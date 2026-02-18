Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

निसानने Nissan Gravite लाँच केले आहे. ही एमपीव्ही बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये सर्वात कमी किमतीत देण्यात आली आहे.
निर्मात्याने या एमपीव्हीला 5.65 लाख रुपयांच्या इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम किमतीत लाँच केले आहे. ही विशेष किंमत पहिल्या 5000 ग्राहकांसाठी उपलब्ध असणार आहे.
ही एमपीव्ही 17 फेब्रुवारी रोजी लाँच करण्यात आली असून, तिची बुकिंगही सुरू झाली आहे. ग्राहक ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने 11 हजार रुपये भरून बुकिंग करू शकतात.
बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये लॉन्च झालेल्या Nissan Gravite चे थेट प्रतिस्पर्धी म्हणून Maruti Ertiga आणि Renault Triber या गाड्यांचा उल्लेख केला जात आहे.