Fifa World Cup 2026: फ्रान्सला नमवत स्पेनची सेमीफायनलमध्ये धडक, एकतर्फी 2-0 ने दिली मात

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ओयार्झाबालने पहिला गोल केला, तर पोरोने विजयावर शिक्कामोर्तब केले
Incase you miss France vs Spain match today Here is the highlights pic.twitter.com/If8iZpjbh0 — Yakub (@Yakkubkk) July 14, 2026
स्पेन आणि फ्रान्स यांच्यातील उपांत्य फेरीच्या सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, पहिल्या हाफमध्ये फ्रान्सकडून झालेली एक चूक त्यांना महागात पडली, ज्यामुळे स्पेनला पहिला गोल करण्याची संधी मिळाली. पहिल्या हाफच्या २२ व्या मिनिटाला, जेव्हा स्पेनचा लॅमिन यामाल चेंडू घेऊन बॉक्समध्ये गेला, तेव्हा फ्रान्सचा बचावपटू लुकास डिग्नेने त्याच्यावर फाऊल केला, ज्यामुळे स्पेनला पेनल्टी मिळाली.
स्पेनसाठी पेनल्टी घेणाऱ्या मिकेल ओयार्झाबालने कोणतीही चूक न करता चेंडू जाळ्यात टाकला आणि आपल्या संघाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या हाफच्या अखेरीस स्कोअर १-० असाच राहिला. दुसऱ्या हाफच्या ५८ व्या मिनिटाला, पेड्रो पोरोने डॅनी ओल्मोसोबत उत्कृष्ट समन्वय साधत चेंडू फ्रान्सच्या गोलपोस्टपर्यंत नेला आणि गोल करून आपल्या संघाला २-० अशी आघाडी मिळवून दिली व त्यांचा विजय निश्चित केला.
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आता सर्वांचे लक्ष दुसऱ्या उपांत्य फेरीवर
गतविजेता अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, जो १६ जुलै रोजी अटलांटा स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १२:३० वाजता खेळला जाईल. फ्रान्सचा संघ आता १९ जुलै रोजी दुसऱ्या उपांत्य फेरीतील पराभूत संघाविरुद्ध तिसऱ्या स्थानासाठीचा सामना खेळेल. अंतिम सामना २० जुलै रोजी न्यूयॉर्कमधील न्यू जर्सी स्टेडियमवर खेळला जाईल. यावेळीदेखील अर्टेंटिना कमाल करणार का आणि मेस्सी कसा खेळेल याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.