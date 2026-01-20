Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • India Vs South Africa Womens T20 Series 2026 Schedule Announced

IND vs SA T20: टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर! वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

IND vs SA: 'क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेने' (CSA) मंगळवारी अधिकृतपणे जाहीर केले की, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जाईल. ही मालिका १७ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणार आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 06:37 PM
टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर! वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार (Photo Credit- X)

टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर! वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर!
  • वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार
  • पाहा संपूर्ण वेळापत्रक
IND W vs SA W T20 Series: भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आगामी टी-२० विश्वचषकापूर्वी टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करणार आहे. ‘क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेने’ (CSA) मंगळवारी अधिकृतपणे जाहीर केले की, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जाईल. ही मालिका १७ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणार आहे.

डर्बन आणि जोहान्सबर्गमध्ये रंगणार सामने

ही मालिका दक्षिण आफ्रिकेतील तीन प्रमुख शहरांमध्ये खेळवली जाणार आहे. मालिकेची सुरुवात डर्बनमधील ऐतिहासिक किंग्जमीड स्टेडियमवर होईल. त्यानंतर जोहान्सबर्गमधील वॉन्डरर्स स्टेडियमवर दोन सामने खेळवले जातील आणि मालिकेचा शेवट बेनोनी येथे होईल.

मालिकेचे सविस्तर वेळापत्रक खालीलप्रमाणे:

पहिला टी-२०: १७ एप्रिल २०२६ – किंग्जमीड, डर्बन

दुसरा टी-२०: १९ एप्रिल २०२६ – किंग्जमीड, डर्बन

तिसरा टी-२०: २२ एप्रिल २०२६ – वॉन्डरर्स, जोहान्सबर्ग

चौथा टी-२०: २५ एप्रिल २०२६ – वॉन्डरर्स, जोहान्सबर्ग

पाचवा टी-२०: २७ एप्रिल २०२६ – विलोमूर पार्क, बेनोनी

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

टी-२० विश्वचषकाची ‘रंगीत तालीम’

इंग्लंडमध्ये १२ जून २०२६ पासून महिला टी-२० विश्वचषक सुरू होत आहे. या मेगा इव्हेंटपूर्वी आपली ताकद आजमावण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेसाठी ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. दक्षिण आफ्रिकेला विश्वचषकाच्या ‘गट १’ मध्ये स्थान मिळाले आहे, ज्यामध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि पाकिस्तान यांसारख्या बलाढ्य संघांचा समावेश आहे.

क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेचे संचालक या मालिकेबाबत म्हणाले की, “विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धेपूर्वी आमच्या संघाला भारतासारख्या जागतिक दर्जाच्या संघाविरुद्ध खेळण्याची गरज आहे. यामुळे आमच्या खेळाडूंना सर्वोच्च पातळीवर स्वतःची चाचणी घेता येईल.”

अंतिम सामन्यातील पराभवाचा बदला घेण्याची संधी

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका हे दोन्ही संघ गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यानंतर पहिल्यांदाच आमनेसामने येणार आहेत. त्या ऐतिहासिक फायनलमध्ये हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा ५२ धावांनी पराभव करून विश्वविजेतेपदावर नाव कोरले होते. आता आपल्या घरच्या मैदानावर भारतीय संघाला रोखण्याचे मोठे आव्हान यजमान दक्षिण आफ्रिकेसमोर असेल.

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Web Title: India vs south africa womens t20 series 2026 schedule announced

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 06:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची घोषणा, WPL 2026 मध्ये विक्रमी कामगिरीसाठी या खेळाडूची लागली लाॅटरी
1

IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची घोषणा, WPL 2026 मध्ये विक्रमी कामगिरीसाठी या खेळाडूची लागली लाॅटरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs SA T20: टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर! वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

IND vs SA T20: टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिका दौरा जाहीर! वर्ल्ड कपपूर्वी रंगणार ५ सामन्यांचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Jan 20, 2026 | 06:37 PM
Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Tata Motors कडून 17 नेक्स्ट-जनरेशन ट्रक्स लाँच, इलेक्ट्रिक ट्रकचा देखील समावेश

Jan 20, 2026 | 06:33 PM
अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

अटल बिहारी वाजपेयी., लालकृष्ण आडवाणी, ठाकरे, नबीन…! आत्तापर्यंत हे नेते बनले BJP National President

Jan 20, 2026 | 06:33 PM
पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

Jan 20, 2026 | 06:19 PM
‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

Jan 20, 2026 | 06:19 PM
Karjat News : कर्जतमध्ये बिबट्याचा वावर ; वन विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Karjat News : कर्जतमध्ये बिबट्याचा वावर ; वन विभागाकडून नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Jan 20, 2026 | 06:13 PM
Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

Rahul Gandhi on Central Govt: ‘पंतप्रधान मोदी गरिबांना उपाशी पाहू इच्छितात…’, मनरेगा चौपाल येथे राहुल गांधींची केंद्रावर टीका

Jan 20, 2026 | 06:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM