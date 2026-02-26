Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
6,6,6,6,6…7 चौकार, 331.58 स्ट्राइक रेट, IPL पूर्वी वैभव सूर्यवंशीने बॉलर्सना धुतले, Video Viral

वैभव सूर्यवंशीने डीवाय पाटील टी-२० स्पर्धेत ३३१.५८ च्या जबरदस्त स्ट्राईक रेटने ६३ धावा करून सर्वांना वेड लावले आहे. आयपीएलपूर्वी वैभवने पुन्हा एकदा सर्वांना आश्चर्यचकीत केलंय, व्हिडिओ व्हायरल

Updated On: Feb 26, 2026 | 08:40 PM
वैभव सूर्यवंशीचे झंझावती वादळ (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • वैभव सूर्यवंशीने D Y Patil टी-२० स्पर्धेत १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावून विशेष कामगिरी केली 
  • त्याने १९ चेंडूत सात चौकार आणि पाच षटकारांसह ६३ धावा केल्या
  • प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय नौदलाने २० षटकांत चार गडी गमावून २१९ धावा केल्या
आयपीएल २०२६ अजून खूप दूर आहे, पण तरुण भारतीय खेळाडू वैभव सूर्यवंशी आधीच चर्चेत आला आहे. वर्ल्ड कपमध्येही वैभवने कमाल कामगिरी केली होती. वैभव सूर्यवंशी सध्या डीवाय पाटील टी-२० स्पर्धेत सहभागी झाला आहे, जिथे त्याने फक्त १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावून सर्वांना प्रभावित केले. सामन्यादरम्यान, वैभवने लक्ष्याचा पाठलाग करताना एकूण १९ चेंडूंचा सामना केला. त्याने ३३१.५८ च्या धमाकेदार स्ट्राईक रेटने ६३ धावा केल्या. क्रिकेट चाहत्यांनी त्याच्या बॅटमधून सात चौकार आणि पाच सुंदर षटकार पाहिले. या त्याच्या खेळीमुळे पुन्हा वैभव प्रकाशझोतात आला आहे. मॅच कोणतीही असो वैभवची बॅट तळपतेच. या खेळीचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. 

IND vs SA U19 : 19 वर्षांखालील युवा एकदिवसीय सामन्यात भारतच ‘सिकंदर’! दक्षिण आफ्रिकेचा 3-0 असा दणदणीत पराभव; वैभव मालिकेचा हीरो

डीवाय पाटील ब्लूने विजय मिळवला

सामन्याबाबत सांगायचे झाले तर, डीवाय पाटील ब्लूने सामना जिंकण्यात यश मिळवले. प्रथम फलंदाजी करताना, भारतीय नौदलाच्या संघाने २० षटकांत चार गडी गमावून २१९ धावा केल्या. डावाची सुरुवात करताना कुंवर पाठक सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्याने ५३ चेंडूत ८७ धावांची शानदार खेळी केली. या खेळीदरम्यान, क्रिकेट चाहत्यांना त्याच्या बॅटमधून ११ चौकार आणि तीन उत्कृष्ट षटकार पाहायला मिळाले. त्याच्याशिवाय पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या नितीन तंवरने ५७ धावांचे योगदान दिले.

विरोधी संघाने विजयासाठी दिलेले २२० धावांचे लक्ष्य डीवाय पाटील ब्लू संघाने पाच चेंडू शिल्लक असताना पाच गडी गमावून पूर्ण केले. वैभव सूर्यवंशीने १९ चेंडूत ६३ धावांचे योगदान दिले, तर अर्जुन तेंडुलकरने २९ चेंडूत ५५ धावांचे योगदान दिले. या खेळीदरम्यान अर्जुनच्या बॅटमधून सात चौकार आणि दोन षटकार झळकले.

अर्जुन तेंडुलकरचीही कमाल

वैभव सूर्यवंशी व्यतिरिक्त, डीवाय पाटील ब्लू संघाकडून खेळणाऱ्या अर्जुन तेंडुलकरनेही फलंदाजीने उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्याने फक्त २९ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकार मारत नाबाद ५५ धावा केल्या. तो शेवटपर्यंत खेळात राहिला आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. आगामी आयपीएल २०२६ चा हंगाम वैभव आणि अर्जुन दोघांसाठीही महत्त्वाचा असेल आणि सर्वजण त्यांच्या कामगिरीकडे लक्ष ठेवतील.

पहा व्हिडिओ

Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा

Published On: Feb 26, 2026 | 08:40 PM

