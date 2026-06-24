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ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:41 PM IST
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सारांश

आयसीसी वनडे रॅंकिंगबद्दल बोलायचे झाल्यास न्यूझीलंडचा डेरेल मिचेल रॅंकिंगमध्ये प्रथम स्थानी आहे. तर शुभमन गिलला तीन स्थानांचा फायदा झाला आहे.

ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

आयसीसीने जाहीर केली क्रमवारी (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आयसीसी टेस्ट रॅंकिंगमध्ये जो रूट पहिल्या स्थानी
  • आयसीसी वनडे रॅंकिनमध्ये शुभमन गिल दुसऱ्या स्थानी 
  • रूटने आपला सहकारी हॅरी ब्रूकला टाकले मागे 
ICC Cricket Rankings: सध्या जगभरात अनेक क्रिकेटचे सामने सुरू आहेत, दरम्यान नुकतेच आयसीसी टेस्ट आणि वनडेचे रॅंकिंग समोर आले आहे. यामध्ये इंग्लंडचा फलंदाज जो रूट आणि भारताचा कर्णधार शुभमन गिल यांनी मोठी झेप घेतली आहे. मागील आठवड्यात टेस्ट क्रिकेटचे, वनडे फॉर्मटमध्ये रोमांचक सामने पाहायला मिळाले होते. जो रूट पुन्हा एकदा टेस्ट क्रिकेटमधील एक नंबरचा फलंदाज बनला आहे. तर शुभमन गिलने देखील मोठी झेप घेतली आहे.

आयसीसी टेस्ट रॅंकिंगबद्दल बोलायचे झाल्यास जो रूट पुन्हा एकदा पहिल्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याने पुन्हा एकदा पहिले स्थान प्राप्त केले आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध सिरिजनंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे. जो रूटचे 871 पॉईंट्स झाले आहेत. मागील आठवड्यात हॅरी ब्रूक पहिल्या स्थानी होता. तर आता तो दुसऱ्या स्थानावर गेला आहे. तर ट्रेवीस हेड तिसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे.

आयसीसी वनडे रॅंकिंगबद्दल बोलायचे झाल्यास न्यूझीलंडचा डेरेल मिचेल रॅंकिंगमध्ये प्रथम स्थानी आहे. तर शुभमन गिलला तीन स्थानांचा फायदा झाला आहे. शुभमन गिल दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याचे पॉईंट्स 791 झाले आहेत. तर विराट कोहली तिसऱ्या नंबरवर गेला आहे. रोहित शर्मा चौथ्या स्थानावर आहे. हॅरी ब्रूक 10 व्या स्थानी गेला आहे.

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भारत – अफगाणिस्तान – श्रीलंका ‘अ’ मालिका आता इतिहासजमा झाली आहे. केवळ भारतीयच नव्हे, तर जगभरातील लाखो चाहत्यांचे लक्ष आता शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेवर केंद्रित झाले आहे. आयर्लंड विरुद्ध भारत या सामन्याकडे लक्ष असण्यामागे अनेक कारणे असली तरी, सर्वात मोठे कारण म्हणजे वैभव सूर्यवंशी. श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या अंतिम सामन्यातील त्याच्या त्सुनामीसारख्या ९४ धावांच्या खेळीने आयर्लंड मालिकेची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.

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Web Title: Icc rankings joe root first in test cricket and shubhman gill 2 nd in one day format sports news

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Published On: Jun 24, 2026 | 03:38 PM

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