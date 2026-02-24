Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
West Indies vs Zimbabwe सामन्यात षटकारांचा पाऊस! चाहते मोजतच राहिले…T20 विश्वचषकात झाला एक मोठा विक्रम

WI आणि ZIM च्या फलंदाजांनी, विशेषतः कॅरेबियन संघाच्या फलंदाजांनी, धमाकेदार खेळी केली. तथापि, या सामन्यात षटकारांचा एक मोठा विक्रम रचला गेला. टी२० च्या इतिहासात या सामन्याइतके षटकार इतर कोणत्याही सामन्यात लागलेले नाहीत.

Updated On: Feb 24, 2026 | 10:04 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील चौथा सुपर ८ सामना वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे यांच्यात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यात वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांनी, विशेषतः कॅरेबियन संघाच्या फलंदाजांनी, धमाकेदार खेळी केली, कारण झिम्बाब्वेने आधीच १०० पेक्षा जास्त धावांनी सामना गमावला होता. या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजच्या विश्वचषकातील सर्वाच्च दुसऱ्या क्रमांकाची धावसंख्येचा रेकाॅर्ड केला. हेटमायरने कमालीची खेळी खेळली आणि त्याने झिम्बाब्वेपासून विजय पूर्णपणे दूर नेला. 

तथापि, या सामन्यात षटकारांचा एक मोठा विक्रम रचला गेला. टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासात या सामन्याइतके षटकार इतर कोणत्याही सामन्यात लागलेले नाहीत. वेस्ट इंडिज विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यात दोन्ही डाव एकत्रित करून एकूण ३१ षटकार मारण्यात आले. टी२० विश्वचषक सामन्यात मारण्यात आलेल्या षटकारांची मागील सर्वाधिक संख्या ३० षटकार होती. ती एका दशकाहून अधिक काळापूर्वीची होती, परंतु तो विक्रम आता मोडला गेला आहे, कारण वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे संघांनी एक नवीन कहाणी लिहिली आहे. 

IND W vs AUS W Toss Update : एकदिवसीय मालिकेचा शुभारंभ! हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी

खरं तर, एका डावात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम वेस्ट इंडिजने संयुक्तपणे केला आहे. या सामन्यात एकट्या वेस्ट इंडिजने १९ षटकार मारले. २०१४ मध्ये, नेदरलँड्स आणि आयर्लंड संघांनी मिळून षटकारांचा एक विक्रम केला, जो अतूट वाटत होता. तथापि, १२ वर्षांनंतर, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेने तो विक्रम मोडला आहे. सिल्हेटमध्ये खेळल्या गेलेल्या त्या सामन्यात तीस षटकार मारण्यात आले होते, परंतु या सामन्यात ३१ षटकार लागले. या सामन्यातील प्रत्येक षटकार चाहत्यांनी पाहिला आणि त्याचा आनंद घेतला.

वेस्ट इंडिजकडून शिमरॉन हेटमायरने ७ षटकार, रोव्हमन पॉवेलने ४ षटकार, रोमारियो शेफर्डने ३ षटकार, शेरफेन रुदरफोर्ड आणि जेसन होल्डरने प्रत्येकी २ षटकार आणि ब्रँडन किंगने एक षटकार मारला. अशा प्रकारे, या डावात एकूण १९ षटकार मारण्यात आले. झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांनी मिळून १२ वेळा चेंडू हवेत पाठवला. झिम्बाब्वेकडून ब्रॅड इव्हान्सने ५ षटकार मारले, तर कर्णधार सिकंदर रझा आणि डायन मेयर्सने प्रत्येकी २ षटकार मारले. तादिवानाशी मारुमानी, टोनी मुनयोंगा आणि रिचर्ड नगारावा यांनी प्रत्येकी एक षटकार मारला.

Published On: Feb 24, 2026 | 09:58 AM

