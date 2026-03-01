Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

भारतात अशाही इलेक्ट्रिक बाईक उपलब्ध आहेत, ज्या लूकमध्ये आकर्षक आणि परफॉर्मन्समध्ये दमदार आहेत. चला या बाईकबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 01, 2026 | 05:55 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • बेस्ट आकर्षक लूक असणाऱ्या इलेक्ट्रिक बाईक
  • कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी बेस्ट आहेत ‘या’ बाईक
  • जाणून घ्या यादी
आजच्या कॉलेज विद्यार्थ्यांसाठी बाईक ही फक्त कॉलेजला जाण्या-येण्यासाठीचे वाहन राहिलेले नाही, तर ती त्यांच्या स्टाईल आणि व्यक्तिमत्त्वाचा भाग बनली आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत असून त्याचबरोबर नवीन जनरेशनच्या इलेक्ट्रिक बाईक्सही बाजारात येत आहेत. या बाईक्स केवळ आधुनिक डिझाइनसाठीच नव्हे तर स्मार्ट टेक्नॉलॉजी, आकर्षक लुक आणि शहरातील वापर लक्षात घेऊन तयार करण्यात आल्या आहेत. चला अशाच 5 दमदार इलेक्ट्रिक बाईक्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Matter Aera 5000

Matter Aera 5000 ही भारतातील पहिली गिअर असलेली इलेक्ट्रिक बाईक आहे. या बाईकमध्ये तुम्हाला बाईकचा फील आणि आधुनिक टेक्नॉलॉजी यांचा उत्तम मेळ आहे. यामध्ये 10 kW मोटर आणि 4-स्पीड गिअरबॉक्स दिला आहे, ज्यामुळे ही बाईक फक्त 6 सेकंदांत 0 ते 60 किमी/ताशी स्पीड गाठू शकते. यात 5 kWh बॅटरी, Smart BMS आणि IP67 प्रोटेक्शन मिळते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, फुल चार्जवर ही बाईक 125 किमीपर्यंत रेंज देते.

SUV सेगमेंटमध्ये तिहेरी लढत? Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue मध्ये बेस्ट कोण?

याशिवाय 7-इंच टचस्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, मॅप नेव्हिगेशन आणि कीलेस स्टार्ट अशी आधुनिक फीचर्स मिळतात. या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1,81,308 लाख रुपये आहे.

Revolt RV1 BlazeX

Revolt RV1 BlazeX ही बाईक विशेषतः शहरातील वापर आणि तरुणांच्या आवडी लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. याचे हलके वजन आणि कॉम्पॅक्ट डिझाइन असल्यामुळे शहरातील गर्दीत चालवणे खूप सोपे होते.

यामध्ये अपग्रेडेड पॉवरट्रेन आणि लिथियम-आयन बॅटरी दिली आहे. तसेच Eco, Normal आणि Sport असे तीन राइड मोड्स मिळतात. यामध्ये LED लाईटिंग, डिजिटल मीटर, Anti-Theft अलार्म, लोकेशन ट्रॅकिंग आणि राइड डेटा मॉनिटरिंग यांसारखी स्मार्ट फीचर्सही आहेत.

Ola Roadster X Series

Ola Roadster X ही इलेक्ट्रिक बाईक कमी किमतीत स्टायलिश आणि आधुनिक बाईक शोधणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. ही बाईक विविध बॅटरी ऑप्शनसह उपलब्ध आहे. मोठ्या बॅटरी असलेल्या मॉडेलमध्ये कंपनीने फुल चार्जवर 501 किमीपर्यंत रेंज असल्याचा दावा केला आहे.

TATA Motorsची Tiago EV आता आणखी ‘पॉवरफुल’! नव्या अवतारात मिळणार जबरदस्त रेंज आणि प्रीमियम फीचर्स

यामध्ये 4.3-इंच LCD स्क्रीन आणि MoveOS 5 सॉफ्टवेअर दिले आहे. तसेच आरामदायी राइडसाठी मजबूत सस्पेन्शन आणि सुरक्षित ब्रेकिंगसाठी ABS सिस्टम दिली आहे.

Oben Rorr EZ Sigma

Oben Rorr EZ या बाईकची खासियत म्हणजे तिचा परफॉर्मन्स आणि रेंज. ही बाईक 95 किमी/ताशी टॉप स्पीड देऊ शकते आणि 0 ते 40 किमी/ताशी वेग फक्त 3 सेकंदांत गाठते. IDC मानकानुसार ही बाईक 175 किमी रेंज देते. ही दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. 3.4 kWh मॉडेलची किंमत 1,16,874 (एक्स-शोरूम) रुपये आहे, तर 4.4 kWh मॉडेलची किंमत 1,26,874 (एक्स-शोरूम) रुपये आहे.

Published On: Mar 01, 2026 | 05:55 PM

