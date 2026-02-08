”मी ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले,अन्..”, अंगात आल्यावर काय घडलं? सुधा चंद्रनने सांगितली संपूर्ण घटना

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अलिकडेच सुधा चंद्रनचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत होता. यामुळे तिला ट्रोलर्सचा सामना करावा लागला, याबद्दल आता तिने तिचा अनुभव शेअर केला आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 06:15 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

ज्येष्ठ टीव्ही आणि भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन अलीकडेच तिच्या एका व्हिडिओमुळे चर्चेत आली. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात, तिच्या घरी “माता की चौकी” येथे सादरीकरण करतानाचा एक व्हिडिओ समोर आला. व्हिडिओमध्ये, सुधा चंद्रन पहिल्यांदा एका भक्तिगीतावर नाचताना दिसली, नंतर भक्तीत इतक्या तल्लीन झाली की ती अनियंत्रित झाली. ट्रान्ससारख्या अवस्थेत दिसणारा सुधा चंद्रनचा हा व्हिडिओ लवकरच व्हायरल झाला. अभिनेत्रीसाठी, तिच्या घरात माता की चौकी एक असा अनुभव बनला ज्यामुळे ती थकली आणि भावनिक झाली. जेव्हा व्हिडिओ समोर आला तेव्हा त्याला बनावट म्हणून लेबल लावण्यात आले. अनेकांनी असे सुचवले की तिने लक्ष वेधण्यासाठी हे नाटक केले होते. या घडलेल्या अनुभवाबद्दल अलिकडेच अभिनेत्रीने खुलासा केला आहे.

सुधा चंद्रनने एका मुलाखतीत सांगितले. ती म्हणाली, “त्या अवस्थेत माझ्यासोबत काय घडले ते मला आठवतही नाही. मी असेही म्हणणार नाही की देवीने स्वतः माझ्यात प्रवेश केला, कारण जर असे झाले तर माझे शरीर स्फोट होईल. कोणताही मानव ती ऊर्जा सहन करू शकत नाही. मला वाटते की कदाचित तिच्या काही भागाने माझ्यात आशीर्वाद म्हणून प्रवेश केला असेल, एवढेच मी म्हणू शकते. कदाचित ती उपस्थित होती, कदाचित नसेल. मी निश्चितपणे काहीही सांगू शकत नाही, परंतु मला माहित आहे की मी भाग्यवान आहे. मी नेहमीच या गोष्टींवर विश्वास ठेवला आहे आणि हे माझ्यासोबत घडले.”

सुधा चंद्रन पुढे म्हणते की धार्मिक विधी दरम्यान तिला असा अनुभव येणे असामान्य नाही, पण यावेळी ही घटना विशेष आणि अधिक तीव्र होती. ती म्हणते, “यावेळी ऊर्जा थोडी जास्त होती. यानंतर मला खूप थकवा येतो. माझ्या कुटुंबाने मला सांगितले की मी सुमारे ६-७ मिनिटांत ४ लिटर पाणी प्यायले. म्हणजे, एखाद्या माणसासाठी हे शक्य आहे का? माझ्या पतीने मला सांगितले की मी पाण्याची भीक मागत आहे. लोकांनी सर्व प्रकारच्या टिप्पण्या केल्या. काहींनी म्हटले की मी नवीन वर्षाच्या पार्टीतून अजूनही नशेत आहे. मला या गोष्टींवर हसायला येते. मला वाटते की प्रत्येकाचे स्वतःचे विचार आणि आवडीनिवडी असतात.”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)


कृतिका कामरा दुसऱ्यांदा अडकणार लग्नबंधात; ‘या’ प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्यासोबत घेणार सात वचनं

सुधा चंद्रनने केवळ लक्ष वेधण्यासाठी ही घटना रचल्याच्या आरोपांना उत्तर दिले. तिने यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले, “याचा मला काय फायदा होईल? जर लोक माझ्यावर विश्वास ठेवत नसतील, तर मी त्यांना ते समजावून सांगण्यासाठी येथे उभी नाही. कारण जर मी असेच करत राहिले तर मी स्वतःवर विश्वास ठेवू शकणार नाही.

”माझाही तसाच निर्णय घेण्याचा विचार…”, अरिजीत सिंगच्या निर्णयावर विशाल ददलानींची मोठी प्रतिक्रिया; लोकांना दिला ‘हा’ सल्ला

Web Title: What happened during the mata ki chowki sudha chandran clearly reveals the incident

Published On: Feb 08, 2026 | 06:15 PM

Topics:  

