Thar EV ला तगडी फाईट! भारतात नवीन इलेक्ट्रिक SUV ची एन्ट्री; काय आहेत फीचर्स?

ही SUV दिसायला अत्यंत ‘बॉक्सी’ आणि राकट आहे. यात गोलाकार हेडलाईट्स आणि क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल देण्यात आली आहे. आकारमानाचा विचार केला तर ही गाडी4220 मिमी लांब असून तिला 210 मिमीचा शानदार ग्राऊंड क्लीयरन्स मिळतो. या कारचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे मागच्या बाजूला दिलेला बॉक्सी एक्सटर्नल स्टोरेज बॉक्स, जो स्पेयर व्हीलच्या जागी देण्यात आला आहे. याच्या मस्कुलर बनावटीमुळे आणि उंचीमुळे ही कार आगामी महिंद्रा थार EV समोर मोठे आव्हान उभे करेल, असे दिसून येत आहे.
कारचे इंटीरियर अतिशय मॉडर्न आणि प्रीमियम फील देणारे आहे.
डिस्प्ले: डॅशबोर्डवर 15.4 इंचाची मोठी टचस्क्रीन आहे, जी ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटोला सपोर्ट करते.
कंट्रोल्स: विशेष म्हणजे यात टचस्क्रीनसोबत फिजिकल बटन्सची सोयही आहे, ज्यामुळे ड्रायव्हिंग करताना क्लायमेट कंट्रोल आणि ऑडिओ सेटिंग्स सहज मॅनेज करता येतील.
सुरक्षा: सुरक्षिततेसाठी यात ADAS, 540-डिग्री कॅमेरा आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सारखे प्रगत फीचर्स दिले आहेत.
चिनी मॉडेलच्या आधारावर पाहिले तर, भारतात येणाऱ्या या SUV मध्ये दोन बॅटरी पॅकचे पर्याय मिळू शकतात:
59.93 kWh बॅटरी: जी साधारण 401 किमी पर्यंतची रेंज देईल. 81.76 kWh बॅटरी: जी एका चार्जवर 510 किमी धावण्याचा दावा करते.
यात ‘रिअर-व्हील ड्राइव्ह’ (RWD) आणि ‘ऑल-व्हील ड्राइव्ह’ (AWD) असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. ऑल-व्हील ड्राइव्ह व्हेरिएंट अवघ्या7.5 सेकंदात 0 ते 100 किमी प्रति तास वेग पकडू शकते.
‘Rushlane’ ने दिलेल्या माहितीनुसार, JSW मोटर्सला चीनकडून पार्ट्स आयात करण्यासाठी काही नियामक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.2020च्या नियमांनुसार, परदेशी सप्लायर्सना भारतात सामान पाठवण्यासाठी स्थानिक सर्टिफिकेशन आवश्यक असतं, ज्यासाठी बराच वेळ लागतो. JSW ग्रुप या प्रोजेक्टवर 27000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. आता ही गाडी भारतीय शोरूम्समध्ये कधी येते आणि रस्त्यावर किती धुमाकूळ घालते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.