Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Ned T20 World Cup India Sets 194 Run Target For Netherlands

IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला 

टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत नेदरलँड्ससमोर १९४ धावांचे लक्ष्य दिले आहे. या सामन्यात भारताकडून शिवम दुबेने अर्धशतक ठोकले.

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:07 PM
IND vs NED, T20 World Cup: Shivam Dube saves the day! India set a target of 194 runs against Netherlands; Aryan Dutt shines

भारताचे नेदरलँड्ससमोर १९४ धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

IND vs NED, T20 World Cup 2026  : टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज ३६ वा सामना भारत  आणि नेदरलँड्स यांच्यात खेळला जात आहे. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत ६ गडी गमावून १९३ धावा केल्या आहेत. आता नेदरलँड्स संघाला विजयासाठी १९४ धावा कराव्या लागणार आहेत. नेदरलँड्सकडून लोगन व्हॅन बीकने ३ विकेट्स घेतल्या.

हेही वाचा : PAK vs NAM, T20 World Cup : चौकार-षटकरांची आतिषबाजी करत साहिबजादाने 58 चेंडूत ठोकले शतक! टी20 विश्वचषकात केला मोठा कारनाम

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. भारताचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्मा लागोपाठ तिसरी वेळा शून्यावर बाद झाला, संघाच्या शून्य धावा असताना भारताला मोठा झटका सहन करावा लागला. त्यानंतर इशान किशन आणि तिलक वर्मा यांनी ३९ धावांची भागीदारी रचत संघाला सावरले, दरम्यान  इशान किशन या वेळी मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला. तो १८ धावा करून माघारी गेला. त्यानंतर तिलक वर्मा २७ चेंडूत ३१ धावा करून बाद झाला. यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने संयमी खेळ करत डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तो देखील २८ चेंडूत ३४ धावा करून बाद झाला.

त्यानंतर शिवम दुबे आणि हार्दिक पंड्या यांनी भागीदारी रचत संघाच्या धावसंख्येला आकार दिला, दरम्यान, शिवम दुबेने २५ चेंडूत आपले अर्धशतकही पूर्ण केले. सुरवातीला संयमी खेळ खेळणाऱ्या दुबे आणि पंड्या यांनी आक्रमक खेळ खेळून जलद धावा जमवल्या आणि संघाला १९० धावांच्या पुढे पोहचवले.  शिवम दुबेने ३१ चेंडूत ६६ धावा केल्या. या खेळीत त्याने ४ चौकार आणि ६ षटकार लगावले. तर हार्दिक पंड्या २१ चेंडूत ३१ धावा करून बाद शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला. त्याने या खेळीत ३ षटकार लगावले. तर रिंकू सिंग ६ धावा करून नाबाद राहिला. नेदरलँड्सकडून लोगन व्हॅन बीकने ३ विकेट्स घेतल्या. तर आर्यन दत्तने २ विकेट्स घेतल्या. काइल क्लेनने १ विकेट घेतली.

हेही वाचा : PAK vs NAM, T20 World Cup : पाकिस्तानची एक्सप्रेस सुपर 8 मध्ये दाखल! टी-20 विश्वचषकात नामिबियाला 102 धावांनी चारली धूळ

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

नेदरलँड्स प्लेइंग इलेव्हन : मायकेल लेविट, मॅक्स ओ’डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन अ‍ॅकरमन, स्कॉट एडवर्ड्स (कर्णधार), झॅक लायन-कॅचेट, नोआह क्रोस, रोएलॉफ व्हॅन डेर मेरवे, लोगन व्हॅन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन

भारत प्लेइंग इलेव्हन : इशान किशन (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

 

Web Title: Ind vs ned t20 world cup india sets 194 run target for netherlands

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 08:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Abhishek Sharma फुस्स! T20 World Cup मध्ये सलग केली ‘झिरो’ची हॅट्ट्रिक, नकोसा विक्रम नावावर
1

Abhishek Sharma फुस्स! T20 World Cup मध्ये सलग केली ‘झिरो’ची हॅट्ट्रिक, नकोसा विक्रम नावावर

T20 World Cup 2026: सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले! दुखापतीमुळे ‘मॅच विनर’ गोलंदाज वर्ल्ड कपमधून बाहेर
2

T20 World Cup 2026: सुपर-८ पूर्वी श्रीलंकाचे टेन्शन वाढले! दुखापतीमुळे ‘मॅच विनर’ गोलंदाज वर्ल्ड कपमधून बाहेर

RSA vs UAE, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेचा युएईवर 6 गडी राखून विजय! दिमाखात सुपर 8 मध्ये एंट्री 
3

RSA vs UAE, T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिकेचा युएईवर 6 गडी राखून विजय! दिमाखात सुपर 8 मध्ये एंट्री 

PAK vs NAM, T20 World Cup : पाकसाठी अस्तित्वाची लढाई; नामिबियाविरुद्ध TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय 
4

PAK vs NAM, T20 World Cup : पाकसाठी अस्तित्वाची लढाई; नामिबियाविरुद्ध TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन

Washim News : रस्त्यावरील अवजड वाहतक तातडीने थांबवा! अकोली गावकऱ्यांचे रास्तारोको आंदोलन

Feb 18, 2026 | 09:06 PM
IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला 

IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला 

Feb 18, 2026 | 08:54 PM
Crime News: धक्कादायक! पॉर्नच्या व्यसनापायी पतीने पत्नीचा खासगी व्हिडिओ केला व्हायरल; संतापजनक घटना उघड

Crime News: धक्कादायक! पॉर्नच्या व्यसनापायी पतीने पत्नीचा खासगी व्हिडिओ केला व्हायरल; संतापजनक घटना उघड

Feb 18, 2026 | 08:50 PM
वाशिममध्ये बारावीच्या भौतिकशास्त्र पेपरमध्ये सामूहिक कॉपी! तब्बल ५८१ विद्यार्थ्यांची एकसारखी उत्तरे

वाशिममध्ये बारावीच्या भौतिकशास्त्र पेपरमध्ये सामूहिक कॉपी! तब्बल ५८१ विद्यार्थ्यांची एकसारखी उत्तरे

Feb 18, 2026 | 08:28 PM
African War Threat : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? ‘या’ आफ्रिकन देशात सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

African War Threat : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? ‘या’ आफ्रिकन देशात सीमेवर रणधुमाळी सुरु, जगाची वाढली धाकधूक

Feb 18, 2026 | 08:20 PM
Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Feb 18, 2026 | 08:15 PM
अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…

अमेरिका Iran चा बळी घेणार? रमजानच्या पवित्र महिन्यात ट्रम्प लाखो कत्तली करणार? फायटर जेट अन्…

Feb 18, 2026 | 08:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM