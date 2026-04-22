Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Icc 10 Percent Fine Bangladesh Cricket Team Against New Zealand One Day Series

Bangladesh ला विजयाचा मोठा फटका! आयसीसीने संपूर्ण संघाला लावला दंड; नेमके कारण काय?

न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात विजय मिळवूनही यजमान बांगलादेश संघाच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. आयसीसीने स्लो ओव्हर रेटमुळे संपूर्ण बांगलादेश संघावर दंडात्मक कारवाई केली आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 05:10 PM
Bangladesh ला विजयाचा मोठा फटका! आयसीसीने संपूर्ण संघाला लावला दंड; नेमके कारण काय?

आयसीसीने बांग्लादेशला लावला दंड (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:

बांग्लादेश अन् न्यूझीलंडमध्ये सुरू आहे 3 सामन्यांची मालिका 
दोन्ही संघांनी जिंकला आहे प्रत्येकी 1-1 सामना 
आयसीसीने बांग्लादेशच्या संघाला लावला दंड

ICC Updates: सध्या बांग्लादेश आणि न्यूझीलंडमध्ये तीन वनडे सामन्यांची मालिका सुरू आहे. यातील 2 सामने पूर्ण झाले आहेत. पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडने तर दुसरा सामना बांग्लादेशने जिंकला आहे. 3 सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांनी 1-1 सामना जिंकला आहे. मात्र आता बांग्लादेशच्या विज्यावर पाणी फिरले आहे. कारण आयसीसीने बांग्लादेशच्या संघाला दंड लावला आहे. हे प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊयात.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात विजय मिळवूनही यजमान बांगलादेश संघाच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. आयसीसीने स्लो ओव्हर रेटमुळे संपूर्ण बांगलादेश संघावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. सोमवारी शेर-ए-बांग्ला स्टेडियमवर पार पडलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात बांगलादेशच्या गोलंदाजांनी निर्धारित वेळेत ओव्हर्स पूर्ण केल्या नाहीत. आयसीसीच्या नियमांनुसार, ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा बांगलादेशचा संघ ओव्हर्स मागे होता.

बांगलादेश संघाचा कर्णधार असलेल्या मेहदी हसन मिराजने स्लो ओव्हर रेटची झालेली चूक आणि आयसीसीने लावलेला आपला दंड मान्य केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत सुनावणी घेण्यात आली नाही. परिणामी, ‘एमिरेट्स आयसीसी एलीट पॅनेल’चे मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी बांगलादेशच्या संपूर्ण टीमला त्यांच्या सामन्याच्या एकूण शुल्कावर 10 टक्के दंड ठोठावला आहे.

BAN Vs NZ: बांग्लादेशने ‘किवीं’ना नमवलं; न्यूझीलंडची 6 विकेट्सने उडवली दाणादाण

बांग्लादेशने ‘किवीं’ना नमवलं

तीन मालिकेच्या सिरिजमध्ये बांग्लादेशने न्यूझीलंडचा 6 विकेट्सने पराभव केला आहे. त्यामुळे या मालिकेत दोन्ही संघांनी 1-1 अशी बरोबरी केली आहे. आता तिसऱ्या सामन्यात कोण जिंकणार आणि मालिका कोण खिशात घालणार हे पहावे लागणार आहे. बांग्लादेशमध्ये सध्या बांग्लादेश विरुद्ध न्यूझीलंड अशी तीन सामन्यांची मालिका सुरू आहे.

ढाका येतील शेर-ए- बांग्ला क्रिकेट स्टेडियमवर वनडे सिरिज सुरू आहे. पहिला सामना बांग्लादेशने न्यूझीलंडचा पराभव केला आहे. प्रथम टॉस जिंकून न्यूझीलंडने 198 रन्स केल्या. संघाची सुरुवात चांगली झाली आहे. हेनरी निकोलसने केवळ 13 रन्स केले. त्यासाठी त्याने 26 चेंडू खेळले. कर्णधार टॉम लाथमने 14 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर निक केली आणि मोहम्मद अब्बासने 56 रन्सची भागीदारी केली.

Kagiso Rabada Viral Video: गुजरात टायटन्सचा स्टार गोलंदाज कागिसो रबाडा अडचणीत? हॉटेलमधील ‘तो’ व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल

निक केलीने अर्धशतकी खेळी केली. त्याने 102 चेंडूत 83 रन्सची खेळी केली आहे. बांग्लादेशकडून नाहिद राणाने जबरदस्त गोलंदाजी करताना 10 ओव्हर्समध्ये 32 रन्स देऊन 5 विकेट्स घेतल्या. शोरीफूल इस्लामने 2 विकेट्स घेतल्या.

Web Title: Icc 10 percent fine bangladesh cricket team against new zealand one day series

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 04:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL फायनलसाठी भारत दौऱ्यावर PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी? पाकिस्तानच्या दाव्याने चर्चांना उधाण
1

IPL फायनलसाठी भारत दौऱ्यावर PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी? पाकिस्तानच्या दाव्याने चर्चांना उधाण

Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी
2

Womens T20 World Cup: टी-20 विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलिया संघाची घोषणा; सोफी मोलिनक्सकडे कर्णधारपदाची धूरा, पाहा कोणाला मिळाली संधी

बाप बाप होता है! पाकिस्तान थेट दरीत कोसळला; आयसीसी रँकिंगमध्ये Team India चं ‘बादशाह’
3

बाप बाप होता है! पाकिस्तान थेट दरीत कोसळला; आयसीसी रँकिंगमध्ये Team India चं ‘बादशाह’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM