FIFA World Cup 2026 Quarterfinals Schedule: 40 संघ आउट; ‘या’ 8 संघात रंगणार थरार, पाहा क्वार्टर फायनलचे संपूर्ण वेळापत्रक

Switzerland beat Colombia: ७२ वर्षांनंतर स्वित्झर्लंडची ऐतिहासिक झेप; पेनल्टी शूटआऊटमध्ये कोलंबियाचा पराभव
क्वार्टरफायनल राउंडमध्ये अर्जेंटिना, फ्रान्स, इंग्लंड, बेल्जियम, मोरोक्को आणि स्पेन या संघानी धडक मारली आहे. नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड हे असे संघ आहेत ज्यांच्याकडून इथपर्यंत पोहोचण्याची सर्वात कमी अपेक्षा होती. आता हे आठ संघ उपांत्य फेरीतील अंतिम चार संघ निश्चित करण्यासाठी चार सामने खेळतील.
राउंड ऑफ १६ मध्ये आठ सामने खेळले गेले आणि त्यापैकी जवळजवळ सर्वच अत्यंत रोमांचक होते. सर्वात आश्चर्यकारक निकाल पाच वेळच्या विजेत्या ब्राझीलविरुद्धचा होता, ज्यांना नॉर्वेकडून धक्कादायक पराभव पत्करावा लागला. गतविजेत्या अर्जेंटिनाने इजिप्तविरुद्ध ०-२ ने पिछाडीवर असताना ३-२ ने विजय मिळवून स्पर्धेतून बाहेर पडणे थोडक्यात टाळले. या स्पर्धेचे तिन्ही यजमान संघ अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा या फेरीतच स्पर्धेतून बाहेर पडले. पॅराग्वे, ब्राझील, पोर्तुगाल , इजिप्त आणि कोलंबिया यांचाही स्पर्धेतील प्रवास संपुष्टात आला.
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