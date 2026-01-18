Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz 3rd Odi New Zealand Defeated India By 41 Runs To Win The Series 2 1

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा एकदिवसीय सामना इंदूरमध्ये खेळला गेला. या सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा ४१ धावांनी पराभव केला आहे आणि मालिका २-१ अशी आपल्या नावे केली.

Updated On: Jan 18, 2026 | 09:54 PM
IND vs NZ, 3rd ODI: Virat Kohli's century goes in vain; New Zealand defeats India by 41 runs to win the series 2-1.

भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

IND vs NZ, 3rd ODI : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली गेली. या मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा एकदिवसीय सामना इंदूरमध्ये खेळला गेला. या सामन्यात न्यूझीलंडने भारताचा ४१ धावांनी पराभव केला आहे. नाणेफेक गमावणाऱ्या न्यूझीलंड संघाने ​​डॅरिल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्स यांच्या शतकाच्या जोरावर ८ गडी गमावून ३३७ धावा केल्या आहेत. भारताला ४६ ओव्हरमध्ये सर्वबाद ३३८ धावाच करता आल्या. परिणामी भारताला ४१ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला. या विजयासह न्यूझीलंडने ही मालिका २-१ ने आपल्या नावे केली आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज

न्यूझीलंडने दिलेल्या ३३८ धावांचा पाठलाग करायला भरतीती संघ चांगलाच अडचणीत आला होता. दिग्गज फलंदाज लवकरच माघारी गेले होते. ७१ धावांवर भारताच्या ४ विकेट्स गेल्या होत्या. रोहित शर्मा ११ धावा करून बाद झाला. तर कर्णधार शुभमन गिलही २३ धावा करू शकला. उपकर्णधार श्रेयस अय्यर देखील झटपट ३ धावा करून बाद झाला. मागच्या सामन्यातील शतकवीर केएल राहुल १ धाव घेऊन पव्हेलियनमध्ये गेला. संघ अडचणीत असताना विराट कोहलीने नितीश कुमारच्या साथीने विराटने डाव सावरला. या दोघांनी ८८ धावा जोडल्या. नितीश ५७ चेंडूत ५३ धावा करून माघारी गेला. त्याने २ चौकार आणि २ षटकार लगावले. त्याला ख्रिश्चन क्लार्कने बाद केले. रवींद्र जाडेजा १२ धावा करून बाद झाला. एका बाजूने विकेट्स जात होत्या, त्यानंतर विराट कोहलीने डाव सावरला. त्याने ९२ चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले.

विराटने हर्षित राणाला साथीला घेऊन डाव गेहून जाण्याचा प्रयत्न केला पण तो संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही.  हर्षित राणाने ४३ चेंडूत ५२ धावा केल्या. त्यामध्ये त्याने ४ चौकार आणि ४ षटकार लगावले. त्यांनंतर मोहम्मद सिराज भोपळा न फोडता माघारी गेला. दरम्यान, विराट कोहली १०८ चेंडूत १२४ धावा करून बाद झाला. त्याने या खेळीत १० चौकार आणि ३ षटकार लगावले. तो मैदानात होता तोपर्यंत भारत सामना जिंकेल असे वाटत होते. मात्र तो बाद झाला आणि भारताने सामना गमावला. कुलदीप यादव ५ धावांवर धावबाद झाला आणि अर्शदीप सिंग ४ धावांवर नाबाद राहिला. न्यूझीलंडकडून झॅकेरिन फॉल्क्स,  ख्रिश्चन क्लार्क यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या तर लेनॉक्सने दोन विकेट्स घेतल्या. तर काइल जेमिसनने १ विकेट घेतली.

हेही वाचा : IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

भारत खेळणारा इलेव्हन :  रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज

न्यूझीलंड खेळणारा इलेव्हन: डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झॅकेरिन फॉल्क्स, काइल जेमिसन, ख्रिश्चन क्लार्क,लेनॉक्स

Web Title: Ind vs nz 3rd odi new zealand defeated india by 41 runs to win the series 2 1

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 09:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 
1

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 
2

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेल-फिलिप्सचे वादळ! न्यूझीलंडचे भारतासमोर 338 धावांचे लक्ष्य 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना
3

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना

IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 
4

IND vs NZ, 3rd ODI :इंदोरमध्ये डॅरिल मिचेल ‘शो’ जारी! भारताविरुद्ध लागोपाठ दुसरे शतक; भारतीय गोलंदाज निष्प्रभ 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM
सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

Jan 18, 2026 | 09:03 PM
बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

Jan 18, 2026 | 08:47 PM
REET साठी करताय अर्ज? पहिला भरतीच्या रीतीभाती जाणून घ्या; इतका पगार मिळतो

REET साठी करताय अर्ज? पहिला भरतीच्या रीतीभाती जाणून घ्या; इतका पगार मिळतो

Jan 18, 2026 | 08:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM