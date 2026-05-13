IND Vs AFG: विश्रांती द्यायचीच नाही! IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात; ‘या’ खेळाडूंना संधी मिळणार?

भारत आपला कसोटी सामना वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन्सशिपचा भाग नसला तरी निवडकर्ते याकडे गंभीरतेने पाहत असल्याचे दिसून येत आहे. हा सामना चंदीगडमध्ये होणार आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 07:51 PM
IND Vs AFG Test Series (फोटो- सोशल मिडिया)

अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ लवकरच जाहीर होणार
जसप्रीत बुमराहला संधी मिळणार की नाही याकडे लक्ष 
6 जूनपासून सुरू होणार कसोटी मालिका

Jaspreet Bumrah: आयपीएलचा थरार सुरू आहे. 31 मे रोजी आयपीएलचा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर भारताचा संघ लगेच अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. आयपीएलचा (BCCI) हा हंगाम संपताच टीम इंडियाला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या मैदानात उतरायचे आहे. आयपीएलनंतर भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे.

आयपीएल संपल्यावर खेळाडूंना विश्रांतीसाठी फारसा वेळ मिळणार नाही. बीसीसीआयच्या आगामी निर्णयानुसार, टीम इंडिया आंतरराष्ट्रीय हंगामाची सुरुवात अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्याने होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण मालिकेसाठी लवकरच भारतीय संघाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी आणि 3 वनडे सामन्यांसाठी भारताचा संघ लवकरच जाहीर केला जाऊ शकतो. अफगाणिस्तानचा संघ भारतात खेळण्यासाठी येणार आहे. मात्र आता बीसीसीआय भारताचा संघ अधिकृतपणे कधी जाहीर करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आगामी सामन्यांमध्ये भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह खेळणार की नाही याकडे लक्ष लागले आहे. दोन महिन्यांच्या प्रदीर्घ आयपीएल हंगामानंतर बुमराहला विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे मोहम्मद सिराज देखील खेळणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह आहे.  सातत्याने क्रिकेट खेळत असल्यामुळे या दोन्ही प्रमुख गोलंदाजांना अफगाणिस्तानविरुद्ध विश्रांती दिली जाते की मायदेशातील सामना असल्याने संघात स्थान मिळते हे पहावे लागणार आहे. या मालिकेत बीसीसीआय युवा खेळाडूनया संधी देण्याची शक्यता आहे. आयपीएल 2026 मध्ये दमदार कामगिरी करणाऱ्या युवा वेगवान गोलंदाजांना टीम इंडियाचे तिकीट मिळू शकते. भुवनेश्वर कुमारची भारतीय संघात एन्ट्री होणार का यावर देखील चाहत्यांचे लक्ष असणार आहे.

हा कसोटी सामना वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन्सशिपचा भाग नसला तरी निवडकर्ते याकडे गंभीरतेने पाहत असल्याचे दिसून येत आहे. हा सामना चंदीगडमध्ये होणार आहे. भारताचा संघ या वर्षी अनेक बलाढ्य संघाशी टेस्ट क्रिकेटमध्ये भिडणार आहे. त्यामुळे एकच कसोटी सामना असल्याने बुमराहला विश्रांती दिली जाऊ शकते.

अफगाणिस्तानचा भारत दौरा 2026

एकमेव कसोटी: 6 ते 10 जून (न्यू चंदीगड)

पहिली वन-डे: 14 जून (धर्मशाळा)

दुसरी वन-डे: 17 जून (लखनौ)

तिसरी वन-डे: 20 जून (चेन्नई)

