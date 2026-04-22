Bangladesh ला विजयाचा मोठा फटका! आयसीसीने संपूर्ण संघाला लावला दंड; नेमके कारण काय?

बांग्लादेश अन् न्यूझीलंडमध्ये सुरू आहे 3 सामन्यांची मालिका
दोन्ही संघांनी जिंकला आहे प्रत्येकी 1-1 सामना
आयसीसीने बांग्लादेशच्या संघाला लावला दंड
ICC Updates: सध्या बांग्लादेश आणि न्यूझीलंडमध्ये तीन वनडे सामन्यांची मालिका सुरू आहे. यातील 2 सामने पूर्ण झाले आहेत. पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडने तर दुसरा सामना बांग्लादेशने जिंकला आहे. 3 सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांनी 1-1 सामना जिंकला आहे. मात्र आता बांग्लादेशच्या विज्यावर पाणी फिरले आहे. कारण आयसीसीने बांग्लादेशच्या संघाला दंड लावला आहे. हे प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊयात.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात विजय मिळवूनही यजमान बांगलादेश संघाच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. आयसीसीने स्लो ओव्हर रेटमुळे संपूर्ण बांगलादेश संघावर दंडात्मक कारवाई केली आहे. सोमवारी शेर-ए-बांग्ला स्टेडियमवर पार पडलेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात बांगलादेशच्या गोलंदाजांनी निर्धारित वेळेत ओव्हर्स पूर्ण केल्या नाहीत. आयसीसीच्या नियमांनुसार, ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा बांगलादेशचा संघ ओव्हर्स मागे होता.
बांगलादेश संघाचा कर्णधार असलेल्या मेहदी हसन मिराजने स्लो ओव्हर रेटची झालेली चूक आणि आयसीसीने लावलेला आपला दंड मान्य केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत सुनावणी घेण्यात आली नाही. परिणामी, ‘एमिरेट्स आयसीसी एलीट पॅनेल’चे मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी बांगलादेशच्या संपूर्ण टीमला त्यांच्या सामन्याच्या एकूण शुल्कावर 10 टक्के दंड ठोठावला आहे.
BAN Vs NZ: बांग्लादेशने 'किवीं'ना नमवलं; न्यूझीलंडची 6 विकेट्सने उडवली दाणादाण
बांग्लादेशने ‘किवीं’ना नमवलं
तीन मालिकेच्या सिरिजमध्ये बांग्लादेशने न्यूझीलंडचा 6 विकेट्सने पराभव केला आहे. त्यामुळे या मालिकेत दोन्ही संघांनी 1-1 अशी बरोबरी केली आहे. आता तिसऱ्या सामन्यात कोण जिंकणार आणि मालिका कोण खिशात घालणार हे पहावे लागणार आहे. बांग्लादेशमध्ये सध्या बांग्लादेश विरुद्ध न्यूझीलंड अशी तीन सामन्यांची मालिका सुरू आहे.
ढाका येतील शेर-ए- बांग्ला क्रिकेट स्टेडियमवर वनडे सिरिज सुरू आहे. पहिला सामना बांग्लादेशने न्यूझीलंडचा पराभव केला आहे. प्रथम टॉस जिंकून न्यूझीलंडने 198 रन्स केल्या. संघाची सुरुवात चांगली झाली आहे. हेनरी निकोलसने केवळ 13 रन्स केले. त्यासाठी त्याने 26 चेंडू खेळले. कर्णधार टॉम लाथमने 14 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर निक केली आणि मोहम्मद अब्बासने 56 रन्सची भागीदारी केली.
निक केलीने अर्धशतकी खेळी केली. त्याने 102 चेंडूत 83 रन्सची खेळी केली आहे. बांग्लादेशकडून नाहिद राणाने जबरदस्त गोलंदाजी करताना 10 ओव्हर्समध्ये 32 रन्स देऊन 5 विकेट्स घेतल्या. शोरीफूल इस्लामने 2 विकेट्स घेतल्या.