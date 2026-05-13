IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सचा मोठा निर्णय; रामकृष्ण घोष बाहेर, संघात नव्या खेळाडूची एन्ट्री!

Csk Signed Macneil Noronha for IPL 2026: आयपीएल २०२६ आता निर्णायक टप्प्यावर पोहचली आहे. लीग स्टेजमधील तीन सामने शिल्ल्क असताना सीएसकेने संघामध्ये एका नव्या खेळाडूला करारबद्ध केले आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 08:25 PM
  • CSK संघात उलटफेर
  • कर्नाटकच्या ऑलराउंडरची टीममध्ये एन्ट्री
  • कोण आहे मॅकनील हेडली नोरोन्हा?
चेन्नई सुपर किंग्सने (CSK) आयपीएल २०२६ साठी दुखापतग्रस्त खेळाडू रामकृष्ण घोषच्या जागी बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. कर्नाटकचा अष्टपैलू खेळाडू मॅकनील नोरोन्हा याला हंगामाच्या उर्वरित कालावधीसाठी संघात सामील करण्यात आले आहे. फ्रँचायझीने त्याला ३० लाख रुपयांना करारबद्ध केले आहे. नोरोन्हाने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कर्नाटकसाठी खेळतो. क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, सीएसकेने बीसीसीआयला पत्र लिहिले असून हा करार अंतिम करण्यासाठी मंजुरीची वाट पाहत आहे.

कोण आहे मॅकनील हेडली नोरोन्हा ?

मॅकनील हॅडली नोरोन्हा याचा जन्म २३ सप्टेंबर २००१ रोजी दुबईमध्ये झाला. त्यांचे आई-वडील भारतीय आहेत. त्याने आपले बालपण संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (UAE) घालवले. २४ वर्षीय मॅकनील हा उजव्या हाताचा आक्रमक फलंदाज आणि ऑफ-ब्रेक गोलंदाज आहे. नोरोन्हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कर्नाटकसाठी खेळतो. त्याने महाराजा ट्रॉफीमध्ये मंगळूरू ड्रॅगन्स आणि गुलबर्गा मिस्टिक्सचे प्रतिनिधित्व केले आहे. २०२४-२५ च्या नायडू ट्रॉफीदरम्यान त्याने त्रिपुराविरुद्ध आपले तिसरे शतक झळकावले. त्या सामन्यात त्याने २५ षटकार आणि २३ चौकारांसह ३४५ धावा केल्या. नोरोन्हाला २०२४/२५ च्या कर्नल सी. के. नायडू ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू म्हणून नमन पुरस्कार सोहळ्यात एम. ए. चिदंबरम ट्रॉफीने सन्मानित करण्यात आले. या प्रभावी कामगिरीनंतर, नोरोन्हाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीसाठीच्या कर्नाटक संघात स्थान मिळवले, जिथे त्याने आपल्या राज्यासाठी एकूण तीन सामने खेळले.

पहिल्याच सामन्यात रामकृष्ण घोष जखमी

चेन्नई सुपर किंग्सच्या रामकृष्ण घोषने आयपीएल २०२६ मध्ये फक्त एकच सामना खेळला. मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान त्याच्या उजव्या पायाला फ्रॅक्चर झाले. त्या सामन्यानंतर तो संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला. या युवा खेळाडूने तीन ओव्हरमध्ये २४ धावा देऊन १ विकेट घेतला. त्याने सूर्यकुमार यादवच्या रूपात आपली पहिली आयपीएल विकेट घेतली.

चेन्नई सुपर किंग्सने आपल्या शेवटच्या आठ सामन्यांपैकी सहा सामने जिंकले. त्यामुळे सीएसके अजूनही प्लेऑफच्या शर्यतीत कायम आहे. चेन्नईने या हंगामात आतापर्यंत ११ सामने खेळले असून, त्यापैकी सहा सामने जिंकून १२ गुणांसह गुणतालिकेत पाचवे स्थान पटकावले आहे. चेन्नईचा पुढील सामना १५ मे रोजी लखनौ सुपरजायंट्सशी होईल.

Published On: May 13, 2026 | 08:25 PM

