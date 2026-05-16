LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

PBKS vs MI: पंजाब किंग्सचा सलग पाचवा पराभव; कर्णधार श्रेयसच्या नावावर लाजिरवाणा विक्रम
आयपीएलने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लखनौ सुपर जायंट्सचा या हंगामातील स्लो ओव्हर रेटचा हा पहिलाच गुन्हा होता. तसेच, पंतने पहिल्यांदाच आयपीएल आचासंहिता २.२२ चे उल्लंघन केले. यामुळे कर्णधार पंतला १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आयपीएलच्या नियमांनुसार, संघाच्या स्लो ओव्हर रेटसाठी कर्णधाराला दंड आकारला जातो. जर लखनौने पुढच्या सामन्यात देखील हीच चूक पुन्हा केली तर त्याला २४ लाखांचा दंड भरावा लागेल. या हंगामात स्लो ओव्हर रेटसाठी शिक्षा झालेला पंत हा पहिला कर्णधार नाही. याआधी आयपीएलने श्रेयस अय्यर आणि अक्षर पटेल यांच्यासह अनेक कर्णधारांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
लखनौ विरुद्धच्या पराभवामुळे CSK चेन्नईच्या प्लेऑफच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. संघ १२ गुण आणि ०.०२७ च्या रनरेटसह सहाव्या स्थानावर घसरला आहे. दरम्यान, प्लेऑफच्या शर्यतीतून आधीच बाहेर पडलेला लखनौ संघ गुणतालिकेत १०व्या स्थानावर घसरला आहे.
लखनौ संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला आहे. या हंगामातील त्यांची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. त्यांनी आतापर्यंत १२ सामने खेळले असून, त्यापैकी केवळ चार सामने जिंकले तर आठ सामन्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले. ८ गुणांसह ते गुणतालिकेत दहाव्या स्थानावर आहेत. पंतच्या कर्णधारपदाखालील हा लखनौचा सलग दुसरा हंगाम आहे.
