IND vs NED, T20 World Cup : शिवम दुबेने राखली लाज! भारताचे नेदरलँड्ससमोर 194 धावांचे लक्ष्य; लोगन व्हॅन बीक चमकला 

IND vs NED, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज ३६ वा सामना भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यात खेळला जात आहे. नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करत ६ गडी गमावून १९३ धावा केल्या आहेत. आता नेदरलँड्स संघाला विजयासाठी १९४ धावा कराव्या लागणार आहेत. नेदरलँड्सकडून लोगन व्हॅन बीकने ३ विकेट्स घेतल्या.
नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. भारताचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्मा लागोपाठ तिसरी वेळा शून्यावर बाद झाला, संघाच्या शून्य धावा असताना भारताला मोठा झटका सहन करावा लागला. त्यानंतर इशान किशन आणि तिलक वर्मा यांनी ३९ धावांची भागीदारी रचत संघाला सावरले, दरम्यान इशान किशन या वेळी मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला. तो १८ धावा करून माघारी गेला. त्यानंतर तिलक वर्मा २७ चेंडूत ३१ धावा करून बाद झाला. यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने संयमी खेळ करत डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तो देखील २८ चेंडूत ३४ धावा करून बाद झाला.
Shivam Dube playing his part for India with a cracking half-century against Netherlands 👏 It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the #T20WorldCup 2026 📝: https://t.co/tLZL1cWXwl pic.twitter.com/8BgVsw0cIe — ICC (@ICC) February 18, 2026
त्यानंतर शिवम दुबे आणि हार्दिक पंड्या यांनी भागीदारी रचत संघाच्या धावसंख्येला आकार दिला, दरम्यान, शिवम दुबेने २५ चेंडूत आपले अर्धशतकही पूर्ण केले. सुरवातीला संयमी खेळ खेळणाऱ्या दुबे आणि पंड्या यांनी आक्रमक खेळ खेळून जलद धावा जमवल्या आणि संघाला १९० धावांच्या पुढे पोहचवले. शिवम दुबेने ३१ चेंडूत ६६ धावा केल्या. या खेळीत त्याने ४ चौकार आणि ६ षटकार लगावले. तर हार्दिक पंड्या २१ चेंडूत ३१ धावा करून बाद शेवटच्या चेंडूवर बाद झाला. त्याने या खेळीत ३ षटकार लगावले. तर रिंकू सिंग ६ धावा करून नाबाद राहिला. नेदरलँड्सकडून लोगन व्हॅन बीकने ३ विकेट्स घेतल्या. तर आर्यन दत्तने २ विकेट्स घेतल्या. काइल क्लेनने १ विकेट घेतली.
Innings Break! A high-flying partnership between Shivam Dube and Hardik Pandya powers #TeamIndia to 1⃣9⃣3⃣/6 🫡 Onto our bowling now! ⌛ Scorecard ▶️ https://t.co/SdXngdnwKB#T20WorldCup | #MenInBlue | #INDvNED️ pic.twitter.com/CCOhBmMiYp — BCCI (@BCCI) February 18, 2026
नेदरलँड्स प्लेइंग इलेव्हन : मायकेल लेविट, मॅक्स ओ’डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन अॅकरमन, स्कॉट एडवर्ड्स (कर्णधार), झॅक लायन-कॅचेट, नोआह क्रोस, रोएलॉफ व्हॅन डेर मेरवे, लोगन व्हॅन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन
भारत प्लेइंग इलेव्हन : इशान किशन (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह