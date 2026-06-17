IND vs AFG Second ODI Live: अफगाणिस्तानचा टॉस जिंकून मोठा निर्णय, टीम इंडियात तीन बदल; प्रिन्स यादवची एन्ट्री

Ind W vs Pak W Fight Video: आधी गळा पकडला मग धक्का दिला; IND vs PAK सामन्यात हाणामारी? मैदानातील Video व्हायरल
दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अफगाणिस्तानने नाणेफेक जिंकली आहे. कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, प्रिन्स यादव भारतासाठी पदार्पण करत आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळलेल्या प्रिन्सला श्रेयस अय्यरच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय कॅप देण्यात आली. विशेष बाब म्हणजे, त्याला लखनौमध्येच ही कॅप प्रदान करण्यात आली. या मालिकेत भारतीय संघाकडून पदार्पण करणारा तो तिसरा खेळाडू आहे. गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनीही पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात पदार्पण केले होते. भारतीय आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही संघांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. नितीश रेड्डीला भारतीय संघातून वगळण्यात आले आहे. प्रिन्स यादव व्यतिरिक्त, कुलदीप यादव आणि यशस्वी जैस्वाल यांचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे.
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🚨 Toss 🚨 Afghanistan have won the toss and elected to bowl in the 2⃣nd ODI. Updates ▶️ https://t.co/JYJ5l44iJ6#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/SytPh2cKsV — BCCI (@BCCI) June 17, 2026
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लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर असणारी खेळपट्टी स्पिनर्सला अनुकूल असल्याचे म्हटले जाते. येथील पीच काळ्या मातीपासून तयार करण्यात आले आहे. या ठिकाणी चेंडूला टर्न मोठ्या प्रमाणावर मिळतो. मात्र फलंदाजांनी काही ओव्हर्स खेळून काढल्या तर ते चांगली फलंदाजी करू शकतात. येथील पीच काही प्रमाणात स्लो आहे. त्यामुळे टॉस जिंकून कोणताही संघ या ठिकाई गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत भारताने १-० अशी आघाडी घेतली आहे. धर्मशाळा येथे झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात टीम इंडियाने अफगाणिस्तानचा ७ विकेट्सने पराभव केला. आता, लखनौ येथील एकाना स्टेडियमवर होणाऱ्या दुसरा सामना दोन्ही संघासाठी मह्तावाचा असणार आहे. जर भारताने हा सामना जिंकला तर भारत ही मालिका जिंकेल. परंतु अफगाणिस्ताने हा सामना जिंकला तर मालिकेमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळेल.
भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग.
अफगाणिस्तानः रहमानउल्ला गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम झद्रान, सादिकुल्ला अटल, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), दरविश रसूली, रशीद खान, न्गेलिया खरोती, एएम गझनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल सामी.
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