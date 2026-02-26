IND vs ZIM Live: चेन्नईच्या मैदानात धावांचा ‘अभिषेक’! किशन, सूर्या, पांड्या, वर्माने झिम्बाब्वेला दिले २५७ धावांचे आव्हान

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ZIM vs IND: झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारताने संघात दोन बदल केले. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने झिम्बाब्वे २५७ धावांचे लक्ष्य दिले.

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:01 PM
india national cricket team vs zimbabwe national cricket team match scorecard: आज भारत आणि झिम्बाब्वे (IND vs ZIM) यांच्यात सुपर ८ चा एक महत्त्वाचा सामना खेळला जात आहे. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत राहण्यासाठी भारतीय संघाला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारताने संघात दोन बदल केले. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने झिम्बाब्वे २५७ धावांचे लक्ष्य दिले.

सध्याच्या टी-२० स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या

प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत टीम इंडियाने २० षटकांत ४ बाद २५६ धावा केल्या. ही टी-२० विश्वचषकात भारताची सर्वोच्च धावसंख्या होती. यापूर्वी, मेन इन ब्लूची सर्वोच्च धावसंख्या २१८ धावा होती. एकूणच, ही टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. याशिवाय, ही सध्याच्या टी-२० स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या होती.

ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क

अभिषेक आणि हार्दिक पांड्या यांचे अर्धशतक

भारताकडून अभिषेक शर्माने सर्वाधिक ५५ धावा केल्या, त्याने ३० चेंडूंचा सामना केला आणि चार चौकार आणि चार षटकार मारले. इशान किशनने २४ चेंडूंमध्ये ३८ धावा केल्या, तर संजू सॅमसनने १५ चेंडूंमध्ये २४ धावा केल्या. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने १३ चेंडूंमध्ये ३३ धावा केल्या. शेवटी हार्दिक पांड्या आणि तिलक वर्मा आक्रमक खेळले. हार्दिकने फक्त २३ चेंडूंमध्ये ५० धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता. तिलकने १६ चेंडूंमध्ये ४४ धावा केल्या, ज्यामध्ये तीन चौकार आणि चार षटकार मारले. झिम्बाब्वेकडून रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, टिनोटेंडा माफोसा आणि कर्णधार सिकंदर रझा यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

भारतासाठी विजय आवश्यक

भारतीय संघासाठी हा एक महत्त्वाचा सामना आहे, कारण विजय त्यांना उपांत्य फेरीच्या आणखी एक पाऊल जवळ घेऊन जाईल. तथापि, झिम्बाब्वेच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीकडे पाहता, भारतासाठी आव्हान सोपे नसेल.

दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

भारताची प्लेइंग इलेव्हन: संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

झिम्बाब्वेची प्लेइंग इलेव्हन: तादिवानाशे मारुमणी (यष्टीरक्षक), ब्रायन बेनेट, डायन मायर्स, रायन बर्ल, सिकंदर रझा (कर्णधार), टोनी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, टिनोटेंडा माफोसा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, रिचर्ड नगारावा. 

6,6,6,6,6…7 चौकार, 331.58 स्ट्राइक रेट, IPL पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने बॉलर्सना धुतले, Video Viral

Published On: Feb 26, 2026 | 08:49 PM

