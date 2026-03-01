Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Marks In The Paper Will Be Considered A Crime Strict Action Against Post Exam Misconduct

पेपरमध्ये खुणा, तर मानला जाईल गुन्हा! परीक्षेत्तर गैरमार्गांवर कडक कारवाई; बोर्डाने व्हिडीओद्वारे जारी केली ‘शिक्षासूची’

बारावीच्या परीक्षांदरम्यान महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कडून कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. उत्तरपत्रिकेत स्वतःची ओळख दर्शविल्यास संबंधित विषयाची परीक्षा रद्द होऊ शकते.

Updated On: Mar 01, 2026 | 06:19 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

बारावीच्या बोर्ड परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी विद्यार्थ्यांसाठी कडक सूचना जारी केली आहे. उत्तरपत्रिकेत कोणत्याही प्रकारे स्वतःची ओळख दर्शविल्यास तो गंभीर गैरप्रकार मानला जाईल आणि संबंधित विषयाची परीक्षा रद्द होऊन विद्यार्थ्याला अनुत्तीर्ण ठरवले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

CAPF असिस्टंट कमांडंट परीक्षा 2026 ची अधिसूचना जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज; पदवीधर असणे आवश्यक

मंडळाने स्पष्ट केले आहे की उत्तरपत्रिकेत नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, शाळा किंवा परीक्षा केंद्राचे नाव लिहिणे, ठरलेल्या जागेशिवाय बैठक क्रमांक नमूद करणे, तसेच कोणतीही विशिष्ट खूण, चिन्ह, संदेश, प्रार्थना, विनंती किंवा चित्र काढणे हे नियमभंग मानले जाणार आहे. अशा प्रकारे ओळख पटवण्याचा प्रयत्न हा परीक्षेच्या निष्पक्षतेला बाधा आणणारा गंभीर गुन्हा समजला जातो. जानेवारी २०२० पासून मंडळाने ‘परीक्षार्थी गैरमार्ग-शिक्षा सूची’ लागू केली असून त्यात एकूण ३२ प्रकारच्या गैरप्रकारांचा समावेश आहे. परीक्षेनंतर उघड होणाऱ्या गैरप्रकारांवरही मंडळाने कठोर भूमिका घेतली आहे. उत्तरपत्रिका अनधिकृतरीत्या बाहेर नेणे, त्यात फेरफार करणे, इतरांकडून उत्तर लिहून घेणे, परीक्षकांशी संपर्क साधणे किंवा कागदपत्रांमध्ये बदल करणे यांसारख्या प्रकारांमध्ये संबंधित विषय किंवा संपूर्ण परीक्षाच रद्द केली जाऊ शकते.

याशिवाय काही गंभीर प्रकरणांना दंडनीय गुन्ह्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे. प्रश्नपत्रिका लीक करणे, डिजिटल माध्यमातून गैरप्रकार करणे, उत्तरपत्रिकांमध्ये छेडछाड करणे किंवा लाच देणे यांसारख्या घटनांमध्ये पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन सायबर कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांवर परीक्षाबंदीही लागू होऊ शकते.

विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी मंडळाने विविध माहितीपर व्हिडिओ तयार करून ते यूट्यूबवर उपलब्ध केले आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना नियमांची स्पष्ट माहिती देणे आणि नकळत होणारे गैरप्रकार टाळणे हा आहे. कोल्हापूर व कोकण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनीही याबाबत जनजागृती करण्याचे आवाहन केले आहे.

Success Story : NASA सोडून भारतात परतले; 5 वेळा करिअर बदललं… कधीकाळी स्पेस सायंटिस्ट होते अंकुर वारिकू 

मंडळाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, उत्तरपत्रिकेत कोणतीही ओळख दर्शविणे म्हणजे थेट गैरमार्ग आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करून प्रामाणिकपणे परीक्षा द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: Marks in the paper will be considered a crime strict action against post exam misconduct

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 06:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एमबीएसाठी १. ८० लाख परीक्षार्थी! अर्जातील दुरुस्तीसाठी २८ फेब्रु. ते २ मार्चदरम्यान सुविधा
1

एमबीएसाठी १. ८० लाख परीक्षार्थी! अर्जातील दुरुस्तीसाठी २८ फेब्रु. ते २ मार्चदरम्यान सुविधा

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक लिपिक भरती परीक्षा केंद्रांबाबत अधिकृत खुलासा, परीक्षेसाठी ‘हे’ आहे नवे गणित
2

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक लिपिक भरती परीक्षा केंद्रांबाबत अधिकृत खुलासा, परीक्षेसाठी ‘हे’ आहे नवे गणित

लोक सेवा आयोगात कॉम्प्युटर सायन्सच्या पदांसाठी भरती! एकूण 1672 जागा रिक्त
3

लोक सेवा आयोगात कॉम्प्युटर सायन्सच्या पदांसाठी भरती! एकूण 1672 जागा रिक्त

MHT CET 2026: ‘एमएचटी सीईटी’च्या प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ; आता काय असणार नवीन तारीख?
4

MHT CET 2026: ‘एमएचटी सीईटी’च्या प्रवेश नोंदणीस मुदतवाढ; आता काय असणार नवीन तारीख?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पेपरमध्ये खुणा, तर मानला जाईल गुन्हा! परीक्षेत्तर गैरमार्गांवर कडक कारवाई; बोर्डाने व्हिडीओद्वारे जारी केली ‘शिक्षासूची’

पेपरमध्ये खुणा, तर मानला जाईल गुन्हा! परीक्षेत्तर गैरमार्गांवर कडक कारवाई; बोर्डाने व्हिडीओद्वारे जारी केली ‘शिक्षासूची’

Mar 01, 2026 | 06:19 PM
Mumbai-Goa Highway:रखडपट्टीवरून ठेकेदारांना दणका, महामार्गाचं काम रखडवणाऱ्या कंपन्यांना १६ कोटींचा दंड

Mumbai-Goa Highway:रखडपट्टीवरून ठेकेदारांना दणका, महामार्गाचं काम रखडवणाऱ्या कंपन्यांना १६ कोटींचा दंड

Mar 01, 2026 | 06:10 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

Mar 01, 2026 | 05:55 PM
Kalyan Crime: घरातून सोनेसह दोन बहिणी गायब! लव जिहाद केल्याचा संशय, मात्र सत्य वेगळच; नेमकं प्रकरण काय?

Kalyan Crime: घरातून सोनेसह दोन बहिणी गायब! लव जिहाद केल्याचा संशय, मात्र सत्य वेगळच; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 01, 2026 | 05:49 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
….म्हणून म्हणतात दीपिकाला होलीक्वीन ‘बलम पिचकारी’ ते ‘बेशरम रंग’ बॉलिवूडची टॉप गाणी ज्यांच्याशिवाय होळी अपूर्णच

….म्हणून म्हणतात दीपिकाला होलीक्वीन ‘बलम पिचकारी’ ते ‘बेशरम रंग’ बॉलिवूडची टॉप गाणी ज्यांच्याशिवाय होळी अपूर्णच

Mar 01, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 03:31 PM
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM