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खेळ खल्लास! ‘आम्ही Lionel Messi ला रोखण्यात…; FIFA सेमीफायनलआधी इंग्लंडच्या माजी फुटबॉलपटूचे मोठे विधान

Updated On: Jul 13, 2026 | 04:44 PM IST
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सारांश

इंग्लंडचा संघ तब्बल 21 वर्षांनी पहिल्यांदाच अर्जेंटीनाविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये भिडणार आहे. वर्ल्डकपमध्ये दोन्ही संघ एकूण 5 वेळेस आमनेसामने आले आहेत.

खेळ खल्लास! ‘आम्ही Lionel Messi ला रोखण्यात…; FIFA सेमीफायनलआधी इंग्लंडच्या माजी फुटबॉलपटूचे मोठे विधान

लिओनेल मेस्सी (फोटो- ians)

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विस्तार
  • इंग्लंड अन् अर्जेंटीनामध्ये होणार सेमीफायनल
  • 16 जुलै रोजी होणार महामुकाबला 
  • फिफा वर्डकपचा थरार अंतिम टप्प्यात 
Fifa World Cup 2026 Semifinal -2: सध्या फिफा वर्ल्डकपचा थरार सुरू आहे. 19 जुलै रोजी अंतिम सामना होणार आहे. मात्र त्याआधी दोन सेमीफायनल्स खेळवल्या जाणार आहेत. दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये दोन पारंपारिक प्रतिस्पर्धी संघ म्हणजेच अर्जेंटीना आणि इंग्लंड आमनेसामने येणार आहेत. अटलांटा येथे होणाऱ्या सामन्याआधी शाब्दिक चकमक पाहायला मिळत आहे.  इंग्लंडचे माजी फुटबॉलपटू जो कोल यांनी मेस्सी बाबत एक मोठे विधान केले आहे.

इंग्लंडचा संघ तब्बल 21 वर्षांनी पहिल्यांदाच अर्जेंटीनाविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये भिडणार आहे. वर्ल्डकपमध्ये दोन्ही संघ एकूण 5 वेळेस आमनेसामने आले आहेत. 1962, 1966,1986 आणि 2002 मध्ये हे सामने झाले आहेत. जपानमध्ये झालेल्या मागील सामन्यात इंग्लंडचा पराभव झाला होता.

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सामना कधी आणि कुठे रंगणार?

  • दिनांक आणि वेळ: १५ जुलै २०२६ (स्थानिक वेळेनुसार दुपारी ३:०० वाजता / भारतीय वेळेनुसार १६ जुलै २०२६ रोजी पहाटे ०:३० वाजता).
  • मैदान: अटलांटा स्टेडियम, जॉर्जिया (USA)

इंग्लंडचे माजी फुटबॉलपटू जो कोल यांनी एका पॉडकास्टमध्ये लिओनेल मेस्सीबाबत भाष्य केले आहे. लिओनेल मेस्सीला सेमीफायनलच्या सामन्यात रोखणे इंग्लंडसाठी कठीण नसेल. आम्हाला त्याला रोखावे लागेल आणि आम्ही त्यात यशस्वी होऊ. इंग्लंडचे खेळाडू सेमीफायनलमध्ये दबाब झेलू शकतील असा त्यांनी विश्वास वर्तवला आहे.

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बातमी अपडेट होत आहे…

 

Web Title: Former england football player joe coel stetment about lionel messi against argentina semifinal

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Published On: Jul 13, 2026 | 04:40 PM

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