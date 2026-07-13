खेळ खल्लास! ‘आम्ही Lionel Messi ला रोखण्यात…; FIFA सेमीफायनलआधी इंग्लंडच्या माजी फुटबॉलपटूचे मोठे विधान

इंग्लंडचा संघ तब्बल 21 वर्षांनी पहिल्यांदाच अर्जेंटीनाविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये भिडणार आहे. वर्ल्डकपमध्ये दोन्ही संघ एकूण 5 वेळेस आमनेसामने आले आहेत. 1962, 1966,1986 आणि 2002 मध्ये हे सामने झाले आहेत. जपानमध्ये झालेल्या मागील सामन्यात इंग्लंडचा पराभव झाला होता.
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इंग्लंडचे माजी फुटबॉलपटू जो कोल यांनी एका पॉडकास्टमध्ये लिओनेल मेस्सीबाबत भाष्य केले आहे. लिओनेल मेस्सीला सेमीफायनलच्या सामन्यात रोखणे इंग्लंडसाठी कठीण नसेल. आम्हाला त्याला रोखावे लागेल आणि आम्ही त्यात यशस्वी होऊ. इंग्लंडचे खेळाडू सेमीफायनलमध्ये दबाब झेलू शकतील असा त्यांनी विश्वास वर्तवला आहे.
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