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Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी इंग्लंडमध्ये भारतीय ड्रेसिंग रूम वापरणार नाही? वयामुळे बंधन, काय आहे नियम

Updated On: Jun 25, 2026 | 12:44 PM IST
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सारांश

इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघात पहिल्यांदाच निवड झालेल्या वैभव सूर्यवंशीला वरिष्ठ खेळाडूंसोबत ड्रेसिंग रूम का घेऊ दिली जाणार नाही? त्याच्यासाठी स्वतंत्र चेंजिंग रूमची व्यवस्था केली जात आहे.

वैभव सूर्यवंशीसाठी वेगळी चेंजिंग रूम काय आहे कारण (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

वैभव सूर्यवंशीसाठी वेगळी चेंजिंग रूम काय आहे कारण (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण 
  • वैभवसाठी स्वतंत्र चेंजिंग रूम 
  • काय सांगतो नियम, असे नक्की का?  
वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षीच जगप्रसिद्ध गोलंदाजांना चौकार मारणारा युवा सनसनाटी खेळाडू वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्यास सज्ज झाला आहे. तो आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत खेळण्याची शक्यता आहे. यानंतर, भारतीय संघ इंग्लंडचा दौरा करणार आहे. निवड समितीने आयर्लंड, इंग्लंड आणि आशियाई खेळांसाठीच्या टी-२० संघात त्याचा समावेश केला आहे. इंग्लंडच्या कायद्यानुसार, वैभवला वरिष्ठ खेळाडूंसोबत ड्रेसिंग रूम शेअर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

वैभव सूर्यवंशी या आठवड्याच्या अखेरीस आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भारताच्या वरिष्ठ संघात पदार्पण करण्यास सज्ज आहे. आयर्लंड दौऱ्यानंतर, भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी यूकेला जाणार आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी, ब्रिटिश माध्यमांनी वृत्त दिले होते की यूकेच्या नियमांनुसार, वैभवला भारतीय ड्रेसिंग रूममध्ये नेहमी राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्याला त्याची स्वतःची वेगळी चेंजिंग रूम दिली जाईल.

वैभवला वेगळी चेंजिंग रूम का मिळणार?

सुरुवातीला असे मानले जात होते की हे ईसीबी (ECB) आणि आयसीसी (ICC) च्या नियमांनुसार केले जात आहे. आता हे समोर आले आहे की, वैभवला स्वतंत्र चेंजिंग रूमची गरज ही खरंतर यूकेच्या कायद्यांमुळे आहे. या प्रकरणात आयसीसीचा कोणताही सहभाग नाही, कारण आयसीसीकडे १६ वर्षांखालील खेळाडूंसाठी कोणतेही विशिष्ट नियम नाहीत. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील ही मालिका कोणत्याही आयसीसी स्पर्धेचा भाग नसून, एक द्विपक्षीय मालिका आहे.

एका सूत्राने हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटलला सांगितले, “सुरक्षाविषयक नियम द्विपक्षीय मालिकांना लागू होत नाहीत. भारत विरुद्ध इंग्लंड मालिका ही आयसीसी स्पर्धा नाही आणि १६ वर्षांखालील क्रिकेटपटूंसाठी कोणतेही विशिष्ट नियम नाहीत.”

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Ireland मध्येही असेच नियम 

आयर्लंडमध्येही असेच नियम लागू होतील. बेलफास्टमध्ये होणाऱ्या दोन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी (२६ आणि २८ जून) वैभवला त्याची स्वतःची चेंजिंग रूम दिली जाईल. क्रिकेट आयर्लंडच्या प्रवक्त्याने सांगितले, “भारतीय संघाला पॅव्हेलियनमध्ये तीन स्वतंत्र खोल्या देण्यात आल्या आहेत आणि त्यांना सुरक्षाविषयक कायद्यांबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. आम्ही सर्व नियमांचे पालन सुनिश्चित करू, परंतु बीसीसीआय यूकेच्या कायद्यांनुसार सर्व व्यवस्थापन करेल. आमच्या कार्यपद्धती आणि धोरणे यूकेच्या सर्वोत्तम पद्धतींनुसार आहेत.”

१६ वर्षाखालील खेळाडूसाठी नियम 

यापूर्वी, ‘द गार्डियन’मधील एका वृत्तानुसार, आयसीसी आणि ईसीबीच्या नियमांनुसार, १६ वर्षांखालील कोणत्याही खेळाडूला स्वतंत्र सुविधा वापराव्या लागतील. या नियमामुळे, इंग्लंडविरुद्धच्या पाच टी-२० सामन्यांमध्ये वैभवला प्रत्येक मैदानावर स्वतःची चेंजिंग रूम दिली जाईल. या वृत्तात असेही म्हटले आहे की, वैभव सामन्यांदरम्यान आणि संघाच्या बैठकांमध्ये भारतीय ड्रेसिंग रूममध्ये राहू शकेल, परंतु इतर वेळी त्याला ईसीबीने नेमून दिलेल्या स्वतःच्या चेंजिंग रूमचा वापर करावा लागेल.

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या तरुण खेळाडूभोवती वाढणारी क्रेझ

डावखुरा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्ससाठी केलेल्या स्फोटक कामगिरीनंतर घराघरात ओळखला जाऊ लागला आहे. त्याने ७७६ धावा केल्या, ज्यामुळे त्याला आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिका तसेच आशियाई खेळांसाठी संघात स्थान मिळाले. त्यानंतर तो श्रीलंका ‘अ’ आणि अफगाणिस्तान ‘अ’ संघांविरुद्धच्या त्रिकोणीय मालिकेत भारत ‘अ’ संघाकडून खेळला.

अंतिम सामन्यात, त्याने श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्ध एक धडाकेबाज खेळी केली आणि लिस्ट ‘अ’ क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतक केवळ ११ चेंडूंमध्ये पूर्ण केले. वैभवने २९ चेंडूंमध्ये १० चौकार आणि ८ षटकारांसह ९४ धावा केल्या. त्याच्या या खेळीमुळे तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील भारत ‘अ’ संघाला विजेतेपद मिळवण्यात मदत झाली. या त्रिकोणीय मालिकेदरम्यान, एका गट सामन्यात श्रीलंका ‘अ’ संघाच्या खेळाडूला धक्काबुक्की करून त्याच्याशी वाद घातल्यामुळे वैभवला त्याच्या वागणुकीबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागले.

Web Title: India vs england vaibhav sooryavanshi will get separate changing room due to uk law protocols apply in ireland too for u16

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Published On: Jun 25, 2026 | 12:44 PM

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