बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Messi Vs Mbappe In Golden Boot Race Fifa World Cup 2026 Tie Breaker Winner

Messi विरुद्ध Mbappe महायुद्ध! गोल्स बरोबरीत सुटले तर…; गोल्डन बूटचा किंग कोण? काय आहे FIFA चा नियम?

Updated On: Jul 15, 2026 | 03:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

Messi vs mbappe In Golden boot Race: स्पेनने दमदार कामगिरी करत फ्रान्सचा सेमिफायनल सामन्यात पराभव केला. यामुळे फ्रान्स आता तिसऱ्या स्थानासाठी भिडेल. परंतु गोल्डन बूटच्या शर्यतीत मेस्सी आणि आणि एम्बाप्पे हे दोघेही आघाडीवर आहेत.

Messi विरुद्ध Mbappe महायुद्ध! गोल्स बरोबरीत सुटले तर…; गोल्डन बूटचा किंग कोण? काय आहे FIFA चा नियम?
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात फ्रान्सचा पराभव
  • गोल्डन बूटच्या शर्यतीत Messi आणि Mbappe आघाडीवर
  • गोल्डन बूट विजेता कसा ठरवला जातो?
फिफा विश्वचषक २०२६ ( FIFA World Cup 2026) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. स्पर्धेत केवळ दोनच सामने बाकी आहेत. पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात स्पेनने फ्रान्सचा २-० ने पराभव केला. स्पेनने फ्रान्सचे सलग तिसऱ्या फिफा विश्वचषक अंतिम सामन्यात पोहोचण्याचे स्वप्न धुळीस मिळवले.परंतु, किलियन एम्बाप्पेची सर्वात मोठी वैयक्तिक लढाई अजून संपलेली नाही. फ्रान्स स्पर्धेतून बाहेर पडला असला तरी, एम्बाप्पे गोल्डन बूटसाठी एक प्रबळ दावेदार आहे. तिसऱ्या स्थानासाठी फान्स पुन्हा एकदा भिडणार आहे. एम्बाप्पेला या सामन्यात इतिहास रचण्याची शेवटची संधी असेल. सध्या मेस्सी आणि एम्बाप्पे हे दोघेही गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.

IND vs ENG: एड्जबॅस्टनमध्ये भारताचा ऐतिहासिक विजय; इंग्लंडचा ११ वर्षांचा गड अखेर ढासळला

गोल्डन बूटच्या शर्यतीत Messi आणि Mbappe आघाडीवर

फिफा विश्वचषक २०२६ मधील गोल्डन बूटची शर्यत खूपच रोमांचक झाली आहे. फ्रान्सचा किलियन एम्बाप्पे आणि अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी प्रत्येकी ८ गोलांसह या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. या दोघांनी आतापर्यंत ६ सामने खेळले आहेत. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन आणि ज्यूड बेलिंगहॅम हे देखील प्रत्येकी ६ गोलांसह या शर्यतीत टिकून आहेत. स्पर्धेच्या शेवटी जर दोन खेळाडूंचे गोल समान असतील, तर सर्वाधिक असिस्ट करणाऱ्या खेळाडूला गोल्डन बूट दिला जातो. या बाबतीत सध्या एम्बाप्पे मेस्सीपेक्षा पुढे आहे. या हंगामात एम्बाप्पेने ३ असिस्ट केले आहेत, तर मेस्सीने २ केले आहेत. त्यामुळे, फ्रान्सचा कर्णधार एम्बाप्पेला सध्या गोल्डन बूट जिंकण्याची सर्वाधिक संधी आहे.

फिफा विश्वचषक २०२६ मधील सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू

सध्या, किलियन एम्बाप्पे आणि लिओनेल मेस्सी यांच्यानंतर, इंग्लंडचे दोन स्टार खेळाडू, हॅरी केन आणि ज्यूड बेलिंगहॅम, फिफा विश्वचषक स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणाऱ्यांच्या यादीत आघाडीवर आहेत. त्यांनी या हंगामात आतापर्यंत प्रत्येकी सहा गोल केले आहेत. या यादीत नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड सात गोलांसह त्यांच्या पुढे आहे, परंतु त्याचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे त्याला गोल्डन बूट पुरस्कार जिंकता येणार नाही.

गोल्डन बूट विजेता कसा ठरवला जातो?

फिफा विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूला गोल्डन बूट मिळतो. पण जर दोन किंवा अधिक खेळाडूंनी समान गोल केले, तर विजेता निवडण्यासाठी काही नियम बनवण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम, कोणत्या खेळाडूने सर्वाधिक असिस्ट्स (गोलसाठी मदत) करण्याचा विक्रम केला आहे, हे पाहिले जाते. जर असिस्ट्सच्या बाबतीत दोन्ही खेळाडू अगदी समान असतील, तर मैदानावर कमी वेळ कोणी घालवला आहे, हे पाहिले जाते. संपूर्ण स्पर्धेत कमी मिनिटे खेळून समान गोल करणाऱ्या खेळाडूला विजेता मानले जाते. या नियमानुसार, सध्या एमबाप्पे आघाडीवर आहे, कारण त्याने या फिफा विश्वचषकात मेस्सीपेक्षा कमी वेळ मैदानावर घालवला आहे.

