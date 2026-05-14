  • Ipl 2026 Virat Kohli Made History Becomes 1st Indian Player To Complete 14000 Runs In T20

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

KKR विरुद्धच्या सामन्यात विराट कोहलीने अशी कामगिरी केली आहे, जी त्याच्या आधी टी-२० क्रिकेटमध्ये कोणत्याही भारतीय फलंदाजाला करता आली नव्हती. विराटने ही कामगिरी करून इतिहास रचला आहे

Updated On: May 14, 2026 | 12:51 PM
  • विराट कोहलीने रचला इतिहास 
  • टी२० मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय 
  • जगातील ६ वा खेळाडू 
सध्या IPL 2026 तुफान चालू आहे आणि रोज नवनवे विक्रम घडताना दिसून येत आहेत. यामध्ये विराट कोहली नेहमीच वरच्या क्रमांकावर राहिला आहे आणि यावर्षीचा हंगामही अपवाद नाही. विराट कोहलीची गणना जागतिक क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटमधील महान खेळाडूंमध्ये केली जाते. विराटने आता अजून एक नवा विक्रम आपल्या नावावर करून घेतला आहे आणि असा विक्रम कऱणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरलाय. विराट असा खेळाडू आहे ज्याने टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावांमध्ये १४,००० धावांचा टप्पा गाठला आहे, त्याने केवळ ४०९ डावांमध्ये हा टप्पा गाठला आहे. हा विक्रम यापूर्वी ख्रिस गेलच्या नावावर होता, ज्याने टी-२० क्रिकेटमध्ये ४२३ डावांत १४,००० धावा पूर्ण केल्या होत्या. 

या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा भारतीयांचा विक्रम विराट कोहलीच्या नावावर आहे, तर रोहित शर्मा ४५६ डावांत १२,४९१ धावा करून या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. विराटने आतापर्यंत अनेक विक्रम केले आहेत आणि त्यामध्ये आता या नव्या विक्रमाची भर पडली आहे. क्रिकेटमध्ये नावाप्रमाणेच त्याने विराट कामगिरी केली आहे. गेल्या दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर त्याने कोलकाताविरूद्ध सामन्यात कमालीची कामगिरी करत मॅच जिंकवून दिली आणि याशिवाय हा विक्रमही स्थापित केला. त्यामुळे विराटचे चाहते खूपच आनंदी आहेत. 

टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावांमध्ये १४,००० धावा करणारे खेळाडू

  • विराट कोहली (भारत) – ४०९ डाव
  • ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) – ४२३ डाव
  • डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – ४३१ डाव
  • जोस बटलर (इंग्लंड) – ४६८ डाव
  • ॲलेक्स हेल्स (इंग्लंड) – ५०५ डाव
  • किरॉन पोलार्ड (वेस्ट इंडिज) – ६३३ डाव
शतकासह डेव्हिड वॉर्नरची बरोबरी

विराट कोहलीने केकेआरविरुद्धच्या सामन्यात शतक झळकावून टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये डेव्हिड वॉर्नरची बरोबरी साधली. हे कोहलीचे टी२० क्रिकेटमधील १० वे शतक आहे. या यादीत ख्रिस गेल २२ शतकांसह अव्वल स्थानी आहे, तर बाबर आझम १३ शतकांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक शतके झळकावण्याच्या बाबतीत कोहली आधीच पहिल्या क्रमांकावर आहे, हे त्याचे नववे शतक आहे.

टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणारे खेळाडू:

  • ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) – २२ शतके
  • बाबर आझम (पाकिस्तान) – १३ शतके
  • विराट कोहली (भारत) – १० शतके
  • डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – १० शतके

Published On: May 14, 2026 | 12:51 PM

May 14, 2026 | 12:51 PM
