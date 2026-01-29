Maharashtra Politics: अजित पवारांच्या निधनाने बदलणार राजकीय समीकरणे..’ NCPचे दोन्ही गट एकत्र येणार की महायुतीत फूट पडणार?

अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. संपूर्ण राज्य शोकाकुल असताना, अनेक राजकीय प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आणि सरकारच्या स्थिरतेवर काय परिणाम होईल हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
ही घटना केवळ एक दुःखद अपघात नाही तर महाराष्ट्राच्या सत्ता-संतुलनाच्या राजकारणासाठी हादरवून टाकणारी घटना आहे. अजित पवार यांना विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी आघाडी यांच्यातील संतुलन राखणारे एक प्रमुख घटक म्हणून दीर्घकाळ पाहिले जात होते. त्यांच्या अचानक आणि अनपेक्षित निधनामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महायुती आघाडी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी नवीन आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील राजकीय समीकरणे आता एका महत्त्वाच्या वळणावर असल्याचे दिसून येत आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, अजित पवारांच्या जाण्यानंतर शिवसेना (शिंदे गट) च्या प्रभावाचे संतुलन साधणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी कठीण होईल.
अजित पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णायक शक्ती मानले जात होते. ते केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते नव्हते तर महायुती सरकारमध्ये संतुलन राखण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या निधनामुळे अनेक राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.
भाजप आणि फडणवीस एक विश्वासू मित्र गमावू शकतात
शिंदे गट आणि इतर स्थानिक नेतृत्व यांच्यात सत्तासंघर्ष होण्याची शक्यता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांचे एकत्रीकरण किंवा नवीन राजकीय फूट निर्माण होण्याची शक्यता
याचा थेट परिणाम आगामी निवडणुका आणि प्रशासकीय निर्णयांवर होऊ शकतो.
राजकीय पक्षांची विधाने आणि पक्ष कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया या गोंधळाचे प्रतिबिंब आहेत. अजित पवार यांच्या निधनाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
अजित पवार हे महायुतीमध्ये भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात दीर्घकाळ संतुलन साधणारे होते. त्यांच्या जाण्याने भाजप आणि शिंदे गटातील संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. शिंदे गटाच्या वाढत्या प्रभावामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सत्तेचे संतुलन राखणे आव्हानात्मक बनू शकते, विशेषतः आगामी निवडणुका लक्षात घेता.
अजित पवार यांच्या निधनामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि अजित पवार गटातील अंतर कमी होण्याची शक्यता वाढू शकते. यामुळे पक्ष पुनर्मिलनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. जर असे झाले तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा बदल घडू शकतो. यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दोन्ही गटांमधील जवळीक दिसून आली होती.
जनतेसाठी हे एक मोठे वैयक्तिक आणि सामाजिक नुकसान आहे, कारण अजित पवार बारामती आणि आसपासच्या परिसराच्या विकासाशी जवळून जोडलेले होते. भाजपसाठी हा एक मोठा धक्का आहे, कारण अजित पवारांसोबतच्या युतीमुळे बारामती-पुणे प्रदेशात त्यांची राजकीय स्थिती मजबूत झाली होती. आता, भाजपला नवीन रणनीती आणि नवीन युती पर्यायांचा विचार करावा लागेल.