IND vs ZIM Live: चेन्नईच्या मैदानात धावांचा ‘अभिषेक’! किशन, सूर्या, पांड्या, वर्माने झिम्बाब्वेला दिले २५७ धावांचे आव्हान

प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेत टीम इंडियाने २० षटकांत ४ बाद २५६ धावा केल्या. ही टी-२० विश्वचषकात भारताची सर्वोच्च धावसंख्या होती. यापूर्वी, मेन इन ब्लूची सर्वोच्च धावसंख्या २१८ धावा होती. एकूणच, ही टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. याशिवाय, ही सध्याच्या टी-२० स्पर्धेतील सर्वोच्च धावसंख्या होती.
भारताकडून अभिषेक शर्माने सर्वाधिक ५५ धावा केल्या, त्याने ३० चेंडूंचा सामना केला आणि चार चौकार आणि चार षटकार मारले. इशान किशनने २४ चेंडूंमध्ये ३८ धावा केल्या, तर संजू सॅमसनने १५ चेंडूंमध्ये २४ धावा केल्या. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने १३ चेंडूंमध्ये ३३ धावा केल्या. शेवटी हार्दिक पांड्या आणि तिलक वर्मा आक्रमक खेळले. हार्दिकने फक्त २३ चेंडूंमध्ये ५० धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता. तिलकने १६ चेंडूंमध्ये ४४ धावा केल्या, ज्यामध्ये तीन चौकार आणि चार षटकार मारले. झिम्बाब्वेकडून रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, टिनोटेंडा माफोसा आणि कर्णधार सिकंदर रझा यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
भारतीय संघासाठी हा एक महत्त्वाचा सामना आहे, कारण विजय त्यांना उपांत्य फेरीच्या आणखी एक पाऊल जवळ घेऊन जाईल. तथापि, झिम्बाब्वेच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीकडे पाहता, भारतासाठी आव्हान सोपे नसेल.
भारताची प्लेइंग इलेव्हन: संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
झिम्बाब्वेची प्लेइंग इलेव्हन: तादिवानाशे मारुमणी (यष्टीरक्षक), ब्रायन बेनेट, डायन मायर्स, रायन बर्ल, सिकंदर रझा (कर्णधार), टोनी मुन्योंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रॅड इव्हान्स, टिनोटेंडा माफोसा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, रिचर्ड नगारावा.
