IND A Vs SL A: फ्लॉप शो संपला! श्रीलंकेविरुद्ध Sai Sudarshan ची आक्रमक शतकी खेळी

साई सुदर्शनने अफगणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यांमध्ये खास रन्स केल्या नव्हत्या. मात्र या अनौपचारीक कसोटी सामन्यात साई सुदर्शनने 132 रन्सची खेळी केली आहे. त्याने आपल्या खेळीत 19 फोर मारले आहेत. त्याच्या खेळीमुळे भारत अ संघ एका मजबूत स्थितीत पोहोचला आहे. ध्रुव जुरेल भारत अ संघाचे नेतृत्व करत आहे.
ऋतुराज गायकवाड अन् देवदत्त पडिकल अपयशी
सध्या भारत अ अन् श्रीलंका अ संघात कसोटी सामना सुरू आहे. आज सामन्याचा पहिलाच दिवस आहे. साई सुदर्शनने 132 रन्सची शानदार खेळी केली आहे. साई सुदर्शनसोबत आयुष पांडेने खेळाची सुरुवात केली. तो 25 रन्स करून आउट झाला. तर देवदत्त पडीकल केवळ 12 रन्स करून आउट झाला. ऋतुराज गायकवाड 22 रन्स करून आउट झाला.
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साई सुदर्शनने केवळ 130 रन्समध्ये आपले शतक पूर्ण केले. यामध्ये त्याने एकूण 14 फोर मारले आहेत. त्याची खेळी ही कसोटी क्रिकेट ऐवजी वनडे फॉर्मटसारखी होती. त्याने अत्यंत आक्रमक खेळी केली. भारत अ संघाचे ध्रुव जुरेल नेतृत्व करत आहे. या संघात देवदत्त पडीकल, ऋतुराज गायकवाड, हर्ष दुबे, अंशूल कंबोज या खेळाडूंचा समावेश आहे.
आयपीएलमध्ये दुसऱ्यांदा विचित्र पद्धतीने गेली विकेट
कर्णधार शुभमन गिलच्या शानदार आणि स्फोटक शतकाच्या जोरावर, गुजरात टायटन्सने आयपीएल २०२६ च्या क्वालिफायर २ मध्ये राजस्थान रॉयल्सला सात गडी राखून पराभूत करून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. शुक्रवारी मुल्लानपूर येथे खेळल्या गेलेल्या या हाय-स्कोअरिंग नॉकआऊट सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्सने २१४ धावांचा डोंगर उभा केला.
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प्रत्युत्तरात, गिलच्या शतकाच्या जोरावर गुजरात टायटन्सने अवघ्या १८.४ षटकांत तीन गडी गमावून २१९ धावा केल्या आणि अभिमानाने अंतिम फेरीत प्रवेश केला, जिथे त्यांचा सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरशी होईल.