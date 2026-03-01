….म्हणून म्हणतात दीपिकाला होलीक्वीन ‘बलम पिचकारी’ ते ‘बेशरम रंग’ बॉलिवूडची टॉप गाणी ज्यांच्याशिवाय होळी अपूर्णच

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दीपिकाच्या होळी सॉन्ग्सचा जलवा कायम: 'लहू मुंह लग गया' पासून 'बेशरम रंग'पर्यंत पाहा संपूर्ण यादी!

Updated On: Mar 01, 2026 | 05:46 PM
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पदुकोण ही फक्त सुपरहिट चित्रपटांमुळेच नाही, तर तिच्या गाण्यांमुळेही चाहत्यांच्या हृदयात घर करून बसली आहे. तिची बहुआयामी शैली आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्व प्रत्येक भूमिकेत झळकते.

तिच्या अनेक हिट गाण्यांपैकी होळीची गाणी विशेष लोकप्रिय आहेत. वर्षानुवर्षे ही गाणी चाहत्यांच्या प्लेलिस्टवर अधिराज्य गाजवत आहेत आणि होळीच्या सणात वेगळीच रंगत आणतात. ‘बलम पिचकारी’, ‘बेशरम रंग’ आणि ‘लहू मुंह लग गया’ यासारखी गाणी होळीचा मूड सेट करणारी आयकॉनिक ट्रॅक्स ठरली आहेत.

बलम पिचकारी – ये जवानी है दिवानी

या चित्रपटातील ‘बलम पिचकारी’ हे होळीचं अल्टिमेट अँथम मानलं जातं. गाण्याच्या जोशपूर्ण बीट्स, लक्षात राहणारे बोल आणि आयकॉनिक डान्स स्टेप्स यामुळे ते प्रचंड लोकप्रिय झाले. दीपिकाचा एनर्जेटिक परफॉर्मन्स गाण्याला अधिकच आकर्षक बनवतो. त्यामुळे दरवर्षी होळीला हे गाणं रिक्रिएट करणं चाहत्यांसाठी जणू परंपराच बनली आहे.

मोहे रंग दो लाल – बाजीराव मस्तानी

‘मोहे रंग दो लाल’ हे एक अत्यंत सुंदर आणि पारंपरिक होळी गाणं आहे. मधुर धून, भव्य सेट्स आणि दीपिकाचा देखणा, सोज्वळ नृत्याविष्कार यामुळे हे गाणं खास ठरतं. तिचे भावपूर्ण एक्सप्रेशन्स आणि शास्त्रीय नृत्यशैली गाण्याला वेगळ्याच उंचीवर घेऊन जातात. परंपरा आणि सिनेमॅटिक सौंदर्य यांचा अप्रतिम संगम या गाण्यात दिसतो.

लहू मुंह लग गया – गोलियो की रासलीला राम लीला

या चित्रपटातील ‘लहू मुंह लग गया’ हे रोमँस आणि सणाची मस्ती यांचा सुंदर मिलाफ आहे. गाण्यातील रंगांची उधळण आणि दीपिकाची प्रभावी स्क्रीन प्रेझेन्स प्रेक्षकांना भुरळ घालते. तिचं दमदार नृत्य आणि नजाकतीने सादर केलेले भाव यामुळे हे गाणं होळीच्या हिट यादीत कायम आहे.

बेशरम रंग – पठाण

‘बेशरम रंग’ हे पारंपरिक होळी गाणं नसले तरी त्यातील रंगांची उधळण, ग्लॅमरस व्हाइब आणि दीपिकाचा बोल्ड अंदाज यामुळे ते होळी पार्टीसाठी खास पसंतीचं गाणं बनलं आहे. तिची स्टाइल, आत्मविश्वास आणि स्क्रीनवरील उपस्थिती गाण्याला वेगळीच ओळख देतात.
होळीच्या रंगांप्रमाणेच दीपिका पदुकोणची ही गाणीही उत्साह, सौंदर्य आणि जल्लोषाने भरलेली आहेत. म्हणूनच ती आजही होळी सॉन्ग्सची खऱ्या अर्थाने “क्वीन” मानली जाते.

Mar 01, 2026 | 05:46 PM

