IND vs AUS Women : भारतीय महिला संघाची विजयी सुरूवात! DLS पद्धतीने ऑस्ट्रेलियाला 21 धावांनी केले पराभूत

भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन सामन्यांच्या टी20 मालिकेला आजपासून सुरूवात झाली आहे. या मालिकेचा पहिला सामना खेळवण्यात आला, या पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या गोलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली आणि दुसऱ्या इनिंगमध्ये देखील भारताने दमदार सुरूवात केली पण पावसाने मध्येच हजेरी लावली आणि भारताच्या संघाने सामना अखेर डीएलएस पद्धतीने २१ धावांनी सामना जिंकला. यासह भारताच्या संघाने मालिकेमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.
टीम इंडियाने १० षटकांतच ऑस्ट्रेलियन संघाचे पाच विकेट घेतले. अरुंधती रेड्डीने १० व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर फोबी लिचफिल्डला बाद केले. लिचफिल्डने १९ चेंडूत २६ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाने १२ षटकांत पाच विकेट गमावून १०२ धावा केल्या आहेत. अरुंधती रेड्डीने २२ धावांत ४ विकेट घेतल्या आणि भारतीय महिलांनी शानदार कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाला १८ षटकांत १३३ धावांत गुंडाळले. ऑस्ट्रेलियाच्या जॉर्जिया वेअरहॅमने १९ चेंडूंत सर्वाधिक ३० धावा केल्या.
The match has been called off due to rain.#TeamIndia win the 1⃣st T20I by 21 runs (DLS Method) 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/juV5IzNYcG#AUSvIND️ pic.twitter.com/wyiO9WtAEb — BCCI Women (@BCCIWomen) February 15, 2026
प्रत्युत्तरात, कोलंबोमध्ये पावसाने खेळ थांबवण्यापूर्वी भारताने ५.१ षटकांत ५०/१ धावा केल्या होत्या, ज्यामुळे सामना पुन्हा सुरू झाला. तथापि, डीएलएस पद्धतीने भारत आघाडीवर होता आणि त्याने सामना २१ धावांनी जिंकला. १३४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, भारताची सुरुवात चांगली झाली कारण शेफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना यांनी सुरुवातीपासूनच त्यांचे हेतू स्पष्ट केले. पहिल्या काही षटकांसाठी त्यांनी सावधगिरी बाळगली, परंतु एकदा स्थिरावल्यानंतर त्यांनी गोलंदाजांवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली.
सोफी मोलिनेक्सने शेफालीला ११ चेंडूत २१ धावांवर बाद करून सलामीची भागीदारी मोडली, परंतु तोपर्यंत नुकसान झाले होते. त्यानंतर जेमिमा रॉड्रिग्जने काही उत्कृष्ट चौकारांसह लय कायम ठेवली, पावसाने खेळात व्यत्यय आणण्यापूर्वी भारत डीएलएस समतुल्य स्कोअरच्या पुढे होता हे सुनिश्चित केले.
या मालिकेचा दुसरा सामना 19 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. कारण भारताच्या संघाने सामना जिंकला तर मालिका जिंकेल तर ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने सामना जिंकल्यास मालिकेमध्ये बरोबरी होईल.