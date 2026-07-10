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France Beat Morocco: एमबाप्पे-डेम्बेलेचा जलवा! फ्रान्सने मोरोक्कोला हरवत मारली सेमीफायनलमध्ये धडक

Updated On: Jul 10, 2026 | 03:29 PM IST
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सारांश

France Beat Morocco In FIFA 2026 enters Semifinal: फ्रान्सने उपांत्यपूर्व फेरीत मोरोक्कोवर २-० ने विजय मिळवून फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. दुसऱ्या हाफमध्ये किलियन एम्बाप्पे आणि उस्मान डेम्बेले (६६') यांनी केलेल्या गोलमुळे फ्रान्सला एक मोठा विजय मिळाला.

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विस्तार
  • एमबाप्पे-डेम्बेलेचा जलवा
  • मोरोक्कोला हरवत मारली सेमीफायनलमध्ये धडक
  • फ्रान्सचा सेमिफायनलचा सामना कधी?
फिफा विश्वचषक २०२६ ( FIFA World Cup 2026) स्पर्धेतील उपांत्यपूर्व फेरीत फ्रान्सने मोरोक्कोवर दणदणीत विजय मिळवला. फ्रान्सने मोरोक्कोचा २-० ने पराभव करून सलग तिसऱ्यांदा उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. किलियन एम्बाप्पे आणि उस्मान डेम्बेले यांच्या गोल्सने फ्रान्सला एक मोठा विजय मिळवून दिला. आता उपांत्य फेरीत त्यांचा सामना बेल्जियम आणि स्पेन यांच्या सामन्यातील विजेत्याशी होईल.

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पहिल्या हाफमध्ये बुनूने अडवली एम्बाप्पेची पेनल्टी

फ्रान्सने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ खेळला. पाचव्या मिनिटाला, मोरोक्कन गोलकीपर यासिन बुनूने डायोट उपामेकानोचा हेडर उत्कृष्टपणे वाचवला. त्यानंतर, नुसेर माझराउईने बॉक्समध्ये एम्बाप्पेवर फाऊल केल्यामुळे फ्रान्सला पेनल्टी मिळाली. परंतु, बुनूने कर्णधार एम्बाप्पेची पेनल्टी उत्कृष्टपणे वाचवली आणि संपूर्ण पहिला हाफ ०-० असाच राहिला.

दुसऱ्या हाफमध्ये फ्रान्सचा दबदबा

दुसऱ्या हाफमध्येही फ्रान्सने दबाव कायम ठेवला आणि ६० व्या मिनिटाला, एमबाप्पेने बॉक्सबाहेरून एक अप्रतिम शॉट मारून गोल केला आणि फ्रान्सला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. या विश्वचषकातील हा त्याचा आठवा गोल होता. आठ गोलांसह गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. एम्बाप्पेच्या गोलनंतर अवघ्या ६६ व्या मिनिटाला, फ्रान्सच्या डेम्बेलेने गोल करून फ्रान्सला २-० अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर फ्रान्सने पूर्ण सामन्यावर नियंत्रण ठेवत मोरोक्कोला कमबॅक करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही.

या विजयामुळे फ्रान्सने संघाने सलग तिसऱ्यांदा विश्वचषक स्पर्धेची उपांत्य फेरी गाठली आहे . फ्रान्सने २०१८ मध्ये विश्वचषक जिंकला होता आणि २०२२ मध्ये उपविजेतेपद पटकावले होते. आता, हा संघ पुन्हा एकदा अंतिम फेरी गाठण्याच्या तयारीत असेल.

या सामन्यात एमबाप्पेने- डेम्बेलेने नोंदवले मोठे विक्रम

किलियन एमबाप्पेने या विश्वचषकातील सर्व सहा सामन्यांमध्ये गोल केले असून तो गोल्डन बूटच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. यासह विश्वचषकात कारकिर्दीतील सर्वाधिक गोल करण्याच्या बाबतीत आता एमबाप्पे (२०) फक्त लिओनेल मेस्सी (२१) च्या मागे आहे. उस्मान डेम्बेले विश्वचषकाच्या एकाच हंगामात पाच गोल करणारा तिसरा फ्रेंच खेळाडू ठरला.

फ्रान्सचा सेमिफायनलचा सामना कधी?

फ्रान्सने फिफा विश्वचषक २०२६ च्या उपांत्य फेरीत दिमाखात प्रवेश केला आहे, जिथे त्यांचा सामना स्पेन किंवा बेल्जियम यांच्यापैकी एकाशी होईल. स्पेन विरुद्ध बेल्जियम सामना आज रात्री १२:३० वाजता आहे. या सामन्याचा विजेता उपांत्य फेरीत फ्रान्सशी सामना करेल. फ्रान्सचा उपांत्य फेरीचा सामना बुधवार, १५ जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री १२:३० वाजता सुरू होईल.

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Web Title: France beat morocco fifa world cup 2026 semifinal mbappe dembele goals

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Published On: Jul 10, 2026 | 03:29 PM

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