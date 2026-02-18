Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

मिळालेल्या माहितीनुसार, ६ फेब्रुवारी रोजी कर्जत लोकलच्या लेडीज सेकंड क्लास डब्यात एक संशयास्पद व्यक्ती बुर्का घालून प्रवास करताना महिला प्रवाशांच्या लक्षात आले. घाटकोपर स्थानक येताच महिलांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो अत्यंत चलाखीने प्लॅटफॉर्मच्या विरुद्ध दिशेला उडी मारून गर्दीचा फायदा घेत फरार झाला होता. या घटनेमुळे महिला प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचे (CSMT) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी घाटकोपर स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेजची कसून तपासणी केली. फुटेजच्या आधारे संशयिताची ओळख पटवण्यात आली आणि तांत्रिक तपासाद्वारे त्याचा माग काढत पोलिसांनी त्याला नाशिकमधून ताब्यात घेतले. अल्ताफ हुसैन शेख (५७) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून तो नाशिकचा रहिवासी आहे.
पोलीस चौकशीदरम्यान एक वेगळी माहिती समोर आली आहे. आरोपी अल्ताफ शेख हा गेल्या काही वर्षांपासून मानसिक आजाराने ग्रस्त असून २०२२ पासून त्याच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू असल्याचे समजते. रेल्वे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी घाटकोपर रेल्वे सुरक्षा दलाच्या स्वाधीन केले आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने पुरुष प्रवाशांना कडक इशारा दिला आहे. “पुरुष प्रवाशांनी कोणत्याही परिस्थितीत महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या डब्यात प्रवेश करू नये. असे कृत्य करणाऱ्यांविरुद्ध रेल्वे कायद्यांतर्गत कठोर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, प्रवाशांना अशा प्रकारची कोणतीही संशयास्पद घटना आढळल्यास त्वरित रेल्वे कर्मचारी किंवा हेल्पलाईन क्रमांक १३९ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
