MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

मंगळवारी होणाऱ्या महिला प्रीमियर लीग (WPL) मध्ये मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघ समोरासमोर येतील, तेव्हा त्यांचा उद्देश त्यांच्या मोहिमेला पुन्हा एकदा योग्य मार्गावर आणणे असेल. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्स संघाला आतापर्यंत पाच सामन्यांमध्ये फक्त दोन विजय मिळाले आहेत. त्यांच्या खेळाडूंना सातत्य राखण्यात अपयश आले आहे.
मुंबई इंडियन्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) विरुद्ध पराभवाने सुरुवात केली होती, परंतु नंतर दुसऱ्या सामन्यात १९५ धावांचा बचाव करून तळाच्या स्थानावर असलेल्या दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा ५० धावांनी पराभव केला. गुजरात जायंट्सवर सात विकेटने विजय मिळवल्याने मुंबई इंडियन्सना काही वेग मिळाला, परंतु यूपी वॉरियर्सविरुद्ध सलग दोन पराभवांमुळे त्यांना मागे टाकण्यात आले. तथापि, पाच संघांच्या गुणतालिकेत मुंबई संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे. पॉवरप्लेमध्ये चांगली कामगिरी करण्यात अयशस्वी होणे ही मुंबई इंडियन्सची सर्वांत मोठी चिंता आहे.
हेली मॅथ्यूजच्च्या दुखापतीमुळे आणि टॉप ऑर्डरमध्ये अमेलिया केर आणि जी कमलिनी यांच्या अयशस्वी प्रयोगांमुळे, मुंबई इंडियन्सचा स्पर्धेत सर्वात कमी पॉवरप्ले रन रेट (६.५०) आहे. टॉप ऑर्डरच्या फलंदाजांच्या अपयशामुळे कर्णधार हरमनप्रीत आणि नॅट सायव्हर बंट यांच्यावर भार वाढला आहे. जेव्हा जेव्हा हे दोन फलंदाज चांगले प्रदर्शन करू शकले नाहीत तेव्हा मुंबई इंडियन्सना संघर्ष करावा लागला. दरम्यान, मुंबई इंडियन्सने त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वारंवार बदल केले, ज्यामुळे संघात अस्थिरतेची भावना वाढली. त्यांचे क्षेत्ररक्षण देखील निराशाजनक राहिले आहे. पाच सामन्यांमध्ये १० झेल सोडल्याने त्यांना महत्त्वाचे क्षण गमवावे लागले आहेत.
दुसरीकडे, गेल्या हंगामातील उपविजेता, दिल्ली कैपिटल्स, चार सामन्यांपैकी तीन पराभवांसह टेबलच्या तळाशी आहे. त्यांनी त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात सलग दोन पराभवांनी केली. त्यांचा एकमेव विजय यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होता, परंतु मागील सामन्यात 166 धावांवर बाद झाल्यानंतर, आरसीबीविरुद्धच्या त्यांच्या आठ विकेटच्या पराभवामुळे त्यांची प्रगती पुन्हा थांबली. कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जच्या मधल्या फळीत कामगिरीच्या अभावामुळे दिल्लीला फटका बसला आहे. मागील सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर लॉरा वोल्वार्ड देखील फॉर्ममध्ये परतण्यास उत्सुक असेल. स्पर्धेचा लीग टप्पा आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे आणि कोणतीही चूक संघासाठी महागात पडू शकते. त्यामुळे, मुंबई आणि दिल्ली दोघेही एकमेकांना कठीण आव्हान देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाहीत.
दिल्ली कॅपिटल्स: जेमिमा रॉड्रिग्ज (कर्णधार), शफाली वर्मा, माझियान केंए, निकी प्रसाद, लॉरा वोल्वार्ड, चिनेल हेवी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिझेल ली, दिया वादव, तानिया भाटिया, ममता माहीवाला, नंदनी शर्मा, लुसी हॅमिल्टन, मिन्नू मणी आणि अलाना किंग.
मुंबई इंडियन्स: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), नेंट सायव्हर-बंद, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर, जी कमलिनी, अमेलिया केर, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता, सजना सजीवन,राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, राहिला फिरदौस, निकोला केरी, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, सायका इशक आणि मिली इलिंगवर्च