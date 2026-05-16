  Lsg Vs Csk Rishabh Pant Fined By Bcci For Slow Over Rate Ipl 2026 Marathi News

LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

BCCI Fined Rishabh Pant: शुक्रवारी खेळलेल्या सामन्यात लखनौने चेन्नईचा पराभव केला असला तरी, सामन्यानंतर कर्णधार ऋषभ पंतला बीसीसीआयने लाखोंचा दंड ठोठावला आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 01:22 PM
  • ऋषभ पंतवर BCCI ची कारवाई
  • आयपीएलने जारी केले निवेदन
  • लखनौने केला चेन्नईचा ‘खेळ’ खराब
इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) २०२६ च्या ५९ व्या सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्सने चेन्नई सुपर किंग्सचा पराभव करून दणदणीत विजय मिळवला. मात्र, सामना संपल्यानंतर कर्णधार ऋषभ पंतवर मोठी कारवाई करण्यात आली. शुक्रवारी (दि.१५) लखनौ येथील भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियमवर चेन्नई आणि लखनौ यांच्यात महत्वाचा खेळला गेला. या सामन्यात, लखनौने चेन्नईचा ७ विकेट्सने धुव्वा उडवला. सामन्यादरम्यान, LSG एलएसजीला निर्धारित वेळेत आपले ओव्हर्स पूर्ण करता आले नाहीत. यामुळे पंतवर आयपीएल आचारसंहिता २.२२ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) आयपीएल नियामक परिषदेने ओव्हर रेट कमी ठेवल्याबद्दल पंतला १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

आयपीएलने जारी केले निवेदन

आयपीएलने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लखनौ सुपर जायंट्सचा या हंगामातील स्लो ओव्हर रेटचा हा पहिलाच गुन्हा होता. तसेच, पंतने पहिल्यांदाच आयपीएल आचासंहिता २.२२ चे उल्लंघन केले. यामुळे कर्णधार पंतला १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयपीएलच्या नियमांनुसार, संघाच्या स्लो ओव्हर रेटसाठी कर्णधाराला दंड आकारला जातो. जर लखनौने पुढच्या सामन्यात देखील हीच चूक पुन्हा केली तर त्याला २४ लाखांचा दंड भरावा लागेल. या हंगामात स्लो ओव्हर रेटसाठी शिक्षा झालेला पंत हा पहिला कर्णधार नाही. याआधी आयपीएलने श्रेयस अय्यर आणि अक्षर पटेल यांच्यासह अनेक कर्णधारांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.

लखनौने केला चेन्नईचा ‘खेळ’ खराब

लखनौ विरुद्धच्या पराभवामुळे CSK चेन्नईच्या प्लेऑफच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. संघ १२ गुण आणि ०.०२७ च्या रनरेटसह सहाव्या स्थानावर घसरला आहे. दरम्यान, प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडलेला लखनौ संघ गुणतालिकेत १०व्या स्थानावर घसरला आहे.

लखनौची निराशाजनक कामगिरी

लखनौ संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे. या हंगामातील त्यांची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. त्यांनी आतापर्यंत १२ सामने खेळले असून, त्यापैकी केवळ चार सामने जिंकले तर आठ सामन्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले. ८ गुणांसह ते गुणतालिकेत दहाव्या स्थानावर आहेत. पंतच्या कर्णधारपदाखालील हा लखनौचा सलग दुसरा हंगाम आहे.

Published On: May 16, 2026 | 01:22 PM

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

