IND vs NZ 3rd T20I: पुन्हा एकदा भारताने न्यूझीलंडला रडवले, 154 धावांचे आव्हान

भारताला पहिला विजय डेव्हॉन कॉनवेच्या रूपात मिळाला. डावाची सुरुवात करताना त्याला हर्षित राणाने दोन चेंडूत एक धाव देऊन बाद केले. हार्दिक पंड्याने त्याला शानदार झेल दिला. संघाची धावसंख्या ०.३ षटकांत १-२ अशी अवस्था केली. भारताला दुसरा विजय रचिन रवींद्रच्या रूपात मिळाला. रविंद्रला हार्दिक पंड्याने पॅव्हेलियनमध्ये परत पाठवले. त्याचा शानदार झेल बिश्नोईने घेतला. बाद होण्यापूर्वी रविंद्र पाच चेंडूत चार धावा करण्यात यशस्वी झाला. संघाची धावसंख्या १.४ षटकांत २-१३ अशी होती.
Ravi Bishnoi एक वर्षाने कमालीचे Comeback, 12 रन्स देत 2 विकेट्स घेत ठरवला विश्वास सार्थ
न्यूझीलंडचा डाव गडगडला
नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने पहिल्या चार षटकांत ३३/२ धावा केल्या. टिम सेफर्ट सहा चेंडूत ११ धावा करत आहे, तर ग्लेन फिलिप्स ११ चेंडूत १७ धावा करत आहे. डेव्हॉन कॉनवे (०१) आणि रचिन रवींद्र (०४) बाद झाले. भारताकडून राणा आणि पंड्याने प्रत्येकी एक बळी घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडने पाच षटकांत २ बाद ३४ धावा केल्या. टिम सेफर्टने १० चेंडूत १२ धावा केल्या, तर ग्लेन फिलिप्सने १३ चेंडूत १७ धावा केल्या. डेव्हॉन कॉनवे (०१) आणि रचिन रवींद्र (०४) बाद झाले. कॅप्टन सँटनर, फिलिप्स आणि चॅम्पमन सोडल्यास अधिक धावा कोणालाही करता आल्या नाहीत.
बॉलर्सची कमाल
पहिल्या डावात न्यूझीलंडने ३ बाद ३६ धावा केल्या होत्या. ग्लेन फिलिप्स १८ चेंडूत १८ धावा करत होते, तर मार्क चॅपमन १ चेंडूत १ धावा करत होते. डेव्हॉन कॉनवे (१), रचिन रवींद्र (४) आणि टिम सेफर्ट (१२) बाद झाले. भारताकडून राणा, पंड्या आणि बुमराह यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. किवी संघाने पहिल्या आठ षटकांत ३ बाद ४३ धावा केल्या.बुमराहने ३ विकेट्स घेत महत्त्वाची भूमिका निभावली. तर रवी बिष्णोईने दमदार कमबॅक केले. आता अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन यांच्या खेळीकडे चाहत्यांची नजर आहे. तसंच ही मालिका भारत लागोपाठ जिंकून खिशात घालणार का? याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