FIFA World Cup 2030 ठरणार ऐतिहासिक! 64 संघांना संधी मिळणार? फिफा अध्यक्ष इन्फँटिनो यांचे संकेत

Web Title: Messi vs mbappe in golden boot race fifa world cup 2026 tie breaker winner

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 03:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Fifa World Cup 2026: फ्रान्सला नमवत स्पेनची फायनलमध्ये धडक, एकतर्फी 2-0 ने दिली मात
1

Fifa World Cup 2026: फ्रान्सला नमवत स्पेनची फायनलमध्ये धडक, एकतर्फी 2-0 ने दिली मात

FIFA World Cup 2026: कन्फर्म सॅलरी तर फक्त ट्रेलर! जाहिराती, हॉटेल्स अन्…अब्जाधीश फुटबॉल स्टार्सच्या कमाईचा काय फॉर्म्युला?
2

FIFA World Cup 2026: कन्फर्म सॅलरी तर फक्त ट्रेलर! जाहिराती, हॉटेल्स अन्…अब्जाधीश फुटबॉल स्टार्सच्या कमाईचा काय फॉर्म्युला?

खेळ खल्लास! ‘आम्ही Lionel Messi ला रोखण्यात…; FIFA सेमीफायनलआधी इंग्लंडच्या माजी फुटबॉलपटूचे मोठे विधान
3

खेळ खल्लास! ‘आम्ही Lionel Messi ला रोखण्यात…; FIFA सेमीफायनलआधी इंग्लंडच्या माजी फुटबॉलपटूचे मोठे विधान

FIFA World Cup 2030 ठरणार ऐतिहासिक! 64 संघांना संधी मिळणार? फिफा अध्यक्ष इन्फँटिनो यांचे संकेत
4

FIFA World Cup 2030 ठरणार ऐतिहासिक! 64 संघांना संधी मिळणार? फिफा अध्यक्ष इन्फँटिनो यांचे संकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Messi विरुद्ध Mbappe महायुद्ध! गोल्स बरोबरीत सुटले तर…; गोल्डन बूटचा किंग कोण? काय आहे FIFA चा नियम?

Messi विरुद्ध Mbappe महायुद्ध! गोल्स बरोबरीत सुटले तर…; गोल्डन बूटचा किंग कोण? काय आहे FIFA चा नियम?

Jul 15, 2026 | 03:15 PM
Sonam Wangchuk Hunger Strike:सोनम वांगचूक यांचे उपोषण जबरदस्तीने तोडले जाऊ शकते का, काय आहे नियम?

Sonam Wangchuk Hunger Strike:सोनम वांगचूक यांचे उपोषण जबरदस्तीने तोडले जाऊ शकते का, काय आहे नियम?

Jul 15, 2026 | 03:13 PM
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक सरकारला घेरणार? 19 जुलैला सर्वपक्षीय बैठक होणार

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक सरकारला घेरणार? 19 जुलैला सर्वपक्षीय बैठक होणार

Jul 15, 2026 | 03:11 PM
पारंपरिक सौंदर्याला आधुनिक स्पर्श! हिरव्या बांगड्यांच्या सेटची खास डिझाइन्स, साडीवर दिसतील उठावदार

पारंपरिक सौंदर्याला आधुनिक स्पर्श! हिरव्या बांगड्यांच्या सेटची खास डिझाइन्स, साडीवर दिसतील उठावदार

Jul 15, 2026 | 03:10 PM
Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर जाणार राखी सावंत; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत केली मोठी घोषणा, ”दिल्लीत येऊन मीच”

Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर जाणार राखी सावंत; सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत केली मोठी घोषणा, ”दिल्लीत येऊन मीच”

Jul 15, 2026 | 03:10 PM
City of Flags: भारतातील ‘या’ शहराला का म्हटले जाते झेंड्यांचे शहर? जाणून घ्या तिरंग्याचा अनोखा इतिहास…

City of Flags: भारतातील ‘या’ शहराला का म्हटले जाते झेंड्यांचे शहर? जाणून घ्या तिरंग्याचा अनोखा इतिहास…

Jul 15, 2026 | 03:05 PM
Restaurants विरुद्ध Zomato वाद चिघळला! हॉटेल मालकांच्या ‘या’ खेळीमुळे कंपनी कायदेशीर अडचणीत, प्रकरण काय?

Restaurants विरुद्ध Zomato वाद चिघळला! हॉटेल मालकांच्या ‘या’ खेळीमुळे कंपनी कायदेशीर अडचणीत, प्रकरण काय?

Jul 15, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा