Shreyas iyer च्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने गमावली मालिका, आता नंबर-1 रँकिंगही धोक्यात, कसे बदलले समीकरण

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आयसीसी टी२० संघ क्रमवारीत भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील गुणांचा फरक आता केवळ दोन गुणांवर आला आहे. जर टीम इंडियाने इंग्लंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेतील अंतिम सामना गमावला, तर ते आपले अव्वल स्थान गमावेल. भारतीय संघाने २०२२ मध्ये आयसीसी टी२० संघ क्रमवारीत अव्वल स्थान मिळवले होते. यानंतर, टीम इंडियाने या फॉरमॅटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी करत २०२४ आणि २०२६ मध्ये टी२० विश्वचषक जिंकला. जेव्हा भारतीय संघाने इंग्लंड दौऱ्याला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांचे एकूण २७५ रेटिंग गुण होते. आयर्लंडविरुद्ध २-० ने मालिका गमावल्यानंतर टीम इंडियाचे रेटिंग गुण २७२ पर्यंत घसरले. इंग्लंडविरुद्धचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर सलग तीन सामने गमावल्यानंतर टीम इंडियाचे रेटिंग गुण आता २६९ वर पोहोचले आहेत. दुसरीकडे, इंग्लंडने सलग विजयांसह २६७ गुण मिळवले आहेत. त्यामुळे आणखी एक सामना हरल्यास टीम इंडियाचे अव्वल स्थान धोक्यात येणार आहे.
ब्रिस्टल येथे भारताविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत ३-० आघाडी घेतल्यानंतर, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुक सामन्यानंतर म्हणाला की, अव्वल स्थान पुन्हा मिळवण्यासाठी तो ४-० ने मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल, जे त्याच्या संघासाठी एक महत्त्वपूर्ण यश असेल. मालिकेतील अंतिम सामना ११ जुलै रोजी साउदम्प्टन येथे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता खेळला जाईल.
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