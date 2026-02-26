6,6,6,6,6…7 चौकार, 331.58 स्ट्राइक रेट, IPL पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने बॉलर्सना धुतले, Video Viral

IND vs SA U19 : 19 वर्षांखालील युवा एकदिवसीय सामन्यात भारतच ‘सिकंदर’! दक्षिण आफ्रिकेचा 3-0 असा दणदणीत पराभव; वैभव मालिकेचा हीरो
डीवाय पाटील ब्लूने विजय मिळवला
सामन्याबाबत सांगायचे झाले तर, डीवाय पाटील ब्लूने सामना जिंकण्यात यश मिळवले. प्रथम फलंदाजी करताना, भारतीय नौदलाच्या संघाने २० षटकांत चार गडी गमावून २१९ धावा केल्या. डावाची सुरुवात करताना कुंवर पाठक सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्याने ५३ चेंडूत ८७ धावांची शानदार खेळी केली. या खेळीदरम्यान, क्रिकेट चाहत्यांना त्याच्या बॅटमधून ११ चौकार आणि तीन उत्कृष्ट षटकार पाहायला मिळाले. त्याच्याशिवाय पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या नितीन तंवरने ५७ धावांचे योगदान दिले.
विरोधी संघाने विजयासाठी दिलेले २२० धावांचे लक्ष्य डीवाय पाटील ब्लू संघाने पाच चेंडू शिल्लक असताना पाच गडी गमावून पूर्ण केले. वैभव सूर्यवंशीने १९ चेंडूत ६३ धावांचे योगदान दिले, तर अर्जुन तेंडुलकरने २९ चेंडूत ५५ धावांचे योगदान दिले. या खेळीदरम्यान अर्जुनच्या बॅटमधून सात चौकार आणि दोन षटकार झळकले.
अर्जुन तेंडुलकरचीही कमाल
वैभव सूर्यवंशी व्यतिरिक्त, डीवाय पाटील ब्लू संघाकडून खेळणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरनेही फलंदाजीने उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याने फक्त २९ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकार मारत नाबाद ५५ धावा केल्या. तो शेवटपर्यंत खेळात राहिला आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. आगामी आयपीएल २०२६ चा हंगाम वैभव आणि अर्जुन दोघांसाठीही महत्त्वाचा असेल आणि सर्वजण त्यांच्या कामगिरीकडे लक्ष ठेवतील.
14 ball 50 for Vaibhav Suryavanshi 👀 against the Indian Navy in the DY PATIL T20 CUP pic.twitter.com/KAcl0UOJ3V — Rithik Rajeev Yadav (@Rithikdb5) February 26, 2026
