Cricket News: सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडणार अवघ्या 15 व्या वर्षी Vaibhav Sooryavanshi, सर्वात लहान वयात पदार्पण करणारा खेळाडू

भारतीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडू सचिन तेंडुलकर आहे. त्याने १९८९ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध वयाच्या १६ वर्षे आणि २०५ दिवसांनी पदार्पण केले होते. वृत्तानुसार, BCCI खराब कामगिरी करणाऱ्या सूर्यकुमार यादवला कर्णधारपदावरून हटवून श्रेयस अय्यरला नवीन कर्णधार म्हणून नियुक्त करू शकते. निवड समितीची बैठक शनिवारी होणार आहे. यामध्ये आयर्लंडविरूद्ध निवडल्या जाणाऱ्या टीममध्ये वैभव सूर्यवंशीचा समावेश होऊ शकतो. आयपीएल २०२६ मध्ये दणक्यात कामगिरी करून वैभवने आपली एक वेगळी जागा निर्माण केली आहे. याशिवाय सर्वाधिक धावा करणाऱ्यासह ५ पुरस्काराचा मानकरीदेखील तो ठरला होता.
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वैभवचा स्ट्राईक रेट
वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये २३७.३० च्या स्ट्राइक रेटने ७७६ धावा करून उत्कृष्ट कामगिरी केली. हा १५ वर्षीय खेळाडू सध्या श्रीलंकेत होणाऱ्या भारत ‘अ’ संघाच्या तिरंगी मालिकेची तयारी करत आहे. या मालिकेत भारत आणि यजमान श्रीलंका, तसेच अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे. ही मालिका ९ ते २१ जून दरम्यान खेळवली जाईल. त्यानंतर भारत २६ आणि २८ जून रोजी बेलफास्टमध्ये आयर्लंडविरुद्ध दोन टी२० सामने खेळेल, आणि त्यानंतर १ ते ११ जुलै दरम्यान इंग्लंडमध्ये पाच टी२० सामने खेळेल. आयर्लंड मालिकेसाठीच्या संघात सूर्यवंशीचा समावेश केला जाऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडू
आपल्या देशासाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणाऱ्या सर्वात तरुण खेळाडूंचा विचार केल्यास, पाकिस्तानचा हसन रझा या यादीत अव्वल स्थानी आहे. त्याने १९९६ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध वयाच्या अवघ्या १४ वर्षे आणि २२७ दिवसांनी कसोटी पदार्पण केले. एकदिवसीय सामन्यांमध्येही हा विक्रम रझाच्या नावावर आहे, त्याने वयाच्या १४ वर्षे आणि २३३ दिवसांनी आपला पहिला एकदिवसीय सामना खेळला. रोमानियाच्या मारियान घेरासिमने वयाच्या अवघ्या १४ वर्षे आणि १६ दिवसांनी टी२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. पण भारतीय खेळाडूंमध्ये हा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावे आहे. अजूनही कोणत्याही खेळाडूने हा विक्रम मोडलेला नाही. मात्र हा विक्रम कदाचित वैभव सूर्यवंशीच्या नावे होऊ शकतो. यासाठी काही काळ चाहत्यांना वाट पहावी लागणार आहे.
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