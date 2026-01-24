IND VS NZ 2nd T20l : ‘मी रोहित शर्माच्या पावलावर पाऊल…’, भारताचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माचे मोठे विधान 

Abhishek Sharma’s big statement : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना नागपूर येथे खेळला गेला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा ४८ धावांनी पराभव केला. या सामन्यात भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्माने स्फोटक फलंदाजी केली होती. त्याने ३५ चेंडूत ८४ धावा केल्या होत्या.दरम्यान, तो म्हणाला की, प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्या प्रोत्साहनामुळे तो माजी कर्णधार रोहित शर्माच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय पॉवरप्ले दरम्यान आक्रमक दृष्टिकोनाचे अनुकरण करत आहे.
अभिषेकने जुलै २०२४ मध्ये टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले आणि त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे तो फलंदाजी क्रमवारीत अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. ३४ सामन्यांमध्ये दोन शतके, सात अर्धशतके. आतापर्यंत त्याने ३४ सामन्यांमध्ये १९०.९२ च्या स्ट्राईक रेटने दोन शतके आणि सात अर्धशतकांसह ११९९ धावा केल्या आहेत. रोहितच्या प्रभावाबद्दल बोलताना अभिषेकने जिओस्टारला सांगितले की, “रोहित भाईने देशासाठी खूप काही केले आहे. पॉवरप्लेमध्ये तो नेहमीच विरोधी संघावर दबाव आणतो.”
अभिषेक शर्मा पुढे म्हणाला की, “जेव्हा मी संघात आलो तेव्हा प्रशिक्षक आणि कर्णधार माझ्याकडून हे हवे होते. मला वाटते की ते माझ्या फलंदाजीच्या शैलीला देखील शोभते, कारण मला नेहमीच आक्रमण करण्याची आवड होती.” मी रोहित भाईच्या पावलावर पाऊल ठेवून खेळत आहे आणि अशा पद्धतीने खेळून भारतासाठी चांगली कामगिरी करण्यास मला आनंद होत आहे. अभिषेक म्हणाला की त्याच्या फलंदाजीत नक्कीच सुधारणा करण्याची संधी आहे, परंतु तो त्याच्या भूमिकेबद्दल पूर्णपणे स्पष्ट आहे. तो म्हणाला, “मी असे म्हणणार नाही की मी पूर्णपणे परिपक्व झालो आहे कारण नेहमीच सुधारणांना वाव असतो. पण मला वाटते की माझी भूमिका पहिल्या सहा षटकांमध्ये आक्रमक क्रिकेट खेळण्याची आहे.”
कठोर सराव करत आहे. तो म्हणाला, “मी यासाठी खूप सराव करत आहे. मला माहित आहे की जर मी सुरुवातीपासूनच चांगली सुरुवात केली किंवा चांगला हेतू दाखवला तर संघ त्या गतीचे अनुकरण करू शकतो आणि मी नेहमीच त्याबद्दल विचार करतो.” टी-२० विश्वचषक सुरू होण्यास काही दिवस शिल्लक असताना, अभिषेकने खुलासा केला की त्याने स्पर्धेत ज्या विशिष्ट प्रकारच्या गोलंदाजांचा सामना करावा लागेल त्यांच्याविरुद्ध त्याने सराव केला आहे. अभिषेक म्हणाला, “जर मला आक्रमक क्रिकेट खेळायचे असेल तर मला एका विशिष्ट पद्धतीने सराव करावा लागेल. सामन्यापूर्वी मी तेच करतो.” जेव्हा मला एक आठवडा किंवा दहा दिवसांची सुट्टी मिळते तेव्हा मी पुढील सामन्यांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या गोलंदाजांचा सामना करेन याचा विचार करतो. मी आगामी टी-२० विश्वचषकासाठीही सराव करत आहे,” असे तो म्हणाला.