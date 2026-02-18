Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Man Arrested For Entering Mumbai Local Train Wearing Burqa

Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

६ फेब्रुवारी रोजी कर्जत लोकलच्या महिला डब्यात बुर्का परिधान करून प्रवास करणाऱ्या एका ५७ वर्षीय व्यक्तीला रेल्वे पोलिसांनी (GRP) नाशिकमधून अटक केली आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:47 PM
मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश (Photo Credit- IANS)

मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश (Photo Credit- IANS)

Follow Us:
Follow Us:

  • मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश
  • पोलिसांनी असा लावला छडा
  • मध्य रेल्वेचे पुरुष प्रवाशांना कडक आवाहन
Burqa Man in Ladies Coach News: मुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी कर्जत लोकलच्या महिला डब्यात बुर्का परिधान करून प्रवास करणाऱ्या एका ५७ वर्षीय व्यक्तीला रेल्वे पोलिसांनी (GRP) नाशिकमधून अटक केली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता, ज्यानंतर रेल्वे प्रशासनाकडून आरोपीचा शोध घेतला जात होता.

महिला प्रवाशांना चकमा देऊन झाला होता फरार

मिळालेल्या माहितीनुसार, ६ फेब्रुवारी रोजी कर्जत लोकलच्या लेडीज सेकंड क्लास डब्यात एक संशयास्पद व्यक्ती बुर्का घालून प्रवास करताना महिला प्रवाशांच्या लक्षात आले. घाटकोपर स्थानक येताच महिलांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो अत्यंत चलाखीने प्लॅटफॉर्मच्या विरुद्ध दिशेला उडी मारून गर्दीचा फायदा घेत फरार झाला होता. या घटनेमुळे महिला प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

Crime News: धक्कादायक! पॉर्नच्या व्यसनापायी पतीने पत्नीचा खासगी व्हिडिओ केला व्हायरल; संतापजनक घटना उघड

सीसीटीवी फुटेज ठरले निर्णायक

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचे (CSMT) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी घाटकोपर स्थानकातील सीसीटीव्ही फुटेजची कसून तपासणी केली. फुटेजच्या आधारे संशयिताची ओळख पटवण्यात आली आणि तांत्रिक तपासाद्वारे त्याचा माग काढत पोलिसांनी त्याला नाशिकमधून ताब्यात घेतले. अल्ताफ हुसैन शेख (५७) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून तो नाशिकचा रहिवासी आहे.

आरोपी मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याची माहिती

पोलीस चौकशीदरम्यान एक वेगळी माहिती समोर आली आहे. आरोपी अल्ताफ शेख हा गेल्या काही वर्षांपासून मानसिक आजाराने ग्रस्त असून २०२२ पासून त्याच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू असल्याचे समजते. रेल्वे पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी घाटकोपर रेल्वे सुरक्षा दलाच्या स्वाधीन केले आहे.

मध्य रेल्वेचे पुरुष प्रवाशांना कडक आवाहन

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने पुरुष प्रवाशांना कडक इशारा दिला आहे. “पुरुष प्रवाशांनी कोणत्याही परिस्थितीत महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या डब्यात प्रवेश करू नये. असे कृत्य करणाऱ्यांविरुद्ध रेल्वे कायद्यांतर्गत कठोर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे रेल्वे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, प्रवाशांना अशा प्रकारची कोणतीही संशयास्पद घटना आढळल्यास त्वरित रेल्वे कर्मचारी किंवा हेल्पलाईन क्रमांक १३९ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Pune Crime News: लॉजवर नेतो म्हणत डोंगरावर नेले अन् महिलेसोबत पुढे जे घडलं ते धक्कादायक!

Web Title: Man arrested for entering mumbai local train wearing burqa

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 09:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IIT मुंबईत लेक्चर सुरु असतानाच डोगेश भाईची रुबाबात एन्ट्री; VIDEO तुफान व्हायरल
1

IIT मुंबईत लेक्चर सुरु असतानाच डोगेश भाईची रुबाबात एन्ट्री; VIDEO तुफान व्हायरल

“पर्यावरण संवर्धन हे…” ; Mumbai Climate Week दरम्यान मंत्री पंकजा मुंडेंचे भाष्य
2

“पर्यावरण संवर्धन हे…” ; Mumbai Climate Week दरम्यान मंत्री पंकजा मुंडेंचे भाष्य

झुकेगा नही… Graduation Day ला सरांची पुष्पा स्टाईल ; Gen Alpha मुलांसोबत पोज देतानाचा VIDEO VIRAL
3

झुकेगा नही… Graduation Day ला सरांची पुष्पा स्टाईल ; Gen Alpha मुलांसोबत पोज देतानाचा VIDEO VIRAL

Mumbai Coastal Road: मुंबईतील नाना-नानी पार्क पडणार हातोडा? कोस्टल रोड बांधण्यासाठी किती झाडे तोडणार?
4

Mumbai Coastal Road: मुंबईतील नाना-नानी पार्क पडणार हातोडा? कोस्टल रोड बांधण्यासाठी किती झाडे तोडणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

Mumbai Local News: मुंबई लोकलमध्ये बुर्का घालून घुसलेल्या नराधमाचा पर्दाफाश; पोलिसांनी असा लावला छडा

Feb 18, 2026 | 09:47 PM
“नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात…”: Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

“नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे भविष्यात…”: Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला विश्वास

Feb 18, 2026 | 09:41 PM
Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Feb 18, 2026 | 09:28 PM
भारतात आल्यानंतर Sundar Pichai यांची मोठी घोषणा! Google भारतात करणार १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

भारतात आल्यानंतर Sundar Pichai यांची मोठी घोषणा! Google भारतात करणार १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

Feb 18, 2026 | 09:22 PM
हा खेळ हवामानाचा! Pune शहरात अचानक थंडी ओसरली; तापमानात वाढ होण्याचे कारण काय?

हा खेळ हवामानाचा! Pune शहरात अचानक थंडी ओसरली; तापमानात वाढ होण्याचे कारण काय?

Feb 18, 2026 | 09:11 PM
Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन

Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन

Feb 18, 2026 | 09:06 PM
IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला 

IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला 

Feb 18, 2026 | 08:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM