Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कार्तिक–दीपासाठी लव्ह मिशन! ‘शहजादे शहजादी ले जायेंगे’चा प्रोमो चर्चेत

‘शहजादे शहजादी ले जायेंगे’ या टेलिव्हिजन मालिकेचा नवा प्रोमो सध्या चर्चेत आहे. तसेच या मालिकेत नवा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 08:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • कार्तिक–दीपासाठी लव्ह मिशन
  • ‘शहजादे शहजादी ले जायेंगे’चा प्रोमो चर्चेत
  • मालिकेत पाहायला मिळणार नवा ट्विस्ट
टेलिव्हिजन विश्वात नेहमीच चर्चेत असलेला स्टार प्लस हा प्रेक्षकांच्या भरभरून मनोरंजनासाठी ओळखला जाणारा अग्रगण्य जीईसी आहे. नव्या कथानकांतील वेगळेपण, ताज्या संकल्पना आणि लक्षवेधी पात्रांमुळे स्टार प्लसने आजवर अनेक गाजलेले शो प्रेक्षकांना दिले आहेत. विविध वयोगटांतील आणि आवडीनिवडीतील प्रेक्षकांशी भावनिक नातं जोडणाऱ्या कथा सादर करण्यात हा चॅनल नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. विशेष भागांद्वारे प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवण्याची कला स्टार प्लसला उत्तम प्रकारे जमलेली आहे.

‘…मग सलमान आणि शाहरुख स्टार कसे बनले?’, ए.आर. रहमानचा सांप्रदायिक वादात ‘रामायण’ फेम अरुण गोविल स्पष्टच बोलले

स्टार प्लसवरील नव्या मालिकांपैकी ‘शहजादी है तू दिल की’ सध्या प्रेक्षकांची मनं जिंकत आहे. कार्तिक आणि दीपा यांच्या नात्याचा प्रवास अनुभवताना प्रेक्षक या कथेत अधिकाधिक गुंतत चालले आहेत. अशातच स्टार प्लसने ‘शहजादे शहजादी ले जायेंगे’ या खास भागाचा धमाकेदार प्रोमो प्रदर्शित केला असून, त्याने आधीच सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आणले आहे.

या प्रोमोमध्ये अंगद, कृष्णा आणि सचिन हे तिघेही गुप्तहेरांच्या हटके अंदाजात एकत्र येताना दिसतात. हृदयाच्या आकाराचे गॉगल्स आणि गुलाबांच्या बंदुका हातात घेऊन ते दीपाच्या मनात कार्तिकसाठी प्रेम जागवण्याच्या खास मिशनवर निघालेले पाहायला मिळतात. या विशेष भागात स्टार प्लसच्या विविध लोकप्रिय मालिकांमधील जोड्या एकत्र येणार आहेत. ‘माना के हम यार नहीं’ मधील खुशी–कृष्णा, ‘उड़ने की आशा’ मधील सचिन–साईली, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ मधील अंगद–वृंदा, ‘शहजादी है तू दिल की’ मधील कार्तिक–दीपा आणि ‘तोड़ कर दिल मेरा’ मधील राज–रौशनी हे सर्व पात्र एकाच भागात झळकणार आहेत.

Siddharth Khird Wedding: अखेर सिद्धार्थ खिरीड चढला बोहल्यावर; बायको आहे तरी कोण? लग्नाला कलाकारांची उपस्थिती

या खास भागातून कार्तिक आणि दीपा यांची प्रेमकथा नव्या वळणावर येणार असून, हे दोघे एकमेकांसाठीच कसे बनले आहेत यावर प्रकाश टाकला जाणार आहे. जरी त्यांना स्वतःला आपल्या भावनांची जाणीव नसली, तरी विविध मालिकांतील जोड्या खेळ, मस्ती आणि मजेशीर प्रसंगांमधून एकच ध्येय साध्य करताना दिसणार आहेत—दीपाच्या हृदयात कार्तिकसाठी प्रेम जागवणे. या मजेशीर आणि रोमँटिक लव्ह मिशनमध्ये पुढे काय घडणार, कार्तिक–दीपाला त्यांच्या खऱ्या भावना कधी उमगणार, हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. ‘शहजादे शहजादी ले जायेंगे’ हा खास भाग प्रेक्षकांना एक तास पाहता येणार आहे.

