IND vs NZ 3rd T20 Pitch Report : कशी असेल गुवाहाटीतील खेळपट्टीची स्थिती, धावांचा पाऊस पडेल की गोलंदाजांना होणार मदत?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना आज गुवाहाटीतील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भारत २-० ने आघाडीवर आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

IND vs NZ Guwahati Pitch Report : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या टी20 मालिकेचा आज तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे. या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा टी-२० सामना आज गुवाहाटीतील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भारत २-० ने आघाडीवर आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील संघ आता अजिंक्य आघाडी मिळविण्याचा प्रयत्न करेल.

नागपूरमध्ये भारताने ४८ धावांनी विजय मिळवला तर रायपूरमध्ये न्यूझीलंडचा सात विकेट्सने पराभव केला.  रायपूरमध्ये २०९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इशान किशन (७६) आणि सूर्यकुमार (नाबाद ८२) यांनी शानदार फलंदाजी केली. यजमान संघाला या दोघांकडून आणखी एका धमाकेदार खेळीची अपेक्षा असेल. दुसरीकडे, न्यूझीलंड मालिकेत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल.

आज गुवाहाटीत खेळपट्टी कशी असेल?

गुवाहाटीच्या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर धावांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. येथील खेळपट्टी भारतातील फलंदाजीसाठी, विशेषतः मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये सर्वोत्तम मानली जाते. वेगवान गोलंदाज सुरुवातीच्या षटकांमध्ये काही हालचाल आणि उसळी घेऊ शकतात. सामना जसजसा पुढे सरकतो तसतसे खेळपट्टी सपाट होते, ज्यामुळे स्ट्रोकप्ले सोपे होते. लहान चौकार आणि जलद आउटफिल्डमुळे धावांच्या संधी वाढतात. फिरकीपटू मधल्या षटकांमध्ये छाप पाडू शकतात, परंतु संध्याकाळच्या सामन्यांमध्ये दव पडल्याने त्यांची प्रभावीता कमी होते. 

येथे दुसऱ्या डावात फलंदाजी करणाऱ्या संघांना फायदा आहे. त्यामुळे, रविवारी नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला तर आश्चर्य वाटणार नाही. भारतीय संघाने गुवाहाटीत आतापर्यंत चार टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. या काळात भारताने दोन सामने जिंकले, एक गमावला आणि एक अनिर्णीत राहिला. भारताने २०१७ मध्ये पहिल्यांदाच येथे सर्वात लहान स्वरूपाचा सामना खेळला. 

या मैदानावर २०२२ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २३७/३ असा सर्वोच्च टी-२० धावसंख्या नोंदवला गेला. टी-२० क्रिकेटमधील सर्वात प्रभावी पाठलागांपैकी एक येथे झाला आहे. २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताविरुद्ध २२५ धावांचे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठले, जे पाठलाग करणाऱ्या संघांना किती फायदा आहे हे दर्शवते. येथील सर्वाधिक टी-२० धावसंख्या २९४ आहे.

Published On: Jan 25, 2026 | 10:00 AM

