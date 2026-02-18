Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Nissan Motors ची भारतातील पहिलीवहिली MPV Nissan Gravite लाँच झाली आहे. या कारच्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत आहे, त्याबद्दल आज आपण जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:28 PM
फोटो सौजन्य: @NissanMotor/ X.com

फोटो सौजन्य: @NissanMotor/ X.com

  • बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये Nissan Gravite सादर
  • या कारची किंमत 5.65 लाख रुपयांपासून सुरु
  • कारच्या बुकिंगला दणक्यात सुरुवात
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम ऑटो कंपन्या आहेत. अशीच एक लोकप्रिय आणि आघाडीची कार उत्पादक कंपनी म्हणजे Nissan Motor. कंपनीची Nissan Magnite तर SUV सेगमेंटमध्ये ग्राहकांच्य्या चांगलीस पसंतीस उतरली आहे. नुकतेच कंपनीने MPV सेगमेंटमध्ये Nissan Gravite लाँच केली आहे. ही कंपनीची भारतातील पहिली एमपीव्ही आहे.

निसानने Nissan Gravite लाँच केले आहे. ही एमपीव्ही बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये सर्वात कमी किमतीत देण्यात आली आहे.

किती आहे किंमत?

निर्मात्याने या एमपीव्हीला 5.65 लाख रुपयांच्या इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम किमतीत लाँच केले आहे. ही विशेष किंमत पहिल्या 5000 ग्राहकांसाठी उपलब्ध असणार आहे.

फक्त 3.99 रुपये प्रती किलोमीटर! 10.99 लाखांमध्ये मिळणारी Maruti Suzuki eVITARA , जाणून घ्या खासियत

मॅन्युअल ट्रान्समिशन – व्हेरिएंटनुसार किंमत

  • बेस व्हेरिएंट Visia ची एक्स-शोरूम किंमत 5.65 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
  • दुसरा व्हेरिएंट Acenta 6.59 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे.
  • तिसरा व्हेरिएंट N-Connecta 7.20 लाख रुपयांत लाँच करण्यात आला आहे.
  • टॉप व्हेरिएंट Tekna ची एक्स-शोरूम किंमत 7.91 लाख रुपये आहे.

ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमध्ये दोन पर्याय

  • निर्मात्याने ही कार मॅन्युअलसोबतच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमध्येही उपलब्ध करून दिली आहे.
  • ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनमध्ये N-Connecta व्हेरिएंट 7.80 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे.
  • तसेच Tekna AMT व्हेरिएंट 8.49 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत लाँच करण्यात आला आहे.
1940 ची झलक, 2026 ची टेक्नोलॉजी! Indian Motorcycle ची नवी Chief Vintage, रेट्रो लुकमध्ये खास काय?

बुकिंग सुरू

ही एमपीव्ही 17 फेब्रुवारी रोजी लाँच करण्यात आली असून, तिची बुकिंगही सुरू झाली आहे. ग्राहक ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने 11 हजार रुपये भरून बुकिंग करू शकतात.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये लॉन्च झालेल्या Nissan Gravite चे थेट प्रतिस्पर्धी म्हणून Maruti Ertiga आणि Renault Triber या गाड्यांचा उल्लेख केला जात आहे.

Published On: Feb 18, 2026 | 09:28 PM

Nissan Gravite च्या कोणत्या व्हेरिएंटची किती आहे किंमत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