Web Title: Must watch shahzade shahzadi le jayenge new promo star plus

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 08:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

King Teaser: ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार शाहरुख खानचा King; नव्या टीझरमध्ये दिसली अभिनेत्याची झलक
1

King Teaser: ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार शाहरुख खानचा King; नव्या टीझरमध्ये दिसली अभिनेत्याची झलक

‘अहंकारी आणि अज्ञानी आहे…’, अविमुक्तेश्वरानंद वादावर ममता कुलकर्णी स्पष्टच बोलल्या; माघ मेळ्यातील गैरहजेरीचं कारण उघड
2

‘अहंकारी आणि अज्ञानी आहे…’, अविमुक्तेश्वरानंद वादावर ममता कुलकर्णी स्पष्टच बोलल्या; माघ मेळ्यातील गैरहजेरीचं कारण उघड

युजवेंद्र चहलच्या आयुष्यात नव्या ‘मिस्ट्री गर्ल’ची एन्ट्री? आरजे महवशनंतर, ‘या’ अभिनेत्रीसोबत दिसला चहल
3

युजवेंद्र चहलच्या आयुष्यात नव्या ‘मिस्ट्री गर्ल’ची एन्ट्री? आरजे महवशनंतर, ‘या’ अभिनेत्रीसोबत दिसला चहल

Siddharth Khird Wedding: अखेर सिद्धार्थ खिरीड चढला बोहल्यावर; बायको आहे तरी कोण? लग्नाला कलाकारांची उपस्थिती
4

Siddharth Khird Wedding: अखेर सिद्धार्थ खिरीड चढला बोहल्यावर; बायको आहे तरी कोण? लग्नाला कलाकारांची उपस्थिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कार्तिक–दीपासाठी लव्ह मिशन! ‘शहजादे शहजादी ले जायेंगे’चा प्रोमो चर्चेत

कार्तिक–दीपासाठी लव्ह मिशन! ‘शहजादे शहजादी ले जायेंगे’चा प्रोमो चर्चेत

Jan 25, 2026 | 08:00 PM
Shocking! पाकिस्तानचा ‘हा’ क्रिकेटर बलात्काराच्या आरोपात अटकेत, प्रसिद्ध वडिलांच्या नावे टेस्ट क्रिकेटमध्ये 236 विकेट्स

Shocking! पाकिस्तानचा ‘हा’ क्रिकेटर बलात्काराच्या आरोपात अटकेत, प्रसिद्ध वडिलांच्या नावे टेस्ट क्रिकेटमध्ये 236 विकेट्स

Jan 25, 2026 | 07:52 PM
Flipkart Republic Day Sale: बजेटमध्ये बेस्ट डील! Motorola च्या या स्मार्टफोनवर बंपर ऑफर, 7 हजार रुपयांच्या डिस्काऊंटसह करा खरेदी

Flipkart Republic Day Sale: बजेटमध्ये बेस्ट डील! Motorola च्या या स्मार्टफोनवर बंपर ऑफर, 7 हजार रुपयांच्या डिस्काऊंटसह करा खरेदी

Jan 25, 2026 | 07:47 PM
Purandar Politics: पुरंदरमध्ये महायुतीत पुन्हा संघर्षाची ठिणगी; भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी आमने-सामने

Purandar Politics: पुरंदरमध्ये महायुतीत पुन्हा संघर्षाची ठिणगी; भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी आमने-सामने

Jan 25, 2026 | 07:30 PM
World Cup विजेत्या कॅप्टन्सचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान, रोहित शर्मा-हरमीनप्रीत कौरचा गौरव

World Cup विजेत्या कॅप्टन्सचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मान, रोहित शर्मा-हरमीनप्रीत कौरचा गौरव

Jan 25, 2026 | 07:28 PM
अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

Jan 25, 2026 | 07:20 PM
अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या नावाखाली रक्ताचा खेळ? गोळीबारात एकाचा मृत्यू, २ वर्षाची चिमुकलीही ताब्यात

अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या नावाखाली रक्ताचा खेळ? गोळीबारात एकाचा मृत्यू, २ वर्षाची चिमुकलीही ताब्यात

Jan 25, 2026 | 07:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM