IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटे बोलले का? कर्णधाराच्या विधानानंतर सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उत्तम फॉर्ममध्ये असलेल्या इशान किशनला भारत विरुद्ध न्यूझीलंड चौथ्या टी-२० मधून का बाहेर काढण्यात आले? नाणेफेकीदरम्यान कर्णधार सूर्यकुमार यादवला सांगण्यात आले की त्याला पोटदुखी झाली आहे ज्यामुळे तो विशाखापट्टणम टी-२० मध्ये प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नाही आणि त्याच्या जागी अर्शदीप सिंगचा समावेश करण्यात आला आहे.
तथापि, कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे हे खोटे सामन्याच्या मध्यभागी उघड झाले जेव्हा इशान किशन सामन्याच्या मध्यभागी धावताना दिसला. हो, सोशल मीडियावर इशान किशनचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये तो सामन्यादरम्यान खेळाडूंना संदेश देण्यासाठी आणि पेये घेण्यासाठी वारंवार मैदानावर धावताना दिसत आहे. अडचणी असूनही, इशान किशनने सामन्यापूर्वी सरावही केला.
एक्सपोस्टनुसार, आकाश चोप्रा कॉमेंट्री करताना म्हणाला, “इशान किशन ज्या पद्धतीने मैदानावर धावत आहे, त्यावरून तो जखमी झाला आहे असे वाटत नाही. तो फक्त बुटाच्या किरकोळ दुखापतीचा असू शकतो. मला खात्री आहे की आपण पुढच्या सामन्यात तो मैदानावर पाहू, ते असेच दिसते.”
🚨 Gautam Gambhir theory pull out 😂 Before the match Suryakumar Yadav said Ishan Kishan out of today’s playing xi, he has a niggle issue. Now Ishan Kishan is running on the field with drinks while he has a niggle, what do you think on it ! And Aakash chopra during the match… pic.twitter.com/QQGOuMPETG — CricPal (@AnupPalAgt) January 28, 2026
इशान किशन शिवम दुबेच्या पाठीवर थाप मारताना दिसला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात शिवम दुबेने शानदार खेळी केली आणि १५ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. तो निराशाजनक पद्धतीने धावबाद झाला. पॅव्हेलियनमध्ये परतल्यानंतर सर्वांनी त्याचे कौतुक केले, त्यात इशान किशनचाही समावेश होता.
Despite so much niggle pain, Ishan Kishan is still serving drinks and appreciating other players the true team man that he is😞💔 pic.twitter.com/uk70nq5Gtx — Ishan’s🤫🧘🧡 (@IshanWK32) January 28, 2026
“मला वाटतं आज आम्ही जाणूनबुजून सहा फलंदाजांना खेळवलं. आम्हाला पाच दर्जेदार गोलंदाज हवे होते आणि आम्ही स्वतःला आव्हान देऊ इच्छित होतो,” सूर्यकुमार यादव सामन्यानंतर म्हणाले.
My man practicing live despite a niggling injury is the funniest thing I’ve seen about Ishan Kishan. pic.twitter.com/FFq0kVL1ch — Ishan’s🤫🧘🧡 (@IshanWK32) January 28, 2026
जर टीम इंडियाने असा प्रयोग केला असता, तर सूर्यकुमार यादव टॉस दरम्यान घोषणा करू शकला असता की आजच्या सामन्यासाठी इशान किशनला विश्रांती देण्यात आली आहे आणि टीम मॅनेजमेंट प्रयोग करू इच्छित आहे. चाहत्यांना हे अयोग्य वाटले नसते. खेळाडूच्या दुखापतीची घोषणा केल्यानंतर, त्याला संदेश देणे आणि नंतर ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान त्याला मैदानावर पाठवणे चाहत्यांना मान्य नव्हते.