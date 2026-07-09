FIFA World Cup 2026: मेस्सी, एम्बाप्पे की हालांड? गोल्डन बूटच्या शर्यतीत कोण आघाडीवर?

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अर्जेंटिनाचा लिओनेल मेस्सी सध्या आठ गोल आणि एका असिस्टसह या यादीत अव्वल स्थानी आहे. फ्रान्सचा किलियन एमबाप्पे सात गोल आणि दोन असिस्टसह दुसऱ्या स्थानी आहे. नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड तिसऱ्या स्थानावर असून त्यानेही सात गोल केले आहेत. जर दोन किंवा अधिक खेळाडूंचे गोल समान असतील, तर विजेता असिस्टच्या संख्येनुसार ठरवला जातो. इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन सहा गोलांसह चौथ्या स्थानी आहे. उपांत्यपूर्व फेरीत, हे तिन्ही खेळाडू आपल्या संघांना उपांत्य फेरीत पोहोचवण्यावर लक्ष केंद्रित करतीलच, पण त्याचबरोबर गोल करून शर्यतीत टिकून राहण्याचाही प्रयत्न करतील.
अर्जेंटिनाने इजिप्तविरुद्धच्या मागील सामन्यात २-० ने पिछाडीवर असूनही, शेवटच्या क्षणी एक दमदार पुनरागमन करत ३-२ असा विजय मिळवला आणि उपांत्यपूर्व फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. लिओनेल मेस्सीचा तिसरा गोल अर्जेंटिनाच्या विजयात निर्णायक ठरला. या गोलमुळे त्याने स्पर्धेच्या गोल्डन बूटच्या शर्यतीत पुन्हा आघाडी घेतली आहे.
फुटबॉल जगतातील सर्वश्रेष्ठ खेळाडूंपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या लिओनेल मेस्सीला अद्याप गोल्डन बूट जिंकता आलेला नाही. २०२२ च्या मागील विश्वचषकात, मेस्सीने सात गोल करून दुसरे स्थान पटकावले होते. तर दुसरीकडे,किलियन एम्बाप्पेने कतारमध्ये २०२२ च्या फिफा विश्वचषक स्पर्धेत आठ गोलांसह हा पुरस्कार जिंकला. हॅरी केनने २०१८ मध्ये सहा गोलांसह हा पुरस्कार जिंकला होता आणि कोलंबियाच्या जेम्स रॉड्रिग्जनेही २०१४ मध्ये सहा गोलांसह गोल्डन बूट जिंकला होता. त्यामुळे, या वर्षी लिओनेल मेस्सीला हा पुरस्कार जिंकण्याची मोठी संधी आहे.
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