…म्हणून कसोटीतून कोहलीची निवृत्ती! दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी वेगवान गोलंदाजाने केला मोठा खुलासा 

Allan Donald’s comments about Virat Kohli :दक्षिण आफ्रिकेचा माजी वेगवान गोलंदाज अॅलन डोनाल्डने कबूल केले की, विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमधून थोडी लवकर निवृत्ती घेतली, परंतु भारतीय स्टार फलंदाजाकडे २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेशी भूक आणि आवड आहे.
डोनाल्डने २०१४-१५ च्या आयपीएल हंगामात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचे गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून कोहलीसोबत काम केले. कोहलीच्या कामाच्या नीतिमत्तेवर (फिटनेस आणि कठोर प्रशिक्षण) भर देत तो म्हणाला, तुम्हाला माहिती आहे, फिटनेस आणि खेळाबद्दलच्या आवडीच्या बाबतीत विराटइतकी भूक असलेला खेळाडू मी कधीही पाहिला नाही. मला त्याच्याबद्दल खूप आदर आहे. मी अनेकदा ड्रेसिंग रूममध्ये स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यात चॅम्पियन म्हणून त्याच्याबद्दल बोलतो. कोणीही त्याच्याइतके कठोर परिश्रम करत नाही. तो एका मशीनसारखा आहे. मला कसोटी सामन्यांमध्ये त्याची खूप आठवण येते. मला वाटते की तो थोडा लवकर निवृत्त झाला, पण मला शंका नाही की आपण त्याला मर्यादित षटकांच्या क्रिकेट आणि विश्वचषकात खेळताना पाहू, दक्षिण आफ्रिकेने आगामी टी-२० विश्वचषकासाठी एक संतुलित आणि मजबूत संघ निवडला आहे.
भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विश्वचषकाचे आयोजन करतील. ही स्पर्धा खूप रोमांचक असेल, नाही का? दक्षिण आफ्रिकेने एक अतिशय मजबूत संघ निवडला आहे. कोण गेले नाही आणि कोण गेले. पाहिजे याबद्दल नेहमीच प्रश्न असतात. मला वाटते की भारताकडे जगातील सर्वोत्तम टी-२० विकेट्स आहेत. कोणत्याही गोलंदाजासाठी तिथे खेळणे अत्यंत कठीण आहे. मी आयपीएलमध्ये पाहिले आहे की पॉवर प्लेमध्ये १२४ धावा करणे किती आव्हानात्मक आहे.
गेल्या चार हंगामात एसए-२० लीगने केलेल्या प्रगतीबद्दल ५९ वर्षीय खेळाडू समाधानी आहे आणि भविष्यात ती आणखी वाढेल असा विश्वास व्यक्त करतो. आम्ही बऱ्याच काळापासून याची वाट पाहत होतो. मला गेल्या वर्षी डर्बन सुपर जायंट्समध्ये सामील होण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या ड्रेसिंग रूममधील वातावरण आयपीएलसारखे वाटते. ही स्पर्धा अद्याप आयपीएलइतकी मोठी नाही, परंतु दक्षिण आफ्रिकेच्या दृष्टिकोनातून ती सर्वोत्तम आहे. ही लीग तरुण खेळाडूंना उच्च-स्तरीय खेळाडूंसोबत खेळण्याची संधी देते. वातावरण खरोखरच उत्तम आहे. हा एक अतिशय खास अनुभव आहे. आणि हो, मला आशा आहे की ही स्पर्धा आणखी मोठी होत राहील.