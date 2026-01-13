Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ : राजकोटमध्ये श्रेयस अय्यरला इतिहास रचण्याची संधी! ‘किंग’ कोहलीला टाकणार मागे? वाचा सविस्तर 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा एकदिवसीय सामना राजकोट येथे खेळला जाणार आहे. या सामन्यात भारताचा मधल्या फळीतील फलंदाज श्रेयस अय्यरला विक्रमाची संधी आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 04:23 PM
IND vs NZ: Shreyas Iyer has a chance to make history in Rajkot! Will he surpass 'King' Kohli? Read in detail.

श्रेयस अय्यर(फोटो-सोशल मीडिया)

Shreyas Iyer can create history in Rajkot : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा येथे ११ जानेवारी रोजी खेळला गेला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा ४ विकेट्सने पराभव केला. या मालिकेतील दुसरा सामना राजकोटमध्ये खेळला जाणार असून या सामन्यात भारताचा मधल्या फळीतील फलंदाज श्रेयस अय्यर एक मोठा विक्रम करण्याची शक्यता आहे.  या एकदिवसीय सामन्यात तो सर्वात जलद ३, ०००  धावा करणारा भारतीय फलंदाज बनण्याच्या मार्गावर आहे.

हेही वाचा : Video : माजी क्रिकेटपटूने आपल्या प्रिन्सिपलशी थाटलं लग्न! भावना व्यक्त करत लिहिले, ‘माझी अपूर्ण कहाणी पूर्ण…’

श्रेयस अय्यर दुखापतीतून सावरला असून तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या  एकदिवसीय सामन्यात खेळला देखील. वडोदरा येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात अय्यरने ४७ चेंडूत ४९  धावा करून आपली सिध्दता दाखवलीए आहे. आता, तो राजकोट येथे होणाऱ्या सामन्यात, विराट कोहलीला मागे टाकू शकतो. श्रेयस अय्यर राजकोटमध्ये त्याचा ६९ वा डाव खेळणार आहे. या सामन्यात ३४ धावा करताच तो ३,०००  एकदिवसीय धावा पूर्ण करणार आहे. जर त्याने ही कामगिरी केली तर तो एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद ३,००० धावा पूर्ण करणारा सर्वात वेगवान भारतीय फलंदाज बनणार आहे.

एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद ३,००० धावा पूर्ण करणारे भारतीय फलंदाज

  1. शिखर धवन – ७२ डाव
  2. विराट कोहली – ७५ डाव
  3. केएल राहुल – ७८ डाव
  4. नवजोत सिद्धू – ७९ डाव
  5. सौरव गांगुली – ८२ डाव
माजी सलामीवीर शिखर धवनच्या नावावर सर्वात जलद ३,००० एकदिवसीय धावा पूर्ण करण्याचा विक्रम जमा आहे. शिखरने ७२ डावांमध्ये हा टप्पा गाठला होता. या यादीत विराट कोहली दुसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने ७५ डावांमध्ये ही कामगिरी करून दाखवली आहे. या दोघांसोबतच, श्रेयसला केएल राहुल (७८ डाव), नवज्योत सिंग सिद्धू (७९ डाव) आणि सौरव गांगुली (८२ डाव) यांना मागे टाकण्याची नामी संधी असणार आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ ODI Series : ‘भारतीय संघात माझी भूमिका….’, न्यूझीलंडविरुद्ध विजयी भूमिका बाजवणाऱ्या हर्षित राणाने केला खुलासा

सर्वात जलद ३,००० एकदिवसीय धावा पूर्ण करणारे पाच जागतिक फलंदाज

  1. हाशिम अमला – ५७ डाव
  2. शाई होप, फखर जमान, इमाम-उल-हक – ६७ डाव
  3. बाबर आझम – ६८ डाव
  4. विव्ह रिचर्ड्स – ६९ डाव
  5. गॉर्डन ग्रीनिज – ७२ डाव
सर्वात जलद ३,००० एकदिवसीय धावा पूर्ण करण्याचा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेचा माजी सलामीवीर हाशिम अमलाच्या नावावर जमा आहे. अमलाने केवळ ५७ डाव खेळत  ही किमया साधली आहे. इतर तीन फलंदाजांनी ६७ डावांमध्ये ३,००० एकदिवसीय धावा पूर्ण करण्याची कामागिरी केले आहे. अय्यर आता विवियन रिचर्ड्सच्या विक्रमाशी बरोबरी करू शकेल का हे पाहणे बाकी आहे, ज्याने ६९ डावांमध्ये या धावा केल्या होत्या.

Published On: Jan 13, 2026 | 04:23 PM

