Messi विरुद्ध Mbappe महायुद्ध! गोल्स बरोबरीत सुटले तर…; गोल्डन बूटचा किंग कोण? काय आहे FIFA चा नियम?

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फिफा विश्वचषक २०२६ मधील गोल्डन बूटची शर्यत खूपच रोमांचक झाली आहे. फ्रान्सचा किलियन एम्बाप्पे आणि अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी प्रत्येकी ८ गोलांसह या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. या दोघांनी आतापर्यंत ६ सामने खेळले आहेत. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन आणि ज्यूड बेलिंगहॅम हे देखील प्रत्येकी ६ गोलांसह या शर्यतीत टिकून आहेत. स्पर्धेच्या शेवटी जर दोन खेळाडूंचे गोल समान असतील, तर सर्वाधिक असिस्ट करणाऱ्या खेळाडूला गोल्डन बूट दिला जातो. या बाबतीत सध्या एम्बाप्पे मेस्सीपेक्षा पुढे आहे. या हंगामात एम्बाप्पेने ३ असिस्ट केले आहेत, तर मेस्सीने २ केले आहेत. त्यामुळे, फ्रान्सचा कर्णधार एम्बाप्पेला सध्या गोल्डन बूट जिंकण्याची सर्वाधिक संधी आहे.
सध्या, किलियन एम्बाप्पे आणि लिओनेल मेस्सी यांच्यानंतर, इंग्लंडचे दोन स्टार खेळाडू, हॅरी केन आणि ज्यूड बेलिंगहॅम, फिफा विश्वचषक स्पर्धेत सर्वाधिक गोल करणाऱ्यांच्या यादीत आघाडीवर आहेत. त्यांनी या हंगामात आतापर्यंत प्रत्येकी सहा गोल केले आहेत. या यादीत नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड सात गोलांसह त्यांच्या पुढे आहे, परंतु त्याचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे त्याला गोल्डन बूट पुरस्कार जिंकता येणार नाही.
फिफा विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूला गोल्डन बूट मिळतो. पण जर दोन किंवा अधिक खेळाडूंनी समान गोल केले, तर विजेता निवडण्यासाठी काही नियम बनवण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम, कोणत्या खेळाडूने सर्वाधिक असिस्ट्स (गोलसाठी मदत) करण्याचा विक्रम केला आहे, हे पाहिले जाते. जर असिस्ट्सच्या बाबतीत दोन्ही खेळाडू अगदी समान असतील, तर मैदानावर कमी वेळ कोणी घालवला आहे, हे पाहिले जाते. संपूर्ण स्पर्धेत कमी मिनिटे खेळून समान गोल करणाऱ्या खेळाडूला विजेता मानले जाते. या नियमानुसार, सध्या एमबाप्पे आघाडीवर आहे, कारण त्याने या फिफा विश्वचषकात मेस्सीपेक्षा कमी वेळ मैदानावर घालवला आहे.
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