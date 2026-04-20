BAN Vs NZ: बांग्लादेशने ‘किवीं’ना नमवलं; न्यूझीलंडची 6 विकेट्सने उडवली दाणादाण

बांग्लादेशने न्यूझीलंडचा केला दारुण पराभव
सिरिजमध्ये केली 1-1 बरोबरी
तिसऱ्या सामन्यात कोण जिंकणार याकडे लक्ष
Bangladesh Vs New Zealand: सध्या बांग्लादेश आणि न्यूझीलंडमध्ये वनडे सिरिज सुरू आहे. तीन सामन्यांची मालिका बांग्लादेश आणि न्यूझीलंडमध्ये खेळवली जात आहे. दोन्ही संघांमध्ये आज या मालिकेतील दुसरा सामना पार पडला. या सामन्यात बांगलादेशने न्यूझीलंडचा दणदणीत पराभव केला आहे. न्यूझीलंडचा 5 विकेट्सने पराभव केला आहे.
तीन मालिकेच्या सिरिजमध्ये बांग्लादेशने न्यूझीलंडचा 6 विकेट्सने पराभव केला आहे. त्यामुळे या मालिकेत दोन्ही संघांनी 1-1 अशी बरोबरी केली आहे. आता तिसऱ्या सामन्यात कोण जिंकणार आणि मालिका कोण खिशात घालणार हे पहावे लागणार आहे. बांग्लादेशमध्ये सध्या बांग्लादेश विरुद्ध न्यूझीलंड अशी तीन सामन्यांची मालिका सुरू आहे.
ढाका येतील शेर-ए- बांग्ला क्रिकेट स्टेडियमवर वनडे सिरिज सुरू आहे. पहिला सामना बांग्लादेशने न्यूझीलंडचा पराभव केला आहे. प्रथम टॉस जिंकून न्यूझीलंडने 198 रन्स केल्या. संघाची सुरुवात चांगली झाली आहे. हेनरी निकोलसने केवळ 13 रन्स केले. त्यासाठी त्याने 26 चेंडू खेळले. कर्णधार टॉम लाथमने 14 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर निक केली आणि मोहम्मद अब्बासने 56 रन्सची भागीदारी केली.
Class & aggression combined 🎯🔥Tanzid Hasan Tamim brings up a brilliant 50 (33) 💥🐅#BCB #Bangladesh #Cricket #SriLanka #Tigers pic.twitter.com/MbINrPTM3d — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) April 20, 2026
निक केलीने अर्धशतकी खेळी केली. त्याने 102 चेंडूत 83 रन्सची खेळी केली आहे. बांग्लादेशकडून नाहिद राणाने जबरदस्त गोलंदाजी करताना 10 ओव्हर्समध्ये 32 रन्स देऊन 5 विकेट्स घेतल्या. शोरीफूल इस्लामने 2 विकेट्स घेतल्या.
