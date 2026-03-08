Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सावकार दाम्पत्यावर पोलिसांची कारवाई! १० टक्के व्याजाचा नागरिकांभोवती फास; गुन्हा दाखल

भंडारा जिल्ह्यातील Pawni येथे अवैध सावकारीचा प्रकार उघडकीस आला असून सावकार दाम्पत्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 06:05 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

भंडारा जिल्ह्यातील पवनी शहरात अवैध सावकारीचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. नागरिकांना तब्बल १० टक्के व्याजदराने पैसे देऊन आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या सावकार पती-पत्नीविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात संदेश विठोबा खोब्रागडे आणि रेखा संदेश खोब्रागडे यांच्यावर महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम तसेच भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दोन स्वतंत्र गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. कर्जदारांकडून मुद्दलापेक्षा अनेकपटीने जास्त रक्कम वसूल करूनही त्यांना धमकावणे आणि मानसिक छळ करणे, असे गंभीर आरोप या दाम्पत्यावर आहेत. या कारवाईमुळे पवनी परिसरात खळबळ उडाली आहे.

Nanded News : अवैध रेती उत्खननावर छापे! DIGच्या पथकाची कारवाई, १ कोटी ४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

मणेश वॉर्डातील शैलेंद्र दिगांबर कुर्वे यांनी आरोपी संदेश खोब्रागडे याच्याकडून ३ लाख ३० हजार रुपये १० टक्के व्याजाने घेतले होते. कुर्वे यांनी आतापर्यंत केवळ व्याज म्हणूनच तब्बल ३ लाख ४३ हजार रुपये परत केले आहेत. असे असूनही आरोपीने त्यांच्याकडून आधी घेतलेल्या कोऱ्या धनादेशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. त्या धनादेशावर स्वतःहून ३ लाख रुपये लिहून तो बँकेत जमा करण्यात आला आणि धनादेश बाऊन्स झाल्यानंतर स्टॅम्प पेपरवर लिहून देण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पीएसआय यशोदा पाटील या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

दरम्यान, रामपुरी वॉर्डातील विशाखा दिगांबर नागपुरे यांनीही अशाच प्रकारची तक्रार दिली आहे. त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी आरोपी रेखा खोब्रागडे हिच्याकडून ३ लाख ५० हजार रुपये १० टक्के व्याजाने घेतले होते. फिर्यादीने आतापर्यंत व्याजासह तब्बल १३ लाख ८० हजार रुपये परत केल्याचे सांगितले आहे. मात्र इतकी मोठी रक्कम दिल्यानंतरही पूर्ण पैसे मिळाले नसल्याचा तगादा लावत आरोपीने त्यांच्या घरी जाऊन शिवीगाळ केली, घरातील वस्तूंची फेकाफेक केली आणि मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणातही स्वतंत्र गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पीएसआय येवले पुढील तपास करत आहेत.

Amravati News : कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

हे दोन्ही गुन्हे शनिवारी पवनी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिस सध्या या अवैध सावकारी प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून आणखी पीडित समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, पोलिसांनी नागरिकांना अवैध सावकारांकडून जास्त व्याजदराने पैसे घेण्यापासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. अशा प्रकारे कोणी आर्थिक छळ करत असल्यास घाबरून न जाता तात्काळ जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवावी, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.

Published On: Mar 08, 2026 | 06:05 PM

