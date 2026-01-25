Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

सूर्या ब्रिगेड रविवारी अजिंक्य आघाडी मिळविण्याचा प्रयत्न करेल. तथापि, संघाला काही स्थानांची चिंता असेल, त्यापैकी एक स्थान संजू सॅमसनकडे आहे. हा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार याचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 01:40 PM
फोटो सौजन्य - BLACKCAPS सोशल मिडिया

IND विरुद्ध NZ तिसरा T20I थेट प्रक्षेपण: भारत आणि न्यूझीलंडमधील तिसरा T20I आज होणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ सध्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 ने आघाडीवर आहे. सूर्या ब्रिगेड रविवारी अजिंक्य आघाडी मिळविण्याचा प्रयत्न करेल. २०२६ टी-२० विश्वचषक सुरू होण्यास फक्त दोन आठवडे शिल्लक असताना, यजमान भारत फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. तथापि, संघाला काही स्थानांची चिंता असेल, त्यापैकी एक स्थान संजू सॅमसनकडे आहे. 

दुसऱ्या सामन्यात इशान किशनने 32 चेंडूत 76 धावा केल्याने संजूवर दबाव वाढला आहे. सूर्या देखील फॉर्ममध्ये परतला आहे. त्याने मागील सामन्यात 37 चेंडूत 82 धावांची धमाकेदार खेळी केली, ज्यामुळे भारताला 209 धावांचे लक्ष्य सहजतेने गाठता आले. सूर्या आणि इशानकडून संघाला आणखी एका स्फोटक कामगिरीची अपेक्षा असेल. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसऱ्या T20I शी संबंधित प्रमुख तपशीलांवर एक नजर टाकूया.

T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसरा टी२० सामना लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठे पाहायचा?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा टी-२० सामना रविवारी (२५ जानेवारी) खेळला जाईल. हा सामना गुवाहाटीतील बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. या सामन्याचा टॉस भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ६:३० वाजता होईल. सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. तुम्ही भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसरा टी२० सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या विविध भाषांमध्ये थेट पाहू शकता. तुम्ही सामना डीडी स्पोर्ट्सवर देखील थेट पाहू शकता. तुम्ही जिओ हॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसऱ्या टी२० सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकता.

भारताचा संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिष्णोई, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह

Published On: Jan 25, 2026 | 01:40 PM

