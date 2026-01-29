Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Did Suryakumar Yadav Lie About Ishan Kishan Injury The Truth Was Revealed Midway Through The Match

IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

उत्तम फॉर्ममध्ये असलेल्या इशान किशनला भारत विरुद्ध न्यूझीलंड चौथ्या टी-२० मधून का बाहेर काढण्यात आले? यावर सामन्याच्या सुरूवातीला कर्णधाराने सांगितले. कर्णधारचे हे खोटे सामन्याच्या मध्यभागी उघड झाले.

Updated On: Jan 29, 2026 | 02:43 PM
फोटो सौजन्य - JioHotstar

फोटो सौजन्य - JioHotstar

Follow Us:
Follow Us:

कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटे बोलले का? कर्णधाराच्या विधानानंतर सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उत्तम फॉर्ममध्ये असलेल्या इशान किशनला भारत विरुद्ध न्यूझीलंड चौथ्या टी-२० मधून का बाहेर काढण्यात आले? नाणेफेकीदरम्यान कर्णधार सूर्यकुमार यादवला सांगण्यात आले की त्याला पोटदुखी झाली आहे ज्यामुळे तो विशाखापट्टणम टी-२० मध्ये प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नाही आणि त्याच्या जागी अर्शदीप सिंगचा समावेश करण्यात आला आहे. 

तथापि, कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे हे खोटे सामन्याच्या मध्यभागी उघड झाले जेव्हा इशान किशन सामन्याच्या मध्यभागी धावताना दिसला. हो, सोशल मीडियावर इशान किशनचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यामध्ये तो सामन्यादरम्यान खेळाडूंना संदेश देण्यासाठी आणि पेये घेण्यासाठी वारंवार मैदानावर धावताना दिसत आहे. अडचणी असूनही, इशान किशनने सामन्यापूर्वी सरावही केला.

भारतात बांगलादेशी खेळाडूंच्या असुरक्षिततेचे दावे झाले उघड, या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी येणार प्लेयर्स

एक्सपोस्टनुसार, आकाश चोप्रा कॉमेंट्री करताना म्हणाला, “इशान किशन ज्या पद्धतीने मैदानावर धावत आहे, त्यावरून तो जखमी झाला आहे असे वाटत नाही. तो फक्त बुटाच्या किरकोळ दुखापतीचा असू शकतो. मला खात्री आहे की आपण पुढच्या सामन्यात तो मैदानावर पाहू, ते असेच दिसते.”

इशान किशन शिवम दुबेच्या पाठीवर थाप मारताना दिसला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या टी-२० सामन्यात शिवम दुबेने शानदार खेळी केली आणि १५ चेंडूत अर्धशतक झळकावले. तो निराशाजनक पद्धतीने धावबाद झाला. पॅव्हेलियनमध्ये परतल्यानंतर सर्वांनी त्याचे कौतुक केले, त्यात इशान किशनचाही समावेश होता.

“मला वाटतं आज आम्ही जाणूनबुजून सहा फलंदाजांना खेळवलं. आम्हाला पाच दर्जेदार गोलंदाज हवे होते आणि आम्ही स्वतःला आव्हान देऊ इच्छित होतो,” सूर्यकुमार यादव सामन्यानंतर म्हणाले.

जर टीम इंडियाने असा प्रयोग केला असता, तर सूर्यकुमार यादव टॉस दरम्यान घोषणा करू शकला असता की आजच्या सामन्यासाठी इशान किशनला विश्रांती देण्यात आली आहे आणि टीम मॅनेजमेंट प्रयोग करू इच्छित आहे. चाहत्यांना हे अयोग्य वाटले नसते. खेळाडूच्या दुखापतीची घोषणा केल्यानंतर, त्याला संदेश देणे आणि नंतर ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान त्याला मैदानावर पाठवणे चाहत्यांना मान्य नव्हते.

Web Title: Did suryakumar yadav lie about ishan kishan injury the truth was revealed midway through the match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 02:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PAK vs AUS : भारतात कधी आणि कुठे पाहता येणार पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियाचा सामना? बाबर आझमवर असणार सर्वाची नजर
1

PAK vs AUS : भारतात कधी आणि कुठे पाहता येणार पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियाचा सामना? बाबर आझमवर असणार सर्वाची नजर

भारतात बांगलादेशी खेळाडूंच्या असुरक्षिततेचे दावे झाले उघड, या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी येणार प्लेयर्स
2

भारतात बांगलादेशी खेळाडूंच्या असुरक्षिततेचे दावे झाले उघड, या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी येणार प्लेयर्स

IND vs NZ : खराब नशीब…मी पुढच्या प्रत्येक सामन्यात थोडा चांगला आणि हुशार होण्याचा प्रयत्न करतो : शिवम दुबे
3

IND vs NZ : खराब नशीब…मी पुढच्या प्रत्येक सामन्यात थोडा चांगला आणि हुशार होण्याचा प्रयत्न करतो : शिवम दुबे

दिल्लीच्या दोन क्रिकेटपटूंविरुद्ध मुलीच्या छेडछाडीचे आरोप! डीडीसीएने दिले उत्तर, नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर
4

दिल्लीच्या दोन क्रिकेटपटूंविरुद्ध मुलीच्या छेडछाडीचे आरोप! डीडीसीएने दिले उत्तर, नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

IND vs NZ : कर्णधार सूर्यकुमार यादवने इशान किशनच्या दुखापतीबद्दल खोटं सांगितलं का? सामन्याच्या मध्यभागी सत्य झालं उघड

Jan 29, 2026 | 02:43 PM
Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला

Baramati Accident : फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळीचे पार्थिव निवासस्थानी दाखल! अडीच वर्षांचा संसार मोडला

Jan 29, 2026 | 02:41 PM
‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध

‘Kohrra 2’ trailer: ३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… मोना सिंग आणि बरुण सोबती घेणार सत्याचा शोध

Jan 29, 2026 | 02:41 PM
रस्त्यावर कायदा चिरडला! कार चालकाने ट्राफिक पोलिसाला बॉनेटवर 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेलं; ग्रेटर नोएडातील Video Viral

रस्त्यावर कायदा चिरडला! कार चालकाने ट्राफिक पोलिसाला बॉनेटवर 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेलं; ग्रेटर नोएडातील Video Viral

Jan 29, 2026 | 02:41 PM
Ajit Pawar Plane Crash: “…पान भर जाहिराती दिल्याने काय होणार?”; राऊतांचा भाजपवर निशाणा

Ajit Pawar Plane Crash: “…पान भर जाहिराती दिल्याने काय होणार?”; राऊतांचा भाजपवर निशाणा

Jan 29, 2026 | 02:40 PM
Gold Street : ‘सिटी ऑफ गोल्ड’ मध्ये बनणार सोन्याचा रस्ता; जाणून घ्या कुठे आहे ‘ही’ सुवर्णनगरी? पहिलाच VIDEO झाला रिलीज

Gold Street : ‘सिटी ऑफ गोल्ड’ मध्ये बनणार सोन्याचा रस्ता; जाणून घ्या कुठे आहे ‘ही’ सुवर्णनगरी? पहिलाच VIDEO झाला रिलीज

Jan 29, 2026 | 02:40 PM
RCB vs UPW, WPL 2026 : RCB समोर अंतिम फेरीचे लक्ष्य! UPW सोबत करावे लागणार दोन हात 

RCB vs UPW, WPL 2026 : RCB समोर अंतिम फेरीचे लक्ष्य! UPW सोबत करावे लागणार दोन हात 

Jan 29, 2026 | 02:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM