ज्यामुळे स्पेनला पेनल्टी मिळाली. 

स्पेनसाठी पेनल्टी घेणाऱ्या मिकेल ओयार्झाबालने कोणतीही चूक न करता चेंडू जाळ्यात टाकला आणि आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या हाफच्या अखेरीस स्कोअर १-० असाच राहिला. दुसऱ्या हाफच्या ५८ व्या मिनिटाला, पेड्रो पोरोने डॅनी ओल्मोसोबत उत्कृष्ट समन्वय साधत चेंडू फ्रान्सच्या गोलपोस्टपर्यंत नेला आणि गोल करून आपल्या संघाला २-० अशी आघाडी मिळवून दिली व त्यांचा विजय निश्चित केला.

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आता सर्वांचे लक्ष दुसऱ्या उपांत्य फेरीवर 

गतविजेता अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, जो १६ जुलै रोजी अटलांटा स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १२:३० वाजता खेळला जाईल. फ्रान्सचा संघ आता १९ जुलै रोजी दुसऱ्या उपांत्य फेरीतील पराभूत संघाविरुद्ध तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना खेळेल. अंतिम सामना २० जुलै रोजी न्यूयॉर्कमधील न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळला जाईल. यावेळीदेखील अर्टेंटिना कमाल करणार का आणि मेस्सी कसा खेळेल याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Web Title: Fifa world cup 2026 spain defeated france one sided 2 0 reached in semifinal

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Published On: Jul 15, 2026 | 11:26 AM

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