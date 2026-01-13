Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz In The Second Odi Virat Kohli Will Break Ricky Pontings Record If He Scores 63 Runs

IND vs NZ ODI Series : विराट कोहलीला खुणावतोय भीम पराक्रम! 63 धावा करताच ‘या’ ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाचा विक्रम होणार उद्ध्वस्त 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दूसरा एकदिवसीय सामना राजकोट येथे खेळला जाणार असून या सामन्यात भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीला रिकी पॉटिंगचा विक्रम मोडण्याची संधी असणार आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 05:57 PM
IND vs NZ ODI Series: A monumental achievement awaits Virat Kohli! By scoring 63 runs, he will shatter the record of this Australian legend.

विराट कोहली(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Virat Kohli is aiming for Ricky Ponting’s record : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दूसरा एकदिवसीय सामना राजकोट येथे खेळला जाणार आहे. तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा येथे खेळला गेला असून या सामन्यात भारताने ४ विकेट्सने विजय मिळवला आहे. तर आता राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळवण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या सामन्यात भारत विजय मिळवून मालिका विजयाच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. पहिल्या सामन्यात ९३ धावांची विजयी खेळी करणाऱ्या विराट कोहलीला दुसऱ्या सामन्यात एक विक्रम खुणावत आहे.

वडोदरा येथे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनलेल्या विराट कोहलीचे आता रिकी पॉन्टिंगला मागे टाकण्याचे उद्दिष्ट असणार आहे. ही कामगिरी साध्य करण्यासाठी त्याला ६३ धावांची आवश्यकता आहे. विराट कोहली गॉर्डन ग्रीनिजला मागे टाकेल आणि नंतर वेस्ट इंडिजचा महान विवियन रिचर्ड्सचा विक्रम मोडण्यावर तेचे लक्ष असणार आहे.

 

हेही वाचा : IND vs NZ : राजकोटमध्ये भारताची आकडेवारी चिंता वाढवणारी! न्यूझीलंड ठरू शकतो वरचढ; वाचा सविस्तर

विराट कोहली रिकी पॉन्टिंगला टाकणार मागे

जर विराट कोहली राजकोटमध्ये ६३ धावा पूर्ण केल्या तर तो लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत (एकत्रित एकदिवसीय आणि घरगुती एकदिवसीय) ऑस्ट्रेलियाचा महान फलंदाज रिकी पॉन्टिंगला मागे टाकेल. सध्या, याबाबत दोघांमध्ये ६३ धावांचे अंतर आहे.

आकडेवारी बघितली तर, विराट कोहलीने ३४५ लिस्ट ए सामन्यांमधील ३३२ डावांमध्ये १६,३०० धावा फटकावल्या आहेत. या काळात त्याची सरासरी ५७.८० आहे. कोहलीने ५८ शतके आणि ८६ अर्धशतके देखील आहेत. दरम्यान, रिकी पॉन्टिंगने ४५६ सामन्यांमधील ४४५ डावांमध्ये ४१.७४ च्या सरासरीने १६,३६३ धावा केल्या असून यामध्ये त्याने ३४ शतके आणि ९९ अर्धशतके झळकवली आहेत. या यादीमध्ये विराट कोहलीची सरासरी आणि शतकांची संख्या सर्वात प्रभावी दिसून येत आहे. कोहली प्रथम ग्रीनिज (१६,३४९ धावा) आणि नंतर पॉन्टिंगला मागे टाकेल. त्यानंतर, त्याचे पुढील लक्ष्य विवियन रिचर्ड्स (१६,९९५ धावा) यांच्या विक्रमावर असणार आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ : राजकोटमध्ये श्रेयस अय्यरला इतिहास रचण्याची संधी! ‘किंग’ कोहलीला टाकणार मागे? वाचा सविस्तर

दोन्ही संघांसाठी संघ खालीलप्रमाणे

भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, आयुष बदोनी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा.

न्यूझीलंड संघ : मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), डेव्हॉन कॉनवे (यष्टीरक्षक), मिचेल हे (यष्टीरक्षक), निक केली, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​जोश क्लार्कसन, जॅक फॉल्ड्स, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स, मायकेल रे.

Web Title: Ind vs nz in the second odi virat kohli will break ricky pontings record if he scores 63 runs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 05:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

37 वर्षीय विराट कोहलीच्या फिटनेसचे रहस्य काय? छोले भटुरे खाऊन ‘किंग’ कसं गाजवतो मैदान? वाचा सविस्तर 
1

37 वर्षीय विराट कोहलीच्या फिटनेसचे रहस्य काय? छोले भटुरे खाऊन ‘किंग’ कसं गाजवतो मैदान? वाचा सविस्तर 

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
2

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 
3

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम! आंद्रे रसेलला धोबी पछाड देत नोंदवला ‘हा’ विक्रम 

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
4

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM