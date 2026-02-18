Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs NED : तिलकही झाला चकीत! ४१ वर्षीय व्हॅन डेर मेर्वेनेचा जादुई अवतार;  हवेत सुर मारून पकडला सर्वोत्तम झेल; पहा VIDEO

टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज ३६ वा सामना भारत  आणि नेदरलँड्स यांच्यात खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत १९३ धावा केल्या आहेत. या सामन्यात एक शानदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला.

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:58 PM
४१ वर्षीय व्हॅन डेर मेर्वेनेचा जादुई झेल(फोटो-सोशल मीडिया)

IND vs NED, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज ३६ वा सामना भारत  आणि नेदरलँड्स यांच्यात नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जात असून  या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत ६ गडी गमावून १९३ धावा केल्या आहेत. या दरम्यान, नेदरलँड्सचा अनुभवी अष्टपैलू रोएलॉफ व्हॅन डेर मेर्वे पुन्हा एकदा त्याच्या चपळाई आणि फिटनेससाठी चांगलाच चर्चेत आहे. ४१ वर्षीय मेर्वेने जगभरातील अनेक टी२० लीगमध्ये देखील भाग घेतला आहे आणि त्याच्या अष्टपैलू कामगिरीसाठी तो प्रसिद्ध आहे. व्हॅन डेर मेर्वेने भारताविरुद्ध हवेत सुर मारून झेल घेतला आहे.

हेही वाचा : PAK vs NAM, T20 World Cup : पाकिस्तानची एक्सप्रेस सुपर 8 मध्ये दाखल! टी-20 विश्वचषकात नामिबियाला 102 धावांनी चारली धूळ

सीमारेषेवर मारला हवेत सुर

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यातील सामन्यात मेर्वेने त्याच्या क्षेत्ररक्षणाने सर्वांना आश्चर्यचकीत केले.  भारतीय फलंदाज तिलक वर्मा यांनी डावाच्या नवव्या षटकाचा शेवटचा चेंडू लॉन्ग ऑफच्या दिशेने खेळला. तो चेंडू सीमारेषेकडे जात असताना तिथेच उभा असलेला मेरवे लगेच उजवीकडे धाव घेत हवेत उडी मारत दोन्ही हातांनी एक शानदार झेल टिपला. या शानदार प्रयत्नाने तिलक वर्माची पारी समाप्त झाली. व्हॅन डेर मेर्वेच्या झेलची मैदानावर उपस्थित असलेल्या प्रेक्षकांनी चांगलीच वाह वाह केली.

तिलक वर्माला भारतीय संघाचा महत्त्वाचा फलंदाज मानले जात असून त्याने या(टी-२० विश्वचषक २०२६ )स्पर्धेत चांगली सुरुवात केली, परंतु त्याला त्या सुरुवातीला मोठ्या धावसंख्येत रूपांतर करतया आले नाही. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने २७ चेंडूत ३१ धावा फटकावल्या. याआधी त्याने पाकिस्तानविरुद्ध २४ चेंडूत २५ धावा केल्या होत्या. त्याने नामिबियाविरुद्ध २१ चेंडूत २५ धावा केल्या आणि अमेरिकेविरुद्ध १६ चेंडूत २५ धावा केल्या होत्या.

हेही वाचा : IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला

नेदरलँड्ससमोर भारताचे १९३ धावांचे लक्ष्य

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील ३६ व्या सामन्यात, भारताने नेदरलँड्सविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ५ गडी गमावून १९३ धावा उभ्या केल्या. भारतीय संघाकडून शिवम दुबेने शानदार फलंदाजी करत सर्वाधिक ६६ धावांची खेळी. त्याच्या जलद खेळीने संघाला मजबूत धावसंख्या गाठण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. नेदरलँड्सकडून बीक्सने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या.

Published On: Feb 18, 2026 | 09:58 PM

Feb 18, 2026 | 09:58 PM
