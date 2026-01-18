Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेलचा ODI मध्ये करिश्मा! भारताविरुद्ध भारतीय भूमीत ‘हा’ पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात, न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज डॅरिल मिशेलने शतक झळकवले आहे. या शतकासह त्याने इतिहास रचला आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 06:17 PM
Daryl Mitchell set a new record: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात, न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज डॅरिल मिशेलने भरताविरुद्ध शतक झळकवले आहे. त्याच्या शतकाच्या जोरावर न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करत ३३७ धावा उभ्या केल्या आहेत. त्याच्या या खेळीने त्याने इतिहास रचला आहे. तो भारतात भारतीय संघाविरुद्ध सलग पाच वेळा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ५० पेक्षा जास्त धावा करण्याची किमया साधली आहे. असे करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज बनला आहे.

आयसीसी एकदिवसीय क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या डॅरिल मिशेलने इंदूर येथे झालेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताविरुद्ध सलग पाच एकदिवसीय सामन्यात ५० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. २१ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर कुलदीप यादवला चौकार मारून डॅरिल मिशेलने आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तेव्हा त्याने हा पराक्रम केला आहे. मिशेलने ५६ चेंडूत ५० धावा पूर्ण केल्या. पुढे त्याने या सामन्यात शतक देखील पूर्ण केले. त्याने १०६ चेंडूत १०० धावा पूर्ण केल्या. यासामन्यात त्याने १३१ चेंडूत १३७ धावा करून बाद झाला. त्याने या खेळीत १५ चौकार आणि ३ षटकार लगावले. भारतात भारतीय संघाविरुद्धच्या शेवटच्या चार एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मिशेलने १३०, १३४, ८४,  १३१*, १३७ धावा केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, डॅरिल मिशेलने त्याच्या शेवटच्या सात एकदिवसीय डावांमध्ये सहा वेळा ५० पेक्षा जास्त धावा काढण्याची किमया साधली आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य

न्यूझीलंड विरुद्ध भारत (एकदिवसीय) मध्ये सर्वाधिक सलग ५० पेक्षा जास्त धावा करणारे खेळाडू

  1. ५ – केन विल्यमसन (२०१४)
  2. ४* – डॅरिल मिशेल (२०२५-२६)
  3. ३ – ग्लेन टर्नर (१९७५-७६)
  4. ३ – स्टीफन फ्लेमिंग (१९९४-९५)
  5. ३ – रॉजर तेवास (१९९९)
डॅरिल मिशेलने भारताविरुद्धच्या त्याच्या शेवटच्या चार एकदिवसीय सामन्यांमध्ये प्रत्येकी ५० धावांचा टप्पा  पार केला आहे. यासह, तो एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्ध सर्वाधिक सलग ५० पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या न्यूझीलंडच्या फलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानी पोहचला आहे. मिशेल आता या बाबतीत फक्त दिग्गज केन विल्यमसनच्या मागे आहे. २०१४ मध्ये, विल्यमसनने भारताविरुद्ध सलग पाच एकदिवसीय सामन्यांमध्ये किमान ५० धावा करण्याचा पराक्रम केला होता.

हेही वाचा : IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ

भारतासमोर ३३८ धावांचे लक्ष्य

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू आहे. इंदूरमध्ये या मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा एकदिवसीय सामना खेळला जात आहे. नाणेफेक गमावणाऱ्या न्यूझीलंड संघाने ​​डॅरिल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्स यांच्या शतकाच्या जोरावर ८ गडी गमावून ३३७ धावा केल्या आहेत. भारताला ही मालिका जिंकायची असेल तर ३३८ धावा कराव्या लागणार आहे.

Published On: Jan 18, 2026 | 06:17 PM

