पिंपळे निलख परिसरातील रक्षक चौक येथे महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 06:13 PM
रक्षक चौकातील उड्डाणपुलाचा उतार धोकादायक, उपाययोजना न केल्यास...; खासदार श्रीरंग बारणेंचा इशारा

  • रक्षक चौकातील उड्डाणपुलाचा उतार धोकादायक
  • उपाययोजना न केल्यास परिणामांना तयार राहा
  • खासदार श्रीरंग बारणेंचा अधिकाऱ्यांना इशारा
पिंपरी : पिंपळे निलख परिसरातील रक्षक चौक येथे महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात येत असलेल्या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र, या पुलाचा उतार तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत तीव्र असून तो भविष्यात अपघातांना निमंत्रण देणारा ठरू शकतो. या त्रुटींकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि अपघातात जीवितहानी झाल्यास संबंधित सल्लागार व अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिला आहे. खासदार बारणे यांनी गुरुवारी या पुलाच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

 

यावेळी महापालिकेच्या सह शहर अभियंता प्रेरणा सिनकर, सल्लागार डॉ. संजय नाईक, कार्यकारी अभियंता सुनील पवार, संध्या वाघ, उपअभियंता निलेश दाते, कनिष्ठ अभियंता प्रणिता पिंजन आदी उपस्थित होते.

निगडीतील अपघातांची पुनरावृत्ती टाळा

पाहणीदरम्यान बारणे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, “यापूर्वी निगडी येथील मधुकर पवळे उड्डाणपुलाचा उतार तीव्र झाल्याने तिथे सातत्याने भीषण अपघात होत आहेत. तीच चूक रक्षक चौकात होताना दिसत आहे. सल्लागार आणि अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे. पुलाची लांबी वाढवून हा उतार तातडीने कमी करण्यात यावा.” या कामाचा खर्च, तांत्रिक माहिती आणि आराखड्याचा फेरविचार करून तत्काळ दुरुस्ती करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. हा उड्डाणपूल कार्यान्वित झाल्यानंतर सांगवी फाटा ते रावेत दरम्यानचा प्रवास सिग्नलविरहित होणार असून इंधन आणि वेळेची बचत होईल. मात्र, ‘विकासासोबत सुरक्षा’ महत्त्वाची असल्याचे बारणे यांनी स्पष्ट केले.

पुलाची वैशिष्ट्ये आणि सुविधा :

लांबी व रुंदी : ३४५ मीटर लांब आणि २६.४ मीटर रुंद.

उंची : ५.५ मीटर.

स्वतंत्र मार्ग : पिंपळे निलखकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी खालच्या बाजूने स्वतंत्र मार्ग.

लष्करी वाहतूक : सैन्य दलाची वाहने आणि पीएमपीएमएल बससाठी पुलाखाली विशेष सोय.

उपाययोजना न केल्यास परिणामांना तयार राहा

“पुलाचा उतार तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा असल्यास तो तातडीने दुरुस्त करा. योग्य संकेतचिन्हे आणि उपाययोजना न करता पूल खुला केल्यास परिणामांना तयार राहा,” असा स्पष्ट इशारा खासदार बारणे यांनी यावेळी दिला.

