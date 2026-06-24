ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

आयसीसी टेस्ट रॅंकिंगबद्दल बोलायचे झाल्यास जो रूट पुन्हा एकदा पहिल्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याने पुन्हा एकदा पहिले स्थान प्राप्त केले आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध सिरिजनंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे. जो रूटचे 871 पॉईंट्स झाले आहेत. मागील आठवड्यात हॅरी ब्रूक पहिल्या स्थानी होता. तर आता तो दुसऱ्या स्थानावर गेला आहे. तर ट्रेवीस हेड तिसऱ्या स्थानी पोहोचला आहे.
आयसीसी वनडे रॅंकिंगबद्दल बोलायचे झाल्यास न्यूझीलंडचा डेरेल मिचेल रॅंकिंगमध्ये प्रथम स्थानी आहे. तर शुभमन गिलला तीन स्थानांचा फायदा झाला आहे. शुभमन गिल दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याचे पॉईंट्स 791 झाले आहेत. तर विराट कोहली तिसऱ्या नंबरवर गेला आहे. रोहित शर्मा चौथ्या स्थानावर आहे. हॅरी ब्रूक 10 व्या स्थानी गेला आहे.
IND vs IRE: भारतीय संघाचे पहिले घमासान! शुक्रवारी देणार Ireland ला टक्कर, कधी आणि कुठे दिसणार Live Streaming
भारतीय संघाचे पहिले घमासान
भारत – अफगाणिस्तान – श्रीलंका ‘अ’ मालिका आता इतिहासजमा झाली आहे. केवळ भारतीयच नव्हे, तर जगभरातील लाखो चाहत्यांचे लक्ष आता शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेवर केंद्रित झाले आहे. आयर्लंड विरुद्ध भारत या सामन्याकडे लक्ष असण्यामागे अनेक कारणे असली तरी, सर्वात मोठे कारण म्हणजे वैभव सूर्यवंशी. श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या नुकत्याच झालेल्या अंतिम सामन्यातील त्याच्या त्सुनामीसारख्या ९४ धावांच्या खेळीने आयर्लंड मालिकेची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.
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ही मालिका विशेष आहे कारण श्रेयस अय्यर कर्णधार म्हणून पदार्पण करणार आहे. काही दिवसांपूर्वी बेलफोर्टमधील हिंसाचाराच्या बातम्या समोर आल्याने या दौऱ्यावर अनिश्चिततेचे सावट पसरले होते, पण आता सर्व काही ठीक असल्याचे दिसून येत आहे आणि जगभरातील क्रिकेटचे चाहते या सामन्यासाठी उत्सुक आहेत. भारताचे दोन्ही सामने बेलफोर्टमधील स्टॉर्मोंट क्रिकेट मैदानावर खेळले जातील. या मालिकेतून अचानक नितीश कुमार रेड्डीची दुखापतीमुळे माघार घेण्यात आली असली तरीही आता या संघात सूर्यांश शेडगेची एंट्री होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.