भारतात आल्यानंतर Sundar Pichai यांची मोठी घोषणा! Google भारतात करणार १.२५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक

गुगल आणि अल्फाबेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) यांनी भारतात पुढील ५ वर्षांत तब्बल १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 09:22 PM
Google AI hub India: जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ‘गुगल’ने (Google) भारतासाठी आपल्या तिजोरीचे दरवाजे उघडले आहेत. गुगल आणि अल्फाबेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) यांनी भारतात पुढील ५ वर्षांत तब्बल १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १.२५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. नवी दिल्लीत आयोजित ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये (AI Impact Summit) त्यांनी ही माहिती दिली. या गुंतवणुकीचा मुख्य भर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर असणार आहे.

पंतप्रधान मोदींशी चर्चा आणि ‘एआय’वर भर

सुंदर पिचाई यांनी बुधवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी भारतातील वाढत्या डिजिटल क्षमतेचे कौतुक केले आणि देशात एआय परिसंस्था (AI Ecosystem) मजबूत करण्यासाठी गुगल पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. “भारत ही केवळ गुगलसाठी बाजारपेठ नसून ती तांत्रिक नवकल्पनांचे जागतिक केंद्र आहे,” असे मत पिचाई यांनी यावेळी व्यक्त केले.

भारत-अमेरिका कनेक्टिव्हिटीसाठी ‘सब-सी’ केबल मार्ग

या समिटमध्ये पिचाई यांनी ‘भारत-अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव्ह’चे अनावरण केले. याअंतर्गत समुद्रतळाखालून (Sub-sea cable) एक नवीन हायस्पीड केबल मार्ग तयार केला जाणार आहे. यामुळे भारत आणि अमेरिका दरम्यान सुपरफास्ट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. या नवीन मार्गामुळे केवळ एआय ऑपरेशन्स वेगवान होणार नाहीत, तर दोन्ही देशांतील विविध लोकेशन्स थेट जोडली जाऊन रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास ‘गुगल डीपमाइंड’चे सीईओ डेमिस हसाबीस यांनी व्यक्त केला.

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

विशाखापट्टणम होणार गुगलचे ग्लोबल ‘एंट्री पॉईंट’

गुगलच्या या व्यापक योजनेचा एक भाग म्हणून आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे एक भव्य ‘इंटरनॅशनल सब-सी लँडिंग स्टेशन’ उभारले जाणार आहे. हे स्टेशन गुगलच्या जागतिक नेटवर्कसाठी भारतातील मुख्य प्रवेशद्वार ठरेल. येथून भारत केवळ अमेरिकेशीच नाही, तर सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेशी देखील जोडला जाईल. याशिवाय, देशांतर्गत कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम करण्यासाठी चार अतिरिक्त फायबर रूट्स जोडले जाणार आहेत.

कौशल्य विकासासाठी नवीन उपक्रम

केवळ पायाभूत सुविधाच नाही, तर मानवी संसाधनांच्या विकासासाठीही गुगलने मोठी पावले उचलली आहेत. भारतात ‘एआय प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम’ सुरू करण्याची घोषणा पिचाई यांनी केली. या कार्यक्रमाद्वारे लाखो तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात प्रगत प्रशिक्षण देऊन त्यांना जागतिक दर्जाचे ‘एआय मास्टर्स’ बनवले जाईल.

डेटा सेंटर आणि रिसर्च पार्टनरशिप

गुगलची ही १.२५ लाख कोटींची गुंतवणूक भारतातील डेटा सेंटरची क्षमता आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आमूलाग्र बदलून टाकेल. “आम्ही सरकारी संस्था आणि स्थानिक संशोधन केंद्रांशी भागीदारी करणार आहोत. यामुळे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये एआय सायन्स मॉडेल्सचा वापर करणे सुलभ होईल,” असेही पिचाई यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पामुळे भविष्यात नेटवर्क आऊटेजच्या समस्या कमी होतील आणि एआय सर्व्हिसेसची व्याप्ती वाढेल.

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

