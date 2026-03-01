‘या’ Electric Bikes तुमचं कॉलेज लाइफ गाजवतील! लूक असा जो भल्याभल्या स्पोर्ट बाईकला लाजवेल

Matter Aera 5000 ही भारतातील पहिली गिअर असलेली इलेक्ट्रिक बाईक आहे. या बाईकमध्ये तुम्हाला बाईकचा फील आणि आधुनिक टेक्नॉलॉजी यांचा उत्तम मेळ आहे. यामध्ये 10 kW मोटर आणि 4-स्पीड गिअरबॉक्स दिला आहे, ज्यामुळे ही बाईक फक्त 6 सेकंदांत 0 ते 60 किमी/ताशी स्पीड गाठू शकते. यात 5 kWh बॅटरी, Smart BMS आणि IP67 प्रोटेक्शन मिळते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, फुल चार्जवर ही बाईक 125 किमीपर्यंत रेंज देते.
याशिवाय 7-इंच टचस्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, मॅप नेव्हिगेशन आणि कीलेस स्टार्ट अशी आधुनिक फीचर्स मिळतात. या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 1,81,308 लाख रुपये आहे.
Revolt RV1 BlazeX ही बाईक विशेषतः शहरातील वापर आणि तरुणांच्या आवडी लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. याचे हलके वजन आणि कॉम्पॅक्ट डिझाइन असल्यामुळे शहरातील गर्दीत चालवणे खूप सोपे होते.
यामध्ये अपग्रेडेड पॉवरट्रेन आणि लिथियम-आयन बॅटरी दिली आहे. तसेच Eco, Normal आणि Sport असे तीन राइड मोड्स मिळतात. यामध्ये LED लाईटिंग, डिजिटल मीटर, Anti-Theft अलार्म, लोकेशन ट्रॅकिंग आणि राइड डेटा मॉनिटरिंग यांसारखी स्मार्ट फीचर्सही आहेत.
Ola Roadster X ही इलेक्ट्रिक बाईक कमी किमतीत स्टायलिश आणि आधुनिक बाईक शोधणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. ही बाईक विविध बॅटरी ऑप्शनसह उपलब्ध आहे. मोठ्या बॅटरी असलेल्या मॉडेलमध्ये कंपनीने फुल चार्जवर 501 किमीपर्यंत रेंज असल्याचा दावा केला आहे.
यामध्ये 4.3-इंच LCD स्क्रीन आणि MoveOS 5 सॉफ्टवेअर दिले आहे. तसेच आरामदायी राइडसाठी मजबूत सस्पेन्शन आणि सुरक्षित ब्रेकिंगसाठी ABS सिस्टम दिली आहे.
Oben Rorr EZ या बाईकची खासियत म्हणजे तिचा परफॉर्मन्स आणि रेंज. ही बाईक 95 किमी/ताशी टॉप स्पीड देऊ शकते आणि 0 ते 40 किमी/ताशी वेग फक्त 3 सेकंदांत गाठते. IDC मानकानुसार ही बाईक 175 किमी रेंज देते. ही दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. 3.4 kWh मॉडेलची किंमत 1,16,874 (एक्स-शोरूम) रुपये आहे, तर 4.4 kWh मॉडेलची किंमत 1,26,874 (एक्स-शोरूम) रुपये आहे.